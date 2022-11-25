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Estetik ve dayanıklılık bir arada

Çevreye ve geleceğe duyduğu hassasiyetle yaşam alanlarına dokunan yüzlerce ürünü kullanıcılarıyla buluşturan E.C.A; estetik ve dayanıklı Tiera Serisi ile banyolara yeni bir kimlik kazandırıyor.

Estetik ve dayanıklılık bir arada

Lavabo bataryası, eviye bataryası,  banyo bataryası, duş bataryası, bide bataryası kolonlu duş sistemi ve ankastre serisi ile oluşan E.C.A. Tiera armatür serisi, su tasarruflu yapısı ile sürdürülebilir dünyaya katkı sağlarken, sunduğu renk çeşitliliği sayesinde de yaşam alanların kişiselleştirilmesine izin veriyor. 

Kullanıcı alışkanlıklarına uygun ürün ve renk çeşitliliğiyle sürekli yeniliklere imza atan E.C.A., günümüz şartlarına ve teknolojilerine en uygun şekilde hazırladığı Tiera Serisi ile banyolarda farklı bir atmosfer yaratıyor. Kaliteli yapısı ve estetik duruşu ile kullanıcılarına mükemmel deneyim sunan E.C.A. Tiera serisi banyoları modern bir görünüme kavuştururken, ergonomik yapısıyla da öne çıkıyor. Lavabo bataryası, banyo bataryası, ankastre serisi ve kolonlu duş sisteminden oluşan seri, su ve enerji tasarrufu sunan yapısıyla da kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 

Şıklığın tasarrufla buluşması 

Yaşam alanlarına dokunan ürünleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştıran E.C.A., armatür serisi Tiera’da yalın tasarım ve ergonomiyi bir araya getiriyor. Parlak ve mat yapıda ürünlerin bulunduğu seri beyaz, kırmızı, bej ve siyah gibi renk çeşitleriyle de mekanlara zarafet katıyor. Kullanıcılara tarzlarını banyolarında yansıtma imkanı tanıyan seri; ev, iş yeri gibi kişisel alanların yanı sıra restoran, okul, hastane, fabrika gibi kalabalık alanlarda da hijyeni üst seviyede tutarak birbirinden farklı kullanım alanlarına rahatlıkla uyum sağlıyor. Lavabo bataryası, banyo bataryası ve kolonlu duş sisteminden oluşan seri kaliteli tasarımları dayanıklılık ile bütünleştiriyor. Kireç kırıcılı perlatörüyle uzun yıllar sorunsuz kullanımı mümkün kılan bataryalar 3 bar basınçta dakikada 6,9 litre akış imkanı sunuyor. Banyo bataryaları kilitlemeli yön değiştiricisi ile kullanıcı rahatlığını üst düzeye çıkarırken, tüm aplike banyo ve duş bataryaları ile kullanılabilen kolonlu duş sistemi de estetik yapısıyla öne çıkıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
E.C.A Tiera Serisi
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