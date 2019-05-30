EVSİD’den ihracata ‘terzi işi’ büyüme modeli

Ticaret Bakanlığının desteği ile düzenlenen etkinlikte Türk mutfak sektörü toplam 9 ülkeden gelen alıcılarla B2B görüşmeler yaparak önemli iş bağlantıları gerçekleştirdi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Türkiye'nin ihracatta fuarlardan daha farklı enstrümanlara ihtiyacı olduğunun altını çizerek 'terzi işi' çözümlerin bundan sonraki süreçte çok daha öne çıkacağını belirtti.



Sektörel ticaret heyetlerine geçtiğimiz sene Kolombiya ile başlayan ve Latin Amerika'daki ülkeleri Kolombiya'da toplayan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) Avrupa'daki durağı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag oldu. Çek Cumhuriyeti ve çevre 8 ülkeden en büyük ithalatçı ve zincir market satın almacılarının davet edildiği etkinlikte Türk firmalar, 22'si Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 35 farklı firma temsilcisi ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme yönelik önemli iş bağlantıları kurdu.



İHRACATI BÜYÜTMEK İÇİN ‘TERZİ İŞİ’ ÇÖZÜM



Türkiye gibi ihracatı hedefleyen ülkelerin artık fuarların yanına mutlaka farklı enstrümanlar koyması gerektiğini ifade eden EVSİD Başkanı Burak Önder, Ticaret Bakanlığının Ur-Ge projelerinin de bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi. Kendilerinin düzenlediği sektörel heyetlerde sadece gidilen ülkelerin ithalatçı ve satın almacılarını değil aynı zamanda çevre ülkelerdeki ilgili kişileri de davet ettiklerini anlatan Önder, şunları söyledi:



"Çek Cumhuriyeti'ne düzenlediğimiz sektörel heyette de sadece Çekleri hedeflemedik. Çeklerin haricinde çevredeki 8 farklı ülkeden ithalatçı ve zincir market satın almacılarını Prag'a davet ettik. Toplamda 35 farklı firma Türk ev ve mutfak sanayici firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Biz bu modeli Ticaret Bakanlığının Ur-Ge projelerinden esinlenerek ürettik ve her defasında üzerine koyarak ilerledik. Yurtdışına düzenlediğimiz ilk heyetlerde önce B2B görüşmelerle başladık, sonra bunlara pazarda yaptığımız turları ardından da ön heyetleri ekledik. Şimdi ise görüşmelere firmaların ürünlerini sergilediği vitrinleri koyduk. Buraya yurtdışından gelen firmalara görüşeceği Türk firmalarla ile ilgili tüm bilgileri veriyoruz, aynı şekilde Türk firmalar da yabancı alıcılarla ilgili tüm enformasyona sahip oluyor. Fuarlarda binlerce firma arasında çok kısıtlı görüşme imkanları varken bu tip heyetlerde direk işe odaklı çok verimli görüşmeler gerçekleşiyor. Görüşmeler daha özel, daha nitelikli ve butik hal almaya başladı. Biz fuar işini biraz 'terzi işi' hale getirdik."



FARKLI MODELLERE İHTİYAÇ VAR



Türkiye'nin ihracatta farklı modellere, inovasyon ve yeniliklere ihtiyacı olduğunun altını çizen Önder, "Direk alıcıya ulaşmak çok önemli. Fuarlarda genelde aynı ülkelerden alıcılar gelir. Çünkü insanlar alışkanlık duyduğu ülkelerden mal alır. O yüzden Türk firmalarını farklı alıcılarla ve pazarlarla buluşturan bu modelleri çok önemsiyorum. Ticaret Bakanlığının da yenilikçi fikirlere karşı çok açık olması ve destek vermesi bizim için oldukça değerli." diye konuştu.



Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa için önemli bir bölge olduğunu ve pazarı genelde Polonya ve Almanya'nın domine ettiğini söyleyen Önder, "Bölgede Polonya bizim için önemli bir rakip. Almanlar ve İtalyanlar üretimlerinin önemli bir bölümünü bu ülkeye kaydırıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın arka bahçesi gibi. Biz Çek Cumhuriyeti'nde onların markaları adına üretim yaparak var olabiliyoruz. Halbuki Türkiye'nin bölgeye kendi markaları ile girmesi lazım." ifadelerini kullandı.



