Esnafın Geleceği Garanti Altında

Yeni nesil satın alma platformu ToptanTR.com, Türkiye’nin 81 il, 922 ilçesinde esnafı uygun fiyat güvencesiyle kaliteli markalarla online’ın hızıyla buluşturmaya başladı. Geleceğin pazarlama, satış ve dağıtım modellerini yeniden şekillendiren ToptanTR.com ile esnaf, ulaştığı uygun fiyat ve kaliteli ürün seçenekleriyle indirim marketleriyle artık rekabet edebilecek. Kısa bir süre önce faaliyetlerine başlayan ToptanTR.com, şu ana kadar 50 bin esnafla buluşmayı başardı.

Son dönemin önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen dijital toptan alışverişi, özel deneyimler ve ilgi çekici kampanyalarla müşterilerine sunan ToptanTR.com, geliştirdiği fark yaratan çözümlerle ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyor. ToptanTR.com, pandemiyle beraber yüzde 7’ye yükselen dijital toptan alışveriş alışkanlığını büyütmeyi hedefliyor.

ToptanTR.com Kurucu Genel Müdürü Sezgin Şener, üretim, dağıtım, lojistik, finans, satış ve pazarlama alanlarında hızlı tüketim ürünleri sektöründe 1994 yılından beri hizmet veren Enkay Şirketler Grubu bünyesinde edindiği deneyimi ToptanTR.com Online Mağazacılık’ı kurarak dijitale taşıdı. Sezgin Şener, “Türkiye’de esnafın geleceğe güvenle bakabilmesi ve rekabet gücünü koruyabilmesi için gerekli yeni nesil toptan alışveriş sistemi anlayışı ile çalışan bir dağıtım ağı ihtiyacından yola çıktık” diyor.

B2B ürün tedarik zinciri sistemine farklı ve etkili çözümler geliştiren ToptanTR.com Genel Müdürü Sezgin Şener, sundukları hizmetleri, değer önerilerini ve sektörün geleceğine yönelik tespitlerini şöyle paylaştı:

Geleceğin pazarlama, satış ve yaygın dağıtım modellerini şekillendiriyoruz

“Ulusal ve uluslararası en büyük markaları barındıran firmalardan doğrudan temin ettiğimiz ürünleri müşterilerimize en ekonomik fiyatlarla, hızlı ve güvenilir biçimde sunuyoruz. Esnafa dev indirim marketleri ile rekabet imkanı sunarak geleceklerini garanti altına alıyoruz. Sitemizde sadece üretici ve/veya marka imtiyaz sahibi firmaların %100 orijinal, uluslararası kalite standartlarına uygun, bilinirliği ve tercih edilirliği yüksek markalarının ürünlerini listeliyoruz. Genç ve dinamik ekibimizle sektördeki en güncel gelişmeleri sadece takip etmiyor, onları ortaya çıkarıyor ve sektöre öncülük ediyoruz. Geleceğin pazarlama, satış ve yaygın dağıtım modellerini şekillendiriyoruz. İnternet teknolojisinden ve dijitalleşmenin sunduğu tüm fırsatlardan yararlanarak esnafı rekabette güçlendiriyoruz. ToptanTR.com ile esnaf artık geleceğe güvenle bakıyor ve esnaf rekabetten korkmuyor. Zincir marketlerde olmayan ürünler bile ToptanTR.com sayesinde esnaf rafına girebiliyor. Maliyetleri düşürerek küçük ya da büyük her girişimin rekabet imkanı elde etmesini ve böylece hem üretici ve satıcı, hem de müşteri açısından daha sürdürülebilir bir pazarın oluşmasını hedefliyoruz.”

Esnafa dev indirim marketleri ile rekabet imkanı sunarak geleceklerini garanti altına alıyoruz

