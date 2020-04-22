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Erzurum’a maske fabrikası kuracak

AYTİM Tekstil, Erzurum’da ayda 300 milyon adet cerrahi maske üretim kapasiteli fabrika kuruyor. AYTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, Mayıs’ta faaliyete geçecek olan fabrika ile tüm dünyaya yardım eli uzatacaklarını söyledi.

Erzurum’a maske fabrikası kuracak
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Dünyanın ve Türkiye’nin dengesini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından AYTİM, Erzurum’da maske fabrikası kuruyor. Mayıs’ta faaliyete geçecek fabrikada N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin adet, 3 katmanlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon adet üretim hedefleniyor. AYTİM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, tamamen ‘Milli ve yerli’ bilinciyle üretecekleri maskeleri kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunacaklarını söyledi.  

Anadolu’dan dünyaya yardım eli uzatacak, 450 kişi istihdam edilecek

Sevda Aydın, Erzurum’da faaliyete geçecek olan fabrika ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’nin acil, hijyenik şartlarda üretilmiş, steril maske ihtiyacının karşılanması adına aldığımız karar doğrultusunda Erzurum’da makine ve işletme yatırımını hızla uygulamaya koyduk. Çalışmamızın ilk fazında 30 makine ile devreye girecek olan maske üretim fabrikamızda mayıs ayından itibaren üretim başlayacak.  İkinci etapta ise makine sayımızı 90’a çıkartarak üretimi artırmayı hedefliyoruz. Maske üretim makinesinin yanı sıra maske üretiminde kullanılan yüzde 95 ila yüzde 98 arasında filtreleme yapabilme kapasitesine sahip Meltblown Nonwoven kumaşı üretmek üzere entegre tesisi kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Söz konusu kumaşın üretileceği makinelerin yurt dışından getirtilmesiyle faaliyete geçmesi planlanan entegre tesiste Türkiye’nin sağlıklı tıbbi maske ihtiyacının önemli bir miktarını karşılayacak hale gelmemiz mümkün olacak.  Kurulacak olan fabrika ile bölgede yaklaşık 450 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.” 

Bu yatırım aynı zamanda ‘Milli Savunma Stratejisi’

Aydın, “Covid-19 salgını gibi pandemiler gelecekte de görülebilir. Bu nedenle ülkemizin kendi maske üretiminin yanı sıra maskede filtreleme görevi gören Meltblown Nonwoven kumaşın da kendi entegre tesislerimizde üretilmesinin en önemli önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak kumaş üretimi de dâhil olarak bu yatırımı yapmaya ve LEED sertifikalı medikal tekstil yatırım şirketi kurmaya karar verdik. Milli bir savunma stratejisi olarak bu makinelerin ve sistemin hazır vaziyette bulunması gerekiyor.  Bu proje ile Türkiye, olası pandemi durumlarında tıbbi maskeleri kullanıma hazır bir şekilde Anadolu’dan hem ülkemize hem de dünyaya dağıtma imkânına sahip olacak” şeklinde konuştu. 

150 milyon TL yatırımla faaliyete geçecek olan fabrikada N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin adet, 3 katlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon adet üretim hedefleniyor. 

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