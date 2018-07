Ford Otosan, inovasyon ve teknoloji diyor

Türk otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan, 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda ticari ve finansal performansı ile toplumsal değer yaratma vizyonunu bir bütün olarak ele alan Ford Otosan, inovasyon ve dijitalleşme merkezli yaklaşımını, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede katedilen mesafe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yürütülen programlarını kamuoyuyla paylaştı.









Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) “temel” (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla 2017 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu yıl da koruyan Ford Otosan, sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören “FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”nde yer almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.







Haydar Yenigün: “Yarattığımız olumlu etkinin alanını daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün açıklamasında; sosyal, çevresel ve ekonomik çalışma alanlarında küresel ve yerel gündemi takip ederek şirket faaliyetlerini şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:







“Ford Otosan olarak üretim, satışlar, ihracat, dağıttığımız kâr payı ve istihdam dahil olmak üzere pek çok alanda tarihimizin en yüksek performansına ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. Güçlü finansal performansımızı çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamaya yönelik uygulamalarla desteklemeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz açık inovasyon stratejisiyle uyumlu şekilde, akıllı mobilite, Endüstri 4.0, bağlı araçlar ve dijitalleşme gibi alanlarda paydaşlarımızla birlikte yenilikçi fikirler geliştirdik. Atıkları değerlendirme çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz proje ile çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası tasarlamayı başardık. Geliştirdiğimiz yenilikçi fikirlerle çevresel etkilerin yönetimi konusunda büyük yol kat ettik. 11.501 çalışanla istihdamda rekorumuzu kırdığımız 2017 yılında kadın çalışan sayımızda %26 artış sağladık ve başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere pek çok alanda toplumsal yatırımlarımızı sürdürdük. Kadın çalışan sayımız en yüksek orana ulaşırken, kız öğrencileri mühendis olmaya teşvik etmek amacıyla başlattığımız “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projemiz kapsamında 10 bine yakın kız öğrenciye ulaştık. Koç-Ford eşit ortaklığının 20. yılını tamamladığı bu yılda, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşmak için önemli adımlar attık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuz aracılığıyla paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşarak yarattığımız olumlu etkinin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımızla birlikte katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”







Ürünler ve üretim süreçlerinde en yüksek verimliliğe ulaşarak doğal kaynaklar üzerindeki etki azaltıldı



Ford Otosan, 2017 yılında çevresel etkilerin yönetimi konusundaki gelişim trendini sürdürdü. 2016 yılında 0,58 ton CO2/araç olan emisyon salınımı, 2017’de 0,52 ton CO2/araç düzeyine, temiz su tüketiminde ise 2,98 m3/araçtan 2,74 m3/araç düzeyine indirildi. Yıl boyunca gerçekleştirdiği enerji verimliliği projeleri ile 72.000 GJ enerji tasarrufu yapan Ford Otosan, 5.000 ton eşdeğeri CO2 azaltımı sağladı. 2017’de 2016 yılına kıyasla %10 artışla, 400.000 m 3’ün üzerinde su geri kazanımı sağlayan şirket, 2021’e kadar ürettiği araç başına su tüketimini %6 oranında azaltacağını duyurdu. WWF – Türkiye Yeşil Ofis Programı’na katılan ilk otomotiv şirketi unvanına da sahip olan Ford Otosan, Sancaktepe lokasyonunda 1.711 çalışanla Yeşil Ofis Programını uygulamaya başladı. On aylık süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sonucu kâğıt tüketiminde %10, kâğıt bardak tüketiminde %12, su tüketiminde %9, elektrik kullanımında ise %10’luk tasarruf sağlamayı başardı.







“İklim Değişikliği Eylem Planı” ile sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi en aza indirgenecek



2017’de güncellediği İklim Değişikliği Eylem Planı ile tüm üretim faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının ve araç başına enerji tüketiminin azaltılması gibi konuları önceliğine alan şirket, bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Hava kirliliği yaratan uçucu organik bileşikleri (VOCs) önlemek adına Gölcük Fabrikası’nda su bazlı boyalar kullanan Ford Otosan, 2021 yılına yönelik belirlediği hedeflerle uçucu organik bileşen emisyonlarını gr/m 2 olarak %2 oranında, üretilen araç başına CO 2 emisyonunu ise %2 oranında azaltacak. Şirket, ayrıca iklim stratejileri ve performansını paydaşlarıyla düzenli olarak “Karbon Saydamlık Projesi” (CDP) raporlamaları ile paylaşmayı sürdürüyor.







En fazla kadın çalışan istihdam eden otomotiv şirketi



Ford Otosan, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına ve uygulamalarına yol göstermesi açısından yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılarak sundukları ilkeleri benimsiyor. Bu kapsamda 2013’de İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladı ve HeForShe hareketine dahil oldu. 2016 yılında ise UN Women tarafından geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak bu alandaki taahhütlerini geliştirdi. Ford Otosan, her iki ofis çalışanından ve her dört saha çalışanından birinin kadın olması yönünde bir hedef belirledi ve 2017 yılında kadın çalışan sayısında %26 artış sağladı. Ford Otosan, tüm kademelerdeki kadın istihdamının yanı sıra kadın çalışanların yönetimde söz sahibi olmalarını destekliyor.







İnovasyonu ve dijitalleşmeyi merkeze alan bir bakışla geleceği dönüştürüyor



Ford Otosan Ar -Ge mühendislerinin de imzası bulunan ve Türkiye’de üretilen 2.0L yeni EcoBlue motor, sürtünmeyi azaltan tasarımıyla 2.2L motora oranla %13 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor ve yeni motor mimarisi ile Euro 6 ve Euro 7 standartlarını karşılayarak düşük NOx ve sera gazı salım değerlerine ulaşıyor. Akıllı Mobilite, elektrikli ve otonom araçlar konusuna öncelik veren Ford Otosan, Ford’un 2022’ye kadar 40 tane hibrit ve elektrikli araç geliştirme hedefine de katkıda bulunuyor. Şirket, Türkiye’de üretilen Ford Transit Custom aracını elektrikli hibrit (PHEV) versiyonuyla 2018’de devreye almaya planlıyor. “Yarının Şehri” konsepti ile geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım çözümleri geliştirme vizyonuyla hareket eden Ford Otosan, dünyada bir otomotiv şirketi tarafından hayata geçirilmiş “ilk mobil navigasyon” uygulaması olan Easy Route ile binlerce kişinin hayatına kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 233.000 kişi tarafından indirilen uygulamanın toplam aktif kullanıcı sayısı 80.000’i aşarken, 2019 sonu itibarıyla ise 475.000 kullanıcı sayısına ulaşılması hedefleniyor.







Çay atıklarından alternatif iç gövde parçası tasarlanıyor



Atıkların değerlendirilerek üretim süreçlerine dahil edilmesiyle atık yönetimine yenilikçi ve üretken bir bakış açısı getiren Ford Otosan, bu kapsamda, çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası üretmeyi başardı. Şirket, böylece, hem kaynak kullanımı ve atık oluşumunu azalttı hem de ürettiği yeni parçanın daha hafif olması nedeniyle daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonuna sebep olmasını sağladık. İnovasyon anlayışını sürdürülebilirlikle birleştiren Ford Otosan, kahve atıklarının da üretimde değerlendirilmesine yönelik bir proje üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor.