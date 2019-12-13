EOSB'nin projesine BEBKA desteği

Büyüyen Eskişehir Sanayisinin yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına EOSB bünyesinde eğitim veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’ndeki (MEGEM) laboratuvar ve test ölçüm cihazları uluslararası düzeyde akredite olma yolunda. Merkezdeki test, analiz ve ölçüm laboratuvarlarının ölçüm güvenilirliğinin uluslararası standartlara ulaşılması amacıyla EOSB tarafından hazırlanan “MEGEM A.Ş. Laboratuvar Akreditasyon Süreçleri ve Eğitimi” başlıklı proje BEBKA tarafından onaylandı. EOSB’nin hazırladığı ve BEBKA’nın desteklediği proje ile sürdürülebilir üretim konusunda farkındalık arttırılacak. Test ölçüm ve analiz laboratuvarlarının güncellenen bilgilerle ulusal ve uluslararası standartları yakalaması, yetkinlik ve güvenilirliklerinin arttırılması sağlanacak.

Proje ile birlikte MEGEM bünyesinde bulunan test ölçümlerinin uluslararası standartlarda işlem yapacağını aktaran EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 11. Kalkınma Planı'nda teknolojiye dayalı, daha hızlı, esnek ve yenilikçi üretim yapabilen, tasarım ve markalaşmanın yanı sıra güçlü ticaret kanalları ile pazarlama stratejileri ülkelerin rekabetçi avantajlarını artıran ana unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda EOSB’de yapılan ihtiyaç analizleri sonuçlarından biri, sanayi işletmelerine ve bölgeye hizmet veren test, analiz ve ölçüm laboratuvarlarının ölçüm güvenilirliği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara ulaşılması ve sürdürülebilirliği için sürekli güncellenmesi gerekliliği olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması ise sürdürülebilir üretimi sağlayacak olan nitelikli insan kaynağının bilgi düzeyinin teknolojik gelişmeleri takip edecek şekilde sürekli eğitimlerle güncellenmesi ile olacaktır. Bu proje ile MEGEM bünyesinde bulunan test ölçüm cihazları, uluslararası kriterlerce belirlenmiş standartlara ve hizmet alan firmaya uygun test cihazlarında yapılacak işlemler belgelenebilecek” dedi.

Başkan Küpeli projenin sürdürülebilir üretim noktasında farkındalık oluşturacağını belirterek, test ölçüm ve analiz laboratuvarlarının güncellenen bilgilerle ulusal ve uluslararası standartları yakalaması, yetkinlik ve güvenilirliklerinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.