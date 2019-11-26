Evyapport Geleceğe Hazır

2003 yılında faaliyetlerine başlayan Evyapport, “Dinleyen ve çözüm üreten liman” sloganı, güçlü altyapısı, teknolojik ekipmanları ve konusunda uzman ekibi ile 7/24 esasına uygun olarak bölge sanayicilerine, armatörlere, acentelere, gümrük müşavirlerine, forwarderlere, taşımacılara ve diğer tüm lojistik paydaşlarına kesintisiz hizmet veriyor.4 adet SSG, 5 adet MHC, 26 adet E RTG ve 52 adet terminal traktörü ile rıhtım elleçleme kapasitesi 1.750.000 TEU olup, depolama kapasitesi yıllık 855.000 TEU’dur.

265.000 metrekare toplam liman sahası ve 80 adet tır park alanına sahip olan Evyapport, liman giriş ve çıkışında oluşan kayıp zamanları azaltarak müşteri beklentileri doğrultusunda yüksek performans gösteriyor.

Evyapport, 455 metre uzunluğunda rıhtımı, 23 sıra konteyner elleçleyebilen SSG’leri ve minimum 18,5 metre su derinliği ile 400 metre uzunluğunda ve 20.000 TEU kapasiteli gemilere hizmet sağlayacak imkana sahiptir.Bitkisel ve hayvansal yağ ürünlerinin depolanmasında Türkiye’nin lider tank terminali olan Evyapport, serpantin ısıtma sistemi ve boru hatları için PIG altyapısı ile çeşitli ebatlardaki 36 adet tank vasıtasıyla anlık 100.000 metreküp ve yıllık 1.120.000 ton sıvı yük depolama kapasitesine sahiptir.

174 tona kadar tek parça yükler için komple liman hizmeti verebilen Evyapport, alanında uzman ekibi ile proje yük ve genel kargo yükleri için hizmet sağlamaya devam ediyor.2011 yılında İstanbul-Ankara ana demir yolu hattına iltisak hattı ile bağlanan Evyapport, müşterilerine intermodal taşıma imkânı sunabilen bölgesindeki ilk özel liman işletmesidir. Günlük 10 katar ve 480 vagon karşılama kapasitesine sahip olan Evyapport; müşterilerine hızlı, güvenli, çevreci, ekonomik ve alternatif hizmet çeşitliliği sağlıyor.

Yüzde 100 yerli ve milli sermayesi ile kendisini lojistik paydaşların çözüm merkezi olarak konumlandıran Evyapport, ortak akıl ve sürekli iyileştirme prensipleriyle müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun müşteriye özel çözümler üretmeye devam ediyor. Kaynak: Evyapport Geleceğe Hazır