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Fibabanka’da üst düzey transfer

Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün deneyimli ismi Serdar Yılmaz getirildi.

Fibabanka’da üst düzey transfer

Fibabanka, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında; müşterilerine ve iş ortaklarına teknolojiye dayalı esnek, hızlı finansal çözümler sunma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Dijital alt yapı teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Fibabanka, bu alandaki insan kaynağını da güçlendirecek önemli bir transfer gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, Fibabanka’nın Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra Serdar Yılmaz yürütecek.

Serdar Yılmaz Hakkında: 
1973 doğumlu olan Serdar Yılmaz, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Yılmaz, 25 yıllık mesleki kariyerinde Softech ve Türkiye İş Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştı. Yılmaz, 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Departmanı Chief Data Officer ve Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmenin yanı sıra 2019 yılında Türkiye İş Bankası Yapay Zekâ Alan Lideri rolünü de üstlendi. Serdar Yılmaz, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fibabanka’da Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
FibabankaSerdar Yılmaz
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