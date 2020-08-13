Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar enerji üretim suriye ABD Başkanı Donald Trump festival
TSKB'de üst düzey atama
TSKB'de üst düzey atama
Sinemalarını açıyor
Sinemalarını açıyor
Doların hakimiyeti son mu buluyor?
Yatırımcılar endişeli!
Ferrari Roma Eylül’de Türkiye’de!
Eylül’de Türkiye’de!
Maskeler, diş tedavisinde kamuflaj oldu
Maske kamuflaj oldu

Flokser Kimya’dan otomotiv ve mobilya sektörüne esnek sünger çözümleri

Flokser Kimya’nın geliştirdiği poliüretan sünger sistemleri, sektörlerin gelişimine, insanların konfor ve güvenliklerine katkı sağlamaya devam ediyor. Otomotiv ve mobilya sektörlerinin sıklıkla tercih ettiği poliüretan sünger sistemleri, uzun ömürlülük, konfor, esneklik, hafiflik ve yanmazlık gibi pek çok ihtiyaca yanıt veriyor.

Flokser Kimya’dan otomotiv ve mobilya sektörüne esnek sünger çözümleri

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip şirketi Flokser Kimya, ürünleriyle birçok sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Flokser Kimya’nın otomotiv, mobilya ve medikal sektörüne sunduğu poliüretan sünger sistemleri güvenlik, konfor, esneklik ve hafiflik gibi birçok kriteri aynı anda karşılıyor.

Sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor
Mobilya sektörü için geliştirilen, uzun ömür, konfor ihtiyaçlarına cevap verebilen poliüretan sünger sistemlerinin, polyol ve izosiyanat olmak üzere çift bileşenli sistemi bulunan bu poliüretan sistemler alçak ve yüksek basınç makineler ile istenilen kalıplarda uygulamaya olanak tanıyor.  

Ayarlanabilir sünger sertliği
Plastik, metal ve tahta gibi destekleyici malzemelerle kullanıma uygun olan sünger sistemleri, geniş izosiyanat / polyol oranlarında çalışabilme özelliğiyle de kalıplanmış son ürünün sertliği istenilen ölçüde ayarlanabiliyor. Mobilyadan yatağa, medikal sektöründe ise sedyeden tekerlekli sandalyeye kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. 

Otomotiv sektöründe konfor ve hafiflik sunuyor
Otomotiv sektöründe kullanılan poliüretan sünger sistemleri konfor, esneklik ve hafiflik gibi avantaj sağlayan özellikleri ile sektöre artı değer katıyor. Otomobillerin yanı sıra iş makinelerinden otobüslere hatta traktörlere kadar geniş bir kullanım alanı sunan poliüretan sünger sistemleri, yüksek elastikiyet, düşük kalıcı deformasyon ve yanmazlık özelliklerini bir arada sağlıyor.  

Farklı alanlarda uygulama kolaylığı 
Kalıplanarak şekillendirilen poliüretan sünger sistemleri, ihtiyaca göre daha esnek ya da daha yüksek mekanik özellikler sunuyor. Vakumlu deri üzerine uygulanabildiği gibi polyester ve alüminyum kalıplarla da kullanılabilme imkanı veriyor.  

Flokser Hakkında: 
1984’de Tükek ailesi tarafından İstanbul’da kurulan Flokser, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak teknik deri ve poliüretan hammadde üretimi ve ihracatı yapmaktadır. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArgeFlokser Kimya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.