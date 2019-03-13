Esan Akü’ye, Boat Show’da Avrupa’dan yoğun ilgi 

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan fuarda, Esan Akü; Starter ve Deep Cycle özellikli servis akülerinden oluşan “Marin Premium” serisinin tanıtımına ağırlık verdi. Özel formülü ile marin, karavan, jeneratör ve güneş panelinde yüksek verim sağlayan, vibrasyona ve zorlu deniz koşullarına karşı özel olarak üretilen Marin Premium serisi, standı ziyaret eden Almanya, Hollanda ve Fransa’nın aralarında bulunduğu Avrupalı ziyaretçilerin gözdesi oldu.



Dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 23 Şubat ile 3 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenmişti.

