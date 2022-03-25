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Et fiyatları üstünde büyük maliyet var

Et Süt Kurumu’nun kırmızı et fiyatlarına yaptığı zammın hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarının bir yansıması olduğunu belirten Ali Kopuz, "Et fiyatlarının yükselmesine rağmen besicilik kârlı değil. Hem besi hem de süt üreticilerinin ahırları boşalıyor, hayvanlar kesime gidiyor” dedi

Et fiyatları üstünde büyük maliyet var

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaptığı bir basın açıklamasıyla et fiyatları üstünde büyük bir maliyet baskısı olduğunu belirtti. Et Süt Kurumu’nun kırmızı et fiyatlarına yaptığı zammın hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarının bir yansıması olduğunu belirten Ali Kopuz, “Maliyetlerin yüksekliği dolayısıyla besicilik de süt üreticiliği de cazibesini kaybediyor. Enerji fiyatlarındaki artış, savaşlar, pandemi ve iklim sorunları dolayısıyla azalan tarımsal üretimin yükselttiği yem maliyetleri fiyatlar üstünde büyük baskı yapıyor. Et fiyatlarının yükselmesine rağmen besicilik kârlı değil. Hem besi hem de süt üreticilerinin ahırları boşalıyor, hayvanlar kesime gidiyor” dedi.

Et Süt Kurumu’nun bir süredir zararına satış yaptığını belirten Ali Kopuz, “Maalesef bu zam geldi. Ancak, et fiyatlarının dünyadaki durumuna ve maliyetlere baktığımızda gelen zammın sadece zararı düşürdüğünü söyleyebiliriz. Yani Et Süt Kurumu, bu zamdan sonra bile zararına satış yapıyor” dedi. Tüm dünyada yem fiyatlarının artmayı sürdürdüğünü belirten Ali Kopuz, “Avrupa’da et fiyatlarının en düşük olduğu Sırbistan ve Polonya gibi ülkelerde dahi karkas sığır eti fiyatı 6 Euro civarında. Yem fiyatlarının sürekli artması bu sonucu doğuruyor. Kırmızı ette sorunun daha ciddi boyutlara ulaşmasını engellemek için besicilerin üretimlerini sürdürmeyi tercih etmelerini sağlamamız gerekiyor” dedi.

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