Sektörel heyet yapacakları yere karar verirken Prag'ı özellikle çevre ülkelerin ulaşım kolaylığı açısından seçtiklerini anlatan Önder, Avrupa'da irili ufaklı çok ülke olduğunu ve tek tek bu ülkelere heyet yapmak yerine benzer nitelikleri pazardaki alıcıları tek bir ülkede toplamanın daha avantajlı olduğunu kaydetti. Gidilecek ülkeyi belirlemeden önceden çok ciddi pazar araştırmaları yapıldığını ve tarihin 6 ay önceden belirlendiğini anlatan Önder, 2020 programını da şimdiden netleştirmek üzere olduklarını belirtti.



FİYAT KIRMADAN İHTRACAT ARTTI



Ev ve mutfak sanayinin ihracat rakamlarını ve önümüzdeki döneme yönelik hedefleri hakkında da bilgi veren Önder, sektörün 2018'i yüzde 9 artışla 2.5 milyar dolarla tamamladığını dile getirdi.



Bu sene ilk üç ayda da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir artış olduğuna işaret eden Önder, "Eskiden kurlar yükseldiğinde biz fiyatta fedakarlık yapardık. Bu kez işin en güzel yanı ihracat artarken fiyat düşürmedik ve kilogram başı ihracatımız yine 3.20 dolar seviyesinde kaldı. Sektörün ihracatı nitelikli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sene sonunda yüzde 10'luk bir artışa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz."



FRANSA ALMANYA VE İNGİLTERE İÇİN ÖZEL MODEL



Bu sene Avrupa'da şimdiye kadar istedikleri başarıyı elde edemedikleri İngiltere, Fransa ve Almanya için özel olarak çalışmalar yapacaklarını anlatan Önder, şunları anlattı:



"2020'de bu üç ülke için derinlemesine farklı modeller geliştireceğiz. Örneğin İngiltere'den çok detaylı pazar satın alma raporları almaya başladık. Burada pazarı özellikle Çin domine ediyor ancak biz onlardan kalite ve fiyat olarak daha rekabetçiyiz. Ayrıca lojistik avantajımız da var. Üstelik İngiltere pazarı Hintlilerin ve Türklerin elinde. Bize bu kadar yakınken neden istediğimiz kadar ürün satamıyoruz? Şu anda onu araştırıyoruz. Bir senede 3-4 farklı model deneyeceğiz, gerekirse yerel satış temsilcilerinden yararlanacağız. Avrupa'da ülkelere özel modellemelerle gideceğiz. Bu üç ülkede derinlemesine büyümek istiyoruz."

İhracatta yüzde 55 ile en büyük pazar olan Avrupa'nın yanında Latin Amerika'yı da önemsediklerini kaydeden Önder, bölgede Türkiye'ye ilişkin ciddi bir sempati olduğunu ifade etti. Türk dizilerinin de ülke bilinirliğine önemli bir katkı sağladığını söyleyen Önder, rakamlar küçük olsa da Kolombiya'ya geçen sene yaptıkları sektörel heyetin ardından Latin Amerika'ya oransal bazda çok büyük ihracat artışları gerçekleştirdiklerini anlattı.



SAHRA ALTI AFRİKA’DA POTANSİYEL BÜYÜK



Geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahili'ne yaptıkları sektörel heyeti de anımsatan Önder, özellikle Sahra Altı Afrika'nın çok büyük bir potansiyel vaat ettiğine dikkat çekti. Önder, "Sahra Altı Afrika çok iyi ve ne yazık ki biz orayı geç keşfettik. Derin bir pazar ve büyük potansiyel var. Bizim haberlerde izlediğimiz gibi sadece fakirlikle gündeme gelen yerden çok daha farklı bir bölge ile karşılaştık. Çinliler çok etkili. Son dönemde Körfez ülkelerinden de ciddi şekilde gelenler olmuş. Biz o bölgede de önemli fırsatlar görüyoruz" diye konuştu.



Önder, aynı şekilde Uzakdoğu'ya da ilgi gösterdiklerini, Singapur veya Tayvan'a bir heyet düzenleyeceklerini söyledi.



“TİCARET HEYETLERİ İHRACATI ARTIRIR”



Öte yandan ticaret heyetini ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Çek Cumhuriyeti'nin güçlü ekonomik yapısı ile önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti. EVSİD'in düzenlediği gibi ticaret heyetlerin Türkiye'nin bu ülkeye yapacağı ihracatı artıracağını kaydeden Bigalı, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. EVSİD Başkanı Burak Önder de Bigalı'ya katkılarından ötürü bir plaket hediye etti.