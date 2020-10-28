Ev tekstil pazarı Türkiye'ye kaydı 

Almanya, Orta Avrupa, Balkanlar ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından ciddi talep alan marka; yeni ülkelerle ihracat bağlantıları kurarak, ihracat hacmini yüzde 50’ye çıkarmayı ve global arenadaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda yurt içi e-ticaret satışlarında da büyük bir artış yaşayan ve yüzde 200 büyüme sağlayan Cotton Box, 2021 yılında ise yurt içinde yüzde 15, yurt dışında yüzde 25 büyüme hedefinde…

İç ve dış pazardaki aktif ticari faaliyetleriyle Türkiye’de ev tekstili sektörünün en büyük 5 markası arasında yer alan Cotton Box, pandemi döneminde artan yurt içi ve yurt dışı satışlarıyla 2020 yılının ekim ayına kadar yüzde 30 büyüme kaydetti. Yıl sonuna kadar yüzde 35 büyüme ile 135 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Bebek ve genç grubunda yıllık 300 bin ürün satışıyla pazar lideri olan Cotton Box, geniş ürün çeşidi ve farklı ürün grupları ile her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gerçekleştiriyor. Balkanlar, Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu başta olmak üzere ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Cotton Box, pandemi döneminde yurt dışından aldığı yoğun taleplerle global pazarda marka değeri, prestij ve bilinirlik açısından önemli adımlar attı.

Pandemi dönemi ev tekstili sektörüne yeni fırsatlar doğurdu

Pandemi döneminde Çin ile ihracat yapan ülkelerin yeni alternatifler araması ve birçoğunun yönünü Türkiye’ye çevirmesi sonucu ev tekstili sektöründe yeni fırsatlar oluştuğunu belirten Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Ev tekstili sektöründe en çok ihraç yapan ülkelerin başında Çin yer alıyor. Fakat 2019 yılının son aylarında Çin’de meydana gelen salgın nedeniyle üretime ara verilmesi ve Çin ile ihracat yapan ülkelerin tedarik sorunu yaşamasıyla birlikte birçok ülke alternatif tedarik merkezi aramaya yöneldi. Bu noktada ise akla gelen ülkeler arasında ilk sırada Türkiye yer alıyor ve buna bağlı olarak ev tekstili sektöründe Türkiye’nin ihracat hacminin yaklaşık yüzde 50 artığını söyleyebiliriz. Üretimin Türkiye’ye kaymasında özellikle pandemi sürecinin ilerleyişi ile ilgili belirsizlik etkili oluyor. Firmalar tam olarak önünü göremediği için yüksek adetlerde ürün almak istemiyor. Düşük adetlerde de lojistik maliyetleri artması nedeniyle Türkiye özellikle Avrupa için tedarik açısından cazip pazar haline geldi. Çin’e alternatif olarak tercih edilen ülkeler arasında ilk sırada olmamızda kaliteli, hızlı ve uygun maliyetli üretim yapmamız da etkili oluyor. Cotton Box olarak pandeminin yarattığı yeni fırsatlarla ihracat hacmimizi yüzde 25 artırarak global pazardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırdık. Ülke olarak pandeminin etkisiyle sektörde doğan yeni fırsatları ve sahip olduğumuz avantajları sonuna kadar değerlendirerek, ev tekstili sektöründe ihracat hacmimizi daha da artırmalıyız. Bu kapsamda ilk olarak yurt dışı yatırımlarımızı yoğunlaştırmak, pazar payımızı artırmak için yeni bağlantılar kurmak ve markalaşma yolunda ciddi adımlar atmak gerekiyor. Eğer bunları yapabilirsek, yakın zamanda Türkiye’nin ev tekstili sektöründe çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz.” dedi. Avrupa'nın en büyük ev tekstili ürünleri tedarikçilerinden biri olan Türkiye; Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra tasarım ve üretim gücüyle de dünyanın 4. büyük ev tekstili üreticisi. 2019 yılı ihracatı yaklaşık 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Markalaşarak yurt içi ve yurt dışında büyüme hedefinde…

