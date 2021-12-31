Etiler’in yeni mekânı

Uzun süredir hizmet sektöründe başarılı işleriyle adından söz ettiren Seyit Ali Emre ve yabancı yatırımcı ortaklığı ile kurulan gerek dekorasyonu gerekse dünya mutfağıyla konuklarına eşsiz bir hizmet sunan Hill & Chill Restaurant’ın işletmeciliğini, uzun yıllardır birçok restaurant ve mekânın yöneticiliğini yapan genç ve başarılı işletmeci Ömer Fatih Bozkaya üstlendi.

KONUKLARA LEZZET ŞOVU

Yeni yıl partisinde birbirinden keyifli performanslara ev sahipliği yapan ve konuklarına unutulmaz bir gece yaşatan Hill & Chill’in ünlü şefleri, hazırladığı dünya mutfağının eşsiz lezzetleri ile harikalar yaratarak, adeta konuklarına lezzet şovu yaptı.

2021’E EĞLENCE DOLU VEDA

Müzisyen Ozan Orhon, magazin duayenleri Sahil Keçeci, Alper Alp, Muammer Kapucuoğlu, Kanal D’nin sevilen muhabiri İbrahim Konar, manken Ebru Öztürk, oyuncu Sinem Bayer gibi önemli isimlerin katıldığı ve çalan müziklerle eğlencenin doruk noktasına ulaştığı partide, gece boyu Hill & Chill’in lezzetli mutfağından benzersiz tatlar konukların eğlencesine eşlik etti.

Pandemi tedbirlerine ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilen gecede uzun süredir bir araya gelemeyen dostlar da yeni yıla özlem gidererek başlamanın keyfini yaşadılar.