Erzurum, TİM Başkanı İsmail Gülle'yi böyle karşılandı

Türkiye İhracatçılar Meclisince ilki 10-11 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi adıyla gerçekleştirilen bölgesel buluşmaların ikincisi TİM Doğu Anadolu Meclisi adıyla 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında Erzurum'da düzenleniyor.



Açık iletişim platformu niteliğinde olan istişare buluşmaları kapsamında 18 Mart Pazartesi günü katılımcılar ihracat konusunda bilgilendirilecek. Doğu Anadolu Bölgesinin ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatlar paylaşılacak. Ayrıca, yine 19-20 Mart tarihlerinde ise Erzurum’da düzenlenecek olan “TİM Kobi İhracat Seferberliği” konulu ihracata ilişkin eğitim programı düzenlenecek.



Kalabalık bir iş ve medya grubuyla Erzurum'a gelen TİM Başkanı İsmail Gülle için havalimanında halaylı-davul zurnalı bir karşılama töreni düzenlendi.



İŞTE O COŞKULU KARŞILAMA;