ToptanTR.com Genel Müdürü Sezgin Şener, ToptanTR.com iş fikrinin sektördeki uzun yıllara varan deneyimleri sonucunda ortaya çıktığını ifade ederken bu süreci anlatmaya şöyle devam etti: “Artık belli merkezlere yakın olmayan esnafın uygun fiyatla satacak ürün bulamadığını ve bu sebeple özellikle zincir indirim marketleri ile rekabet edemediğini, orta-uzun vadede işyerlerini kapattıklarını gördük. Tam burada ToptanTR.com fikrini gündemimize aldık. Geçmişte bizim de deneyimleyip sorunları birebir yaşadığımız perakendecilerin bir online platform ile Türkiye’nin neresinde olursa olsun sektörde en çok rağbet gören ürünleri inceleyebileceği, fiyatlarını öğrenebileceği ve hiç zaman kaybetmeden uygun ödeme koşulları ile siparişini vererek dükkanından çıkmadan tüm rafını en büyük rakibi ile bile rekabet edebileceği çeşitlilik ve uygun fiyatlar ile doldurabileceği bir platform hayali ile yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada ToptanTR.com, Türkiye’nin 81 il, 922 ilçesine dağıtım yapabiliyor. Platformumuz kategorilere ve müşteri profillerine özel aktiviteler ve sürekli kampanyalar ile 50 binden fazla esnafın deneyimlediği ve yüzünü güldürdüğü bir portal haline geldi.

Yeni nesil online satınalma platformu ile her şey daha hızlı, daha erişilebilir ve çok daha karlı

ToptanTR.com Genel Müdürü Sezgin Şener, kurdukları platform ile iş ortaklarına yani üretici ve/veya marka imtiyaz sahiplerine çok daha az maliyet ile çok daha fazla ürünü geleneksel kanal perakendecisine listeleme şansı verdiklerini söyledi. Şener, şöyle devam etti: “Müşterilere ise uygun fiyat ve cazip ödeme koşulları ile binlerce ürün çeşidini sadece bir uygulama üzerinden saniyeler içinde sipariş edilmesini sağlıyoruz.Yeni nesil satınalma platformu ToptanTR.com ile her şey daha hızlı daha erişilebilir ve çok daha kârlı. Şu an bu modele rakip bir uygulama yok. Bu boşluğu ilk yakalayan ve buraya ciddi yatırım yapan firmamız, sektörün en bilinen ve takip edilen uygulamalarından birisi haline geldi.”

Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşıyoruz

Türkiye’nin her noktasına hizmet veren ToptanTR.com, Türkiye’nin en ücra köşesine kadar ulaşabiliyor. ToptanTR.com Genel Müdürü Sezgin Şener, “Birkaç kolilik siparişlerde anlaşmalı oldukları birden fazla kargo şirketi ile gönderim yaptıklarını açıklarken paletli büyük siparişlerde Türkiye’nin en hızlı ve güvenilir lojistik firmalarıyla çalışarak en hızlı sürede ürünleri teslim ettiklerini belirtti”

Esnafın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir SUPERAPP olacağız

ToptanTR.com Genel Müdürü Sezgin Şener, kısa ve uzun vadeli hedeflerini ise şöyle açıkladı: “İndirim marketlerinin 10 binlerce şubelere ulaştığı bir dönemdeyiz. Geleneksel perakendecilerin indirim marketleriyle rekabet etmesinin neredeyse imkansız hale geldiği bugün ToptanTR.com olarak müşterilerİmizin rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. Müşteri sayımız yükseldikçe yüzbinlerce şubelik satın almalar yaparak her birim müşterimiz için 1’er kolilik sevkiyatlar dahi olsa onların devlerle rekabet gücünü maksimum düzeye çıkarıp, ürün portföylerini ve çeşitliliğini kontollü ve sürdürülebilir şekilde artırmayı hedefliyoruz.”

Şener, uzun vadede ToptanTR.com’u bir Superapp haline getimek istediklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Müşterilerimizin kış aylarında ısınmak için kullanacağı sobadan dükkanında izlediği TV’ye, kasasında kullandığı rulo kağıdından, notlarını aldığı kaleme kadar; hem sattığı ürünleri hem kullandığı sarf malzemeleri hem de beyaz eşyasından, küçük ev aletlerine kadar tüm ihtiyaçlarını sitemizden karşılayabileceği bir platform yaratıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin daha uygun Pos komisyon oranları sağlatacak TOPTANTRPOS desteğimiz pek yakında başlayacak, Bankalar ile yapılan anlaşmalar neticesinde TOPTANTRCARD ile ek taksitlerden fayladalandıracağız. Bunlarında üzerine yeni finansal çözümlerden faydalanabileceği, platformu kullandıkça internetten, telefona, TV platformlarından, bilet alımlarına kadar birçok farklı hizmetten yararlanabileceği hatta kendi satış sitesini açıp ürünlerini pazarlayabileceği bir SUPERAPP haline gelmeyi hedefliyoruz.”