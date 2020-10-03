Enerjisa Enerji ile yeşile dönüş hareketi

Sabancı Holding ve E.ON'un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve perakende satışında Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, ticarethane, sanayi ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm müşterilerine elektrik tedariğinin yanısıra güneş enerjisi sistemleri, atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) gibi birçok alanda hizmet sunuyor. Enerjisa Enerji, özellikle enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümünü bir araya getirdiği ‘İşimin Enerjisi' çatısı altında toplanan ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Enerjisa Enerji, ‘'İşimin Enerjisi'' çatısı altında topladığı yenilikçi ürünleri ile müşterilerinin yatırım maliyetlerinde iyileştirme sağlarken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde edilmesi ile müşterinin tasarrufunun da en üst düzey olmasını amaçlanmaktadır. Böylece başta ülkemiz olmak üzere, Enerjisa Enerji müşterileri de hem yatırım maliyetinde hem de tasarrufta kazanan tarafta olacaktır.



Müşterilerine yeşil enerji kullanımı için alternatif çözümler üreten Enerjisa Enerji, performansa dayalıuzun vadeli satış modeli ile güneş enerji santralleri (GES) kurulumu hizmeti veriyor. Enerjisa Enerji, alanında uzman ve profesyonel ekipleriyle fizibilite, projelendirme, satın alma, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini kapsayan uçtan uca bir hizmet sunuyor. Yeni iş modeli ile geliştirilen projelerdeki kurulu güç kademeli olarak artırılarak, daha fazla tesisin yenilenebilir kaynaklardan yerinde enerji üretimi yapması sağlanacak.



Enerjisa Enerji, takip ettiği global trendlerin başında gelen e-mobilite alanında faaliyet göstermek için 2008 yılında Türkiye'de sürdürülebilir ve çevreye duyarlı gelecek kurma misyonuyla yola çıkan bir girişim olan Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın aldı. Eşarj ile beraber, müşterilerine isterlerse kendilerine özel şarj istasyonu sağlayarak,isterlerse de halka açık alanlarda 350'den fazla istasyon ağı ile elektrikli araçlar için teknoloji odaklı e-mobilite çözümleri sunuyor.

Tüm projelerinde enerji verimliliğini en ön planda tutan ve bu konuda yaptığı çalışmalar ile sektöre liderlik eden Enerjisa Enerji, Enerji Performans Modeli ile yatırıma ilişkin ödemelerin, kurulan tesisin tasarruf sağlama performansına dayalı olarak uzun vadeye yayıldığı çözümleri müşterilerine sunuyor. Enerji verimliliği projelerinde üretimde kaliteden ve konfor şartlarından ödün vermeden çevre dostu çözümler sunarak enerji tüketiminde tasarruf sağlanıyor. Bu kapsamda endüstriyel, ticari ve kamuya hizmet veren tesislerde atık ısı geri kazanımı, basınçlı hava, ısıtma, soğutma ve havalandırma (HVAC), elektrik motorları ve aydınlatma (LED dönüşümü) alanları başta olmak üzere çözümler sunuluyor.

Eşarj ile Geleceğe Vites Atılıyor

Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj da 350'ye yakın istasyonuyla ‘İşimin Enerjisi' şemsiyesi altında yer alacak ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon azaltımı sağlanması hedefleniyor. Eşarj, halka açık şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin tamamını rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından Uluslararası I-REC Sertifikası ile tedarik ediyor ve bu alanda ilk firma olmanın gururunu yaşıyor. Sahip olduğu tüm tecrübesi ışığında Eşarj, elektrikli araç sahibi müşterilerinin ev ve işyerlerinde en uygun altyapı çözümleriyle güvenli şarj istasyonları kuruluyor.

Yüzde 100 yeşil enerji imkânı

‘İşimin Enerjisi' kapsamında, karbon ayak izini düşürmeye odaklanan şirketler için farklı çözüm alternatifleri de yer alıyor. Yeşil enerji ürünüyle Enerjisa Enerji, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyor ve elektrik tüketimlerinden kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen müşterilerine ‘Karbon Azaltım Sertifikası' ve ‘Yenilenebilir Enerji Sertifikası' tedarik ederek cevap veriyor. Bu sertifikalar sayesinde şirketler, yeşil enerji tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100'e kadar çıkarabiliyorlar.

Enerjisa Enerji A.Ş. CEO'su Murat Pınar konu ile ilgili olarak: Hayata geçirdiğimiz her projede, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber ediniyoruz ve ülkemizin sürdürülebilir enerji geleceğine katkı sağlıyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü dizayn ediyor ve büyütüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği yönetirken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk ise, “ İşimin Enerjisi sadece bir ürün ve çözümler bütünü değil, aynı zamanda elektrik enerjisi sektörünün ‘verimlilik ve yeşile dönüş' te yol haritası olacak. Türkiye genelinde kurumsal müşterilerimizin enerji tasarrufu yapmasını sağlamayı ve bu sayede karbon ayak izini de düşürmeyi hedefliyoruz. Enerjisa Enerji olarak İşimin Enerjisi ‘nin yenilikçi ürünleri ile müşterinin yatırım maliyet yükünü hafifleteceğiz. Böylece müşterilerimiz, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmeye başlayacak.” dedi.