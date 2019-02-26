Fortune’s 100 listesi açıklandı

Kurum kültürü uzmanı Great Place to Work Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. Liste, çalışanların iş yeri kültürlerine ait boyutlarının irdelendiği 60 soruya göre şekillendi. Bu boyutlar; yöneticilere güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olarak sıralanıyor. Sıralamada “For All” metodolojisi de gözetildi. Bu metodolojiye göre; çalışanın pozisyonuna, şirket için ne yaptığına ve kim olduğuna bakılmaksızın, herkes için tercih edilen bir iş yeri kültürü oluşturulması esas alınıyor. Buna göre; kadın, farklı etnik kökene sahip, LGBT, yaşlı ve engelli çalışanlar dahil tüm çalışanların deneyimleri dikkate alınıyor.
4,3 milyon çalışan temsil edildi
4,3 milyondan fazla çalışanın temsil edildiği listede şirketler; yönetici etkinliği, inovasyon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyutlarıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesiyle oluşturulan listenin bu yılki birincisi Hilton oldu.
Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlandı
Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlanan ve Amerika’nın en iyi işverenlerinin belirlendiği Fortune’s 100 listesinde; değerler, güven, inovasyon, finansal büyüme, lider yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştirilmesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan Trust Index çalışan anketi, İK uygulamalarının bütününün değerlendirilmesini sağlayan Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluşturulan listeye giren şirketlerde yüksek güven kültürü, etkin bir liderlik, gurur ve dostça bir çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.
Listeye giren şirketlerin ekonomik performansı 3 kat daha fazla
Fortune’s 100 araştırmalarına 20 yıl önce başladıklarına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımız Fortune’s 100 listesindeki şirketlerin borsadaki hisse senedi endekslerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde gerçekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan sadece birkaçı.” dedi.
Fortune’s 100 listesi:
1.Hilton
2.Salesforce
3.Wegmans Food Markets, Inc.
4.Workday
5.Kimpton Hotels & Restaurants
6.Cisco
7.Edward Jones
8.ULTIMATE SOFTWARE
9.Texas Health Resources
10.The Boston Consulting Group, Inc.
11.Stryker Corporation
12.Publix Super Markets Inc.
13.American Express
14.Quicken Loans
15.Qrrick
16.Baird
17. JM Family Enterprises, Inc.
18.Kimley-Horn
19.Camden Property Trust
20.Cooley LLP
21.Plante Moran
22.Adobe
23.Veterans United Home Loans
24.Intuit Inc.
25.The Cheesecake Factory Incorporated
26.Deloitte
27.Pinnacle Financial Partners
28.SAP America Inc.
29.Navy Federal Credit Union
30.USAA
31.Marriott International, Inc.
32.Hyatt Hotel Corporation
33.CarMax
34.Ernst & Young LLP
35.Southern Ohio Medical Center
36.KPMG LLP
37.BayCare Health System, Inc.
38.NVIDIA
39.Capital One Financial Corporation
40.Baptist Health South Florida
41.David Weekley Homes
42.Dropbox
43.Allianz Life Insurance Company of North America
44.PricewaterhouseCoopers LLP
45.Genentech
46.Recreational Equipment, Inc (REI)
47.Protiviti
48.Slalom, LLC.
49.T-Mobile US, Inc.
50.Red Hat
51.Synchrony
52.Ryan LLC
53.Alston & Bird LLP
54.Encompass Health Home Health & Hospice
55.American Fidelity Assurance Copmany
56.World Wide Technology, LLC
57.Nationwide
58.St. Jude Children's Research Hospital
59.Credit Acceptance Corporation
60.SAS Institute Inc.
61.Accenture
62.The Goldman Sachs Group, Inc.
63.AbbVie
64.HubSpot
65.Oliver Wyman Group
66.Bright Horizons Family Solutions
67.CHG Healthcare
68.Crowe
69.Zillow Group
70.Atlassian
71.Comcast NBCUniversal
72.Hyland
73.Cadence
74.Perkins Coie, LLP
75.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
76.Progressive Insurance
77.Power Home Remodeling
78.Kronos Incorporated
79.Children's Healthcare of Atlanta
80.Workiva Inc.
81.Nugget Market, Inc.
82.Burns & McDonnell
83.First American Financial Corporation
84.Total Quality Logistics
85.Sheetz, Inc.
86.Custom Ink
87.Atlantic Health System
88.Methodist Le Bonheur Healthcare
89.Four Seasons Hotels & Resorts
90.Novo Nordisk Inc.
91.Farmers Insurance
92.Bank of America
93.Box, Inc.
94.Alliance Data
95.FedEx Corporation
96.Activision Blizzard
97.Delta Air Lines, Inc.
98.Mars, Incorporated
99.OhioHealth
100.Patagonia
Fortune’s 100 listesi açıklandı
Great Place to Work Enstitüsü, Fortune’s 100 listesini açıkladı. 4.3 milyon çalışanın temsil edildiği araştırmanın birincisi Hilton oldu. Salesforce ikinci olurken, üçüncü sıraya Wegmans Food Markets yerleşti.
26 Şubat 2019 Salı 15:27
Kurum kültürü uzmanı Great Place to Work Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. Liste, çalışanların iş yeri kültürlerine ait boyutlarının irdelendiği 60 soruya göre şekillendi. Bu boyutlar; yöneticilere güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olarak sıralanıyor. Sıralamada “For All” metodolojisi de gözetildi. Bu metodolojiye göre; çalışanın pozisyonuna, şirket için ne yaptığına ve kim olduğuna bakılmaksızın, herkes için tercih edilen bir iş yeri kültürü oluşturulması esas alınıyor. Buna göre; kadın, farklı etnik kökene sahip, LGBT, yaşlı ve engelli çalışanlar dahil tüm çalışanların deneyimleri dikkate alınıyor.