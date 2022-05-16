Evlerin dekorasyonuna Kelebek imzası

Hayatımızın büyük bir kısmının geçtiği evler, dekorasyon ürünleriyle bizi anlatan yaşam alanlarına dönüşüyor. Kelebek Mobilya’nın her evin, herkesin ihtiyacına ve zevkine göre birbirinden eşsiz parçalarla hazırladığı Kelebek Dekor ile evler; yeni bir dekorasyon anlayışına kavuşuyor. Kelebek Dekor koleksiyonlarını ve dekorasyondaki ustalığını Almeda Abazi Sayışman’ın rol aldığı tanıtım filmiyle gözler önüne seriyor.

Kelebek Dekor’da aynalar, abajurlar, kitaplıklar, halılar, kesonlar, tablolar başta olmak üzere on iki farklı kategoride yüzlerce ürün bulunuyor. Kelebek Mobilya uzman tasarımcılarının özgün yorumlarıyla şekillenen parçalar, tasarım, renk ve desenleriyle evlerde yeni bir dekorasyon akımının öncüsü olacak. Geniş renk skalası, klasikten moderne ve spora kadar tüm evlerle kolayca uyum sağlayacak ürünleri ile evlerine kişiliğini yansıtmak isteyenlerin ilk tercihi olacak.

Aydınlatmalar evlerin havasını baştan aşağı değiştirecek

Kelebek Dekor’un özgün yorumlarını taşıyan aydınlatmalar, evlerin havasını baştan aşağı değiştirecek. Sarkıt, tavan, aplik, lambader ve masaüstü gibi farklı boy ve renklerde birçok alternatifin yer aldığı kategoride her evin ihtiyacına özel bir aydınlatma bulmak mümkün. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ya da altıgen olmak üzere tüm formlarda aynaların yer aldığı ayna kategorisi, evlere ferahlık getirecek. Çerçeve detayları ve renkleriyle ön plana çıkan aynalar, evinde yeni bir atmosfer yaratmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Halılar, farklı renk ve desenleriyle evlere yeni bir uyum kazandıracak

Kelebek Mobilya detayları ve tarzının da yansıtıldığı dresuarlar, zarafeti ve işlevselliği vurgularken, kesonlar küçük metrekareli evlerin düzenlenmesinde başrol oynayacak. Yemek odası, salon ve çocuk odaları için ayrı ayrı tasarlanan halılar, farklı renk ve desenleriyle evlere yeni bir uyum kazandıracak. Kırlentler ise koltukların keyfini artıracak. Düz ve desenli olmak üzere farklı alternatifleriyle kırlentler günün yorgunluğunun atılmasına yardımcı olacak. Ayağını uzatıp, televizyonun ya da içeceklerin keyfini sonuna kadar yaşamak isteyenler, aradığı huzuru Kelebek Dekor puf kategorisinde bulacak. Salonlardan, makyaj masalarına kadar evin her yerinde size eşlik edecek puflar, detaylarıyla ilgi odağı olacak.

Sehpalar en güzel anlara eşlik edecek

Kitap okumayı sevenler aradığı kitaplığı Kelebek Dekor kitaplık kategorisinde bulacak. Ahşap ve metal seçenekleriyle her kitapseverin hayalini süsleyecek kitaplıklar, birbirinden farklı dekorasyon objesiyle de şık bir vitrine dönüşecek. Kelebek Dekor’un sehpa kategorisindeki özel tasarım hissi yaratan sehpalar, en güzel anlara eşlik edecek. Zigon, C, yan, orta, koltuk ve puf seçeneklerinin bolca yer aldığı kategorideki sehpalar, girdiği ortamdaki dekorasyona kolayca uyum sağlayacak. Fonksiyonelliği ile minimal tasarım severlerin gözdesi olacak.

Tablolar, sohbetlerin gündemine oturacak

Zevklerini, karakterini ve hobilerini evlerine yansıtmak isteyenler çözümü, onlarca parçanın yer aldığı dekoratif aksesuar kategorisinde bulacak. Vazolardan çerçevelere, biblolardan mücevher kutusuna, mumluk ve figürlü setlere kadar birçok parçanın yer aldığı kategori, evlerinin havasını değiştirmek isteyenlere alternatif olacak. Kelebek Dekor’a özel, birçoğu kadın sanatçıların el emeği ile üretilen tablolar ise tüm ilginin odak noktası olacak. Sanata destek olan, tarzlarıyla yeni bir akımın öncüsü olmaya aday tablolar, sohbetlerin de gündemine oturacak.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.