Evinizin atmosferini değiştirecek

Doğanın güzelliğinden ilham alan minimalist tasarımların, yalın şıklığın, zamansızlığın, kıvrımlı formların, geometrik şekillerin, kreatif ve deneysel parçaların ön plana çıktığı sonbahar trendlerini yansıtan NUDE koleksiyonlarıyla siz de evinize ferahlık ve yalınlık hissi katabilirsiniz.

Büyülü görünümüyle Mist koleksiyonu

Dış yüzeyindeki dalga efekti ile optik bir ilüzyon yaratan Mist Vazolar, renk yansımaları ile içinde bulunduğu ortama büyülü bir görünüm kazandırıyor. Üç farklı boy seçeneği ile üretilen veTamer Nakışçı tasarımı olan vazolar, dergilik olarak da kullanılabiliyor. İçinde bulunan objeye gizemli bir hava katan bu dekoratif koleksiyon sonbaharın romantizmini evinize yansıtacak.

Renklere boyut kazandıran Layers koleksiyonu

Defne Koz’un NUDE için tasarladığı Layers vazo koleksiyonu, renkleri ve ışık kırılımlarını mekana yayma özelliğine sahip. Çeşitli yarı saydam formların üst üste gelmesi üzerine kurgulanmış tasarım fikrini esas alan cam vazo koleksiyonu, bulunduğu ortama farklı bir boyut katıyor. Layers koleksiyonu beyaz, gri, mavi, amber, altın ve platin renklerinde ve üç farklı formda vazo içeriyor. Bu kreatif koleksiyon ile siz de sonbahar dekorasyon trendlerini evinize taşıyabilirsiniz.

Kıvrımlı formu ile Opti koleksiyonu

Endüstriyel tasarımcı Defne Koz, NUDE için tasarladığı ikinci koleksiyonu “Opti” ile dört farklı boyuttan oluşan ve kavisli formlarla büyülü bir etki yaratan vazo yelpazesi sunuyor. Eğer iç dekorasyon trendlerini yakından takip ediyorsanız sezonun öne çıkan kıvrımlı formlarını Opti ile yakalayabilirsiniz.

Fransız beresinden ilham alan Beret koleksiyonu

Yetenekli Alman tasarımcı Sebastian Herkner’in NUDE için tasarladığı, üç boy zarif saklama kaselerinden oluşan Beret koleksiyonu, Fransızların ünlü şapkası “Beret”ten ilham alıyor. İlk olarak dünyada dekorasyon trendlerini belirleyen fuarlardan biri olan Maison & Object Paris’te sergilenen koleksiyon, göz alıcı renkleriyle öne çıkıyor. Sezonun trend renkleri karamel, amber, kobalt, petrol yeşilinin birleşimlerinden oluşan üç boy alternatifiyle büyüleyen Beret serisinde, yumuşak renklere sahip alt hazneler, pirinç kapaklarıyla buluşarak sade ve şık bir görünüme kavuşuyor.

Zıtlıkların uyumuyla Blade koleksiyonu

Pentagon Design’ın NUDE’a özel tasarladığı Blade koleksiyonu, camın özelliklerine başkaldıran bir tasarım anlayışıyla, yumuşaklıkla sertliği, keskinlikle de zarafeti bir araya getirerek zıtlıkların uyumunu yakalıyor. İlhamını sanatın ari renklerinden alan Blade koleksiyonu ile siz de evinize yalın bir şıklık kazandırabilirsiniz.

Çok yönlü güzelliğiyle Ecrin Koleksiyonu

Sebastian Herkner’in NUDE için tasarladığı Ecrin koleksiyonu, çeşitli kültürel bağlamları birleştirerek malzemelerin çok yönlü güzelliğini dışa vuruyor. Yeni deneysel teknolojilerin geleneksel işçilikle harmanlandığı tasarımıyla Ecrin saklama kapları, renkler, yapılar ve dokuların mükemmel uyumuyla sonbahar trendlerine uygun bir dekoratif obje olarak da kullanılabilir.

Hayranlık uyandıran MR. & MRS. koleksiyonu

Erdem Akan tasarımı Mr. & Mrs başucu sürahi seti dramatik etkisiyle hayranlık uyandıran şık bir tasarıma sahip. Bu zarif koleksiyon sadeliğiyle ilk bakışta hemen göze çarpıyor. Kapak görevi gören uyuyan yüz motifli bardağıyla aynı zamanda eğlenceli bir kimliğe de bürünen Mr. & Mrs. koleksiyonu kıvrımlı, minimal ve yalın hatlarıyla sezon trendlerini yansıtıyor.

Doğadan ilham alan Blossom takı kutusu ve Moon ayna

Erdem Akan tasarımı Blossom takı kutusu doğanın güzelliğini ve enerjisini yaşam alanınıza taşıyor. Ünlü tasarımcının NUDE için ahşap ve camı bir araya getirdiği Blossom takı kutusu tasarımı, Moon Ayna ile birbirini tamamlayarak şık bir kombin oluşturuyor. Aynı zamanda takı gibi küçük aksesuarlar için de kullanılabilecek Moon ayna, işlevsel ve zarif bir ahşap taban üzerinde yükseliyor.

Evinize canlılık katan Eden Terrarium

NUDE Tasarım Ekibi’nden Burcu Akbulut tarafından tasarlanan Eden Terrariumlar, bulunduğu ortama nefes aldıran iki farklı boyutuyla sukulentler için çok şık bir seçenek sunuyor. Eden Terrarium’larla siz de doğadan ilham alan dekorasyon trendlerini evinize taşıyabilirsiniz.

Camın en yalın hali: ‘NUDE’

Dünyanın üçüncü en büyük cam ev eşyası üreticisi Şişecam Topluluğu’nun global tasarım markası NUDE, dünya prömiyerini 2014 yılında Maison Objet Paris’te yaptı. Ardından Milano ve Frankfurt’taki uluslararası fuarlarda boy gösterdi ve büyük beğeni topladı. Tüm koleksiyonlarını “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesi ile tasarlayan NUDE; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Pentagon Design, Tomas Kral, Mikko Laakkonen, Tamer Nakışçı, Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu dünyanın saygın tasarımcıları ile çalışıyor.

Her koleksiyonunda cam teknolojisi ve işçiliğindeki hünerle tasarım yetkinliğini birleştiren NUDE markası, kullanıcıların tutku ve zevklerini en estetik biçimde yansıtan, duyumlarını artıran yaratıcı koleksiyonlar içeriyor. German Design, Red Dot, Wallpaper Design ve IF Design gibi dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında ödülleri bulunan NUDE, ödüllü koleksiyon sayısını 36’ya yükseltti.

NUDE tasarımları Türkiye’de Paşabahçe Mağazaları’nda satılıyor. Global ölçekte ise Bergdorf Goodman, WallpaperSTORE*, The Conran Shop Paris ve London, La Rinascente Milan, MOMA (Francisco, New York, Tokyo), Lane Crowford Hong Kong, Printemps Paris satış noktaları arasında yer alıyor. ile de dünyanın yüz yirmi ülkesine satış yapılıyor.

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