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Fibabanka'da atama

Fibabanka’da Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İbrahim Toprak getirildi.

Fibabanka'da atama

Sektördeki istikrarlı büyümesini devam ettiren ve müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, üst yönetimine yeni bir isim atadı. Fibabanka’nın Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra İbrahim Toprak yürütecek.

İbrahim Toprak hakkında :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan İbrahim Toprak, sonrasında yine aynı üniversitede İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında Akbank AŞ’de Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölümü’nde bankacılık hayatına başladıktan sonra, 2020 yılına kadar Hazine Pazarlama, Türev Ürünler, Trading ve Aktif-Pasif Yönetimi bölümlerinde çesitli kademelerde yöneticilik faaliyetlerini üstlendi. Son olarak Bilanço Yönetimi Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

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FibabankaIbrahim Toprak
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