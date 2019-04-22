EVTEKS Fuarı 23 Nisan'da başlıyor

Bu yıl 25’inci kez CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) iş birliği ile gerçekleştirilecek fuarda 120 ülkeden 50 bini yabancı 120 bin alıcı ağırlanacak. Kendi alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan, yarattığı ticaret hacmi bakımından da dünyanın en önemli fuarı olarak gösterilen EVTEKS Fuarı öncesi düzenlenen toplantı CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın’ın katılımı ile gerçekleştirildi.



Her geçen gün yabancı katılımcı sayısını artıran EVTEKS Fuarı’nın yükselen bir değer olduğuna dikkat çeken CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “EVTEKS Fuarı’nda 30 ayrı ülkeden 150’den fazla yabancı firma katılıyor. Bu yönüyle EVTEKS, 150 milyar doları bulan global ev tekstili ticaretine yön veren en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarımızda 1 milyar dolar iş hacim oluşacağını bunun yanı sıra EVTEKS’in Türk ev tekstili ihracatına katkısının da 500 milyon doların üzerinde olacağını ön görüyoruz” dedi.



TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, “Dünyada Türkiye’nin tek marka sektörü ev tekstili sektörüdür. Türk havlusundan, peştemaline, tül perdeye kadar pek çok Türk ürünü dünyanın dört bir yanında bulunan ülkelerin otellerine evlerine girdi. Sektörümüzün ihracatı 3 milyar 300 milyon dolardır. Bavul ticaretini de eklediğimiz de bu rakam 5.5 milyar dolara ulaşıyor. Sektörümüzün 13-15 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor.”



500 milyon doların üzerinde ihracat



Fuarda sadece Türk üreticilerin değil tüm dünyadan katılımcıların yer almasının önemine değinen Ceyda Erem, “EVTEKS Fuarı’nda 30 ayrı ülkeden 150’den fazla yabancı firma katılıyor. Bu yönüyle EVTEKS, 150 milyar doları bulan global ev tekstili ticaretine yön veren en önemli fuarlar arasında yer alıyor. Bu yıl düzenlenecek fuarda rekor düzeyde sipariş alınması hedefleniyor. Bu yıl düzenlenecek fuarımızda 1 milyar dolar iş hacim oluşacağını bunun yanı sıra EVTEKS’in Türk ev tekstili ihracatına katkısının da 500 milyon doların üzerinde olacağını ön görüyoruz ”dedi.



EVTEKS’e gelen yabancı İstanbul’a 100 milyon dolar bırakacak



Türkiye’nin en büyük data merkezine sahip CNR Holding tarafından hayata geçirilen BIA Global Pazar İstihbarat Sisteminin fuarlardaki yabancı sayısının büyük oranda artırdığına dikkat çeken Erem, “Tüm dünyadan 10 milyon alıcı datasını tarayarak alıcılara fuara gelmeden önce görmek istedikleri ürünleri sergileyen firmalarla bire bir görüşme hizmeti sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı bütün uluslararası fuarlarımıza uyguluyoruz. BIA’dan yabancı katılımcı anlamında çok önemli dönüşler alıyoruz. Düzenlediğimiz tüm fuarlarımızda yabancı katılımcı sayımızda ciddi oranda artış oldu. EVTEKS Fuarı’nda yabancı sayımızda yüzde 40 artış olacak. Bu yanıyla fuarımız yükselen bir değer oldu. EVTEKS’e katılmak için sırada bekleyen firmalara yer verebilseydik, fuarımız en az yüzde 50 daha büyüyecek ve dünyada 1 numaraya yükselecekti. Şimdiden firmalar, 2020 EVTEKS Fuarı için yerlerini ayırıyor. Fuarımız nedeni ile İstanbul’da başta 5 yıldızlı oteller olmak üzere, otel rezervasyonlarında patlama yaşanıyor. Fuarın tekstil ihracatının yanında İstanbul turizmine de 100 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlayacağını tahmin ediyoruz” dedi.



“Bir şehir sadece fuarlarla zengin olabilir”



Ceyda Erem, İstanbul’un dünya fuarcılığında çok önemli bir istasyon olacağını belirterek, “Yakında Avrupa’da düzenlenen bazı büyük ve önemli fuarları geçeceğimize inanıyoruz. Özellikle uluslararası fuarlarımız şehir ekonomilerine katkısı çok büyük. Bir şehir sadece fuarlarla zengin olabilir. Milano da düzenlenen mobilya fuarı var. O fuarın Milano şehrine bir haftada bıraktığı gelir 1.5 milyar euro. Fuara gelen alıcılar şehre gelince 200 euroluk normal bir otelin ücreti 600 euroya çıkıyor. Restoranlar gecede 5 masa değiştiriyor. Bütün mağazalar gece yarılarına kadar açık. Bizim yabancı katılımcı sayımızı artırmamız demek, ülke ekonomisinin yükselmesi demek. Yurtiçine daha fazla alıcıları getirebilmek için desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.



“Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı”



TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, “Sektörümüzün ihracatı 3 milyar 300 milyon dolardır. Bavul ticaretini de eklediğimiz de bu rakam 5.5 milyar dolara ulaşıyor. Sektörümüzün 13-15 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor. Dünyada Türkiye’nin tek marka sektörü ev tekstili sektörüdür. Türk havlusundan, peştemaline, tül perdeye kadar pek çok Türk ürünü dünyanın dört bir yanında bulunan ülkelerin otellerine evlerine girdi. Türk ürünleri trend oldu. Üreten ve tasarlayan tek ülkeyiz. Türk ev tekstili bütün dünyada ulaşılabilir, bilinir ve güvenilir olması yanıyla dünyada yükselen bir trend oldu” diye konuştu.



Ev tekstilinde trendleri artık Türkler belirleyecek



Bu yıl düzenlenecek fuarda en büyük yeniliğin ev tekstili sektöründe trendlerin ilk kez Türkler tarafından belirlenecek olması olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu: “Daha önceki fuarlarımızda trend alanımızı Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerden gelen trend belirleyiciler hazırlıyordu. Haliyle trendlerimize yabancılar yön veriyordu. Ancak bu yıl trendlerimiz Türkler tarafından hazırlanacak. 2019 ve önümüzdeki yılın trendlerini ilk kez bu fuarda göreceğiz. 16. yüzyıldan itibaren Türkler Avrupa’da modada fırtına estirmişler. İpek yolu Diyarbakır’dan başlamış. Kapalı Çarşımız hala ayakta. Tasarım kabiliyetimizi ortaya çıkartmamız lazım. Bu açıdan da fuarımızın önemi büyük. Her yıl olduğu gibi konferanslarımızla dolu dolu bir fuar geçireceğiz.”