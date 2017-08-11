Festivalde 4 ton turşu ikram edilecek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 14-17 Eylül'de düzenlenecek "12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali"nde halka yaklaşık 4 ton turşu ikram edilecek.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, turşunun ilçenin önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 3 bin dönümde salatalık yetiştirildiğini belirten Benli, bölgede etkili olan yağış dolayısıyla bu yıl mahsulün geç olgunlaştığını ifade etti.

Benli, geçen sezon dönümden yaklaşık 3 ton ürün alındığını anımsatarak "Bu yıl dönüm başına 2 ton civarında ürün alınacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre fiyatta yüzde 30 civarında artış oldu. 0 ve 1 numara salatalık 2,40 lira, 2 numara 1,40 lira, 3 numara ise 80 kuruştan alıcı buluyor." dedi.

Bu sezon sadece salatalıkta yaklaşık 25 ile 30 bin ton civarında turşu kurulacağını tahmin ettiklerini dile getiren Benli, turşunun kilogram satış fiyatını festival öncesinde açıklayacaklarını vurguladı.

Benli, festivale herkesi davet ederek bu yıl misafirlere yaklaşık 4 ton turşu ikram edeceklerini aktardı.

Salatalığın hasadına başlanması dolayısıyla atölyelerde turşu kurma işinde de yoğun döneme girildiğine işaret eden Benli, hasadın yaklaşık 2 ay süreceğini sözlerine ekledi.

Üretici Hüseyin Kür ise yaklaşık 100 dönümde salatalık yetiştirdiğini anlatarak bu sezon verimin düşük, fiyatın ise daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Muhabir: Hüseyin Yiğiner