Kırk yılı aşkın tecrübesiyle dünyada markalaşarak istikrarlı bir büyüme hedefleyen Cotton Box, yatırımlarını ve mağazalaşma çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor. İç pazarda markalaşma doğrultusunda yaptığı yatırımları dış pazara da taşıyan Cotton Box, sadece kendi markasıyla ihracat gerçekleştiriyor. Hizmet anlayışı ve girdiği pazarların tüketici alışkanlıklarına yönelik geliştirdiği ürün gruplarıyla var olduğu pazarlarda yoğun talep gören marka, doğru partnerlerle kurduğu stratejik bağlantılarla yurt dışında markalaşma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Aynı zamanda mağazalaşma yatırımlarına da önem veren ve yurt dışında İran, Türkmenistan, Tunus, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzeri 25 konsept mağazası bulunan Cotton Box, 5 yıl içinde yurt dışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyor. İç ve dış pazarda ürün kalitesinden ödün vermeden, modern ve şık tasarımlarıyla dünya markası olmayı hedeflediklerini belirten Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, ’’Her zevke hitap eden ve yılda iki kez yenilenen geniş koleksiyonumuzla hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir konumdayız. Yıllık 1.000.000 adet ürünümüz Cotton Box etiketiyle paketleniyor ve dünyanın dört bir yanında tüketici ile buluşuyor. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışında mağazalaşma yolunda yaptığımız yatırımlarımızla büyük bir yol kat ettik. Bu noktadaki çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. 2021 yılında da yeni pazarlar ve yeni coğrafyalar arayışında olmaya devam edeceğiz. Hedef ülkelerimiz arasında Orta Avrupa, Almanya, Hollanda, Kuzey Avrupa, Danimarka, Finlandiya ve İsveç yer alıyor. Ana stratejimiz olan markalı ihracat politikamızdan asla vazgeçmiyoruz. Bu bizim için belki uzun ama garantili ve geleceği çok daha güçlü bir yatırım. Tabii ki bunun bir takım bedelleri de var. Girdiğimiz ülkelerde sadece tescil bedelleri bile ciddi maliyetler yaratıyor. Ancak bu stratejimizin markamızı koruma altına almak ve markamızın gücünü kullanarak büyümek açısından büyük avantaj sağlayacağını biliyoruz. Hayalimiz; Bir gün Avusturalya’da bir Aborjin bebeği Cotton Box‘ın nevresim takımında uyuyacak, Alaska’da bir yerli Cotton Box’ın bornozunu banyosuna asacak.” dedi.

E-ticaret yatırımlarımızla tüm dünyaya yayılacağız…

Dijitalleşmenin yaygınlaşması, pandemi sürecinde mağazaların kapanması ve bu dönemde evde geçirilen zamanın artmasıyla ev tekstili sektöründe e-ticaret farklı bir boyut kazandı. Web sitesinde yer alan 300 adet ürünüyle hem yurt içinde hem de yurt dışında satış yapan Cotton Box, pandemi dönemindeki yoğun talep artışıyla e-ticarette yüzde 200 büyüme elde etti. Bu alanda yaptığı yatırımlarıyla tüm dünyada ulaşılabilir olmak isteyen marka, bu sayede ev tekstili sektöründe sahip olduğu pazar payını kısa sürede artırmayı hedefliyor. E-ticaret satışlarında elde ettikleri artışın ileri dönük bazı projelere de ilham kaynağı olduğunu belirten Nuri Turgut, “Sektör iç pazarda her yıl ortalama yüzde 15 büyüyor. Bunun en büyük nedenleri arasında ise yıllık ortalama 650 bin evliliğin gerçekleşmesi, çeyiz hazırlama geleneğinin yaygın olması ve ev tekstilinde moda kavramının ön plana çıkması yer alıyor. Pandemi süreciyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi ev tekstili sektöründe de e-ticaret satışların büyük bir yoğunluk yaşandı. Özellikle bu dönemde evde geçirilen sürenin artması, bireylerin kendini daha iyi hissetmek için ev dekorasyonunda değişiklikler yapması ve online alışverişe hızlı geçiş bunun en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Ev tekstili sektöründe meydana gelen bu artışa paralel olarak Cotton Box’ın e-ticaret satışlarında tahmin edemeyeceğimiz bir yoğunluk oldu. Yurt içi ve yurt dışı online satışlarımızda toplam 15 milyon TL ciroya ulaştık. Bu alandaki mevcut talebin her sene artarak devam edeceğinizi düşünüyoruz. Biz de bu doğrultuda e-ticaret yatırımlarımızı daha da yoğunlaştırarak yeni projelere adım atmayı planlıyoruz. Bu sayede dünyanın dört bir yanında var olarak ihracat ağımızı Orta Avrupa’dan Amerika’ya kadar genişletmeyi, yurt içi ve yurt dışında büyüme hızımıza yeni bir ivme katmayı hedefliyoruz” dedi.

40 yılı aşkın tecrübe…

40 yılı aşkın süredir ev tekstili sektöründe hizmet veren Cotton Box, kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışıyla ürün gruplarında sadece pamuk ipliği kullanıyor. Marka, pamuklu ev tekstili alanında; nevresim takımı, yorgan-yastık grubu, havlu-bornoz grubu, yatak örtüsü ve abiye grubunda yaklaşık 300 çeşit ürünle sektörde güçlü bir konuma sahip. Yenilikçi ve özgün desenleriyle yılda iki kez koleksiyon hazırlayan marka, baskı ve boyama aşamalarında insan sağlığına zararlı hiçbir madde kullanmıyor. Nefes alabilen kumaş yapısı sayesinde kullanıcılarına sağlıklı ve konforlu uyku deneyimi yaşatan Cotton Box, trendleri yakından takip eden tasarımlarıyla moda algısını da güçlendiriyor

