Eşi yönlendirdi saç boyası ihracatında lider oldu

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'da 14 yıl önce kurulan Lila Kozmetik, Türkiye'nin en çok saç boyası üreten ve ihraç eden firması oldu.

2002 yılına kadar Bağlar ilçesindeki iş yerinde merdiven altı tabir edilen tarzda şampuan üretimi yapan Mehmet Cansız, kimyager eşi Esra Cansız'ın tavsiyesiyle saç boyası üretmeye karar verdi.

Lila Kozmetik adıyla kurduğu şirketle 2003 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekarelik alanda üretime başlayan Cansız, ilk yıl 2 milyon adet saç boyası üretti.

Firma olarak büyümenin, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamanın yolunun ihracattan geçtiğini fark eden Cansız, ihracata yöneldi.

Cansız, girişimleri sonucunda Hollanda'ya 7 bin dolar değerinde ürün ihraç etti.

İlk ihracatı gerçekleştirmenin verdiği moralle uluslararası fuarlara katılan ve ülke ülke dolaşarak ürünlerini tanıtan Cansız, sekizinci yılında ürettiği 3 milyon adet saç boyasının üçte birini ihraç etmeyi başardı.

Üretimdeki başarısını, 2011 yılında yayınlanan gözde dizilerden Muhteşem Yüzyıl'ın ön plana çıkan karakterlerinden Hürrem Sultan'ın saç renginden esinlenerek piyasaya sunduğu saç boyasıyla perçinleyen Cansız, bugün ürünlerini aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da bulunduğu 30 ülkeye ihraç ediyor.

Lila Kozmetik, Türkiye'nin saç boyası ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.

- Kozmetiğin beşiğine ürün satıyor

Cansız AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin önerisiyle başladığı saç boyası üretiminde 2003 yılından itibaren uluslararası marka haline gelme arayışına girdiklerini söyledi.

Yoğun çalışmaların ardından üretimini yaptığı 22 milyon adet saç boyasının 9 milyon adedini ihraç ettiğini kaydeden Cansız, "Diyarbakır'da üretip dünyanın öbür ucuna saç boyası satıyorsak, bizim için çok büyük başarıdır. Kozmetiğin beşiği, saç boyasının ilk üretildiği yer olan Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Almanlar bizim ürünlerimizi kullanıyor." dedi.

Türkiye'nin en çok saç boyası üreten ve ihraç eden firması olduklarını, Almanya ve Rusya'da temsilcilik açtıklarını anlatan Cansız, "Kaliteli ürünü düşük fiyata sunduğumuz için tercih ediliyoruz. Küresel firmalarla dünya pazarında mücadele ediyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç ediyoruz." dedi.

- "İhracat, en kolay satış tekniği"

167 kişinin istihdam edildiği 8 bin metrekare kapalı alana sahip işletmelerini yeni yatırımlarla 10 bin metrekareye çıkaracaklarını söyleyen Cansız, bu sayede 25 kişiye daha iş imkanı sunacaklarını belirtti.

Cansız, saç boyalarının kalitesinin iyi olması dolayısıyla Ortadoğu ülkelerinde ürünlerinin taklit edilmeye başlandığını dile getirdi.

Anadolu'da üretim gerçekleştiren tüm firmalara ihracata yönelmelerini tavsiye eden Mehmet Cansız, şöyle konuştu:

"İhracat dışarıdan zor görülüyor ancak en kolay satış tekniği. Firmalar ihracata yöneldiklerinde bu işin çok zor olmadığını anlayacak. Yurt içinde birbirimizle boğuşacağımıza dünyaya satış yapmalıyız. İhracat ülkelerin ve şirketlerin büyümesinde en önemli unsurdur. Ülkeler ihracat yaparak büyür. Ülkemizin kalkınmasını istiyorsak, üretip dünyaya satmalıyız. Kalkınmanın tek yolu ihracattan geçiyor. 2023 yılında 100 milyon saç boyası üretip, 50 milyonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz."