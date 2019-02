Fortune’s 100 listesi açıklandı

Kurum kültürü uzmanı Great Place to Work Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. Liste, çalışanların iş yeri kültürlerine ait boyutlarının irdelendiği 60 soruya göre şekillendi. Bu boyutlar; yöneticilere güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu olarak sıralanıyor. Sıralamada “For All” metodolojisi de gözetildi. Bu metodolojiye göre; çalışanın pozisyonuna, şirket için ne yaptığına ve kim olduğuna bakılmaksızın, herkes için tercih edilen bir iş yeri kültürü oluşturulması esas alınıyor. Buna göre; kadın, farklı etnik kökene sahip, LGBT, yaşlı ve engelli çalışanlar dahil tüm çalışanların deneyimleri dikkate alınıyor.



4,3 milyon çalışan temsil edildi



4,3 milyondan fazla çalışanın temsil edildiği listede şirketler; yönetici etkinliği, inovasyon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyutlarıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesiyle oluşturulan listenin bu yılki birincisi Hilton oldu.



Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlandı



Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlanan ve Amerika’nın en iyi işverenlerinin belirlendiği Fortune’s 100 listesinde; değerler, güven, inovasyon, finansal büyüme, lider yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştirilmesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan Trust Index çalışan anketi, İK uygulamalarının bütününün değerlendirilmesini sağlayan Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluşturulan listeye giren şirketlerde yüksek güven kültürü, etkin bir liderlik, gurur ve dostça bir çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.



Listeye giren şirketlerin ekonomik performansı 3 kat daha fazla



Fortune’s 100 araştırmalarına 20 yıl önce başladıklarına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımız Fortune’s 100 listesindeki şirketlerin borsadaki hisse senedi endekslerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde gerçekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan sadece birkaçı.” dedi.



Fortune’s 100 listesi:

1.Hilton

2.Salesforce

3.Wegmans Food Markets, Inc.

4.Workday

5.Kimpton Hotels & Restaurants

6.Cisco

7.Edward Jones

8.ULTIMATE SOFTWARE

9.Texas Health Resources

10.The Boston Consulting Group, Inc.

11.Stryker Corporation

12.Publix Super Markets Inc.

13.American Express

14.Quicken Loans

15.Qrrick

16.Baird

17. JM Family Enterprises, Inc.

18.Kimley-Horn

19.Camden Property Trust

20.Cooley LLP

21.Plante Moran

22.Adobe

23.Veterans United Home Loans

24.Intuit Inc.

25.The Cheesecake Factory Incorporated

26.Deloitte

27.Pinnacle Financial Partners

28.SAP America Inc.

29.Navy Federal Credit Union

30.USAA

31.Marriott International, Inc.

32.Hyatt Hotel Corporation

33.CarMax

34.Ernst & Young LLP

35.Southern Ohio Medical Center

36.KPMG LLP

37.BayCare Health System, Inc.

38.NVIDIA

39.Capital One Financial Corporation

40.Baptist Health South Florida

41.David Weekley Homes

42.Dropbox

43.Allianz Life Insurance Company of North America

44.PricewaterhouseCoopers LLP

45.Genentech

46.Recreational Equipment, Inc (REI)

47.Protiviti

48.Slalom, LLC.

49.T-Mobile US, Inc.

50.Red Hat

51.Synchrony

52.Ryan LLC

53.Alston & Bird LLP

54.Encompass Health Home Health & Hospice

55.American Fidelity Assurance Copmany

56.World Wide Technology, LLC

57.Nationwide

58.St. Jude Children's Research Hospital

59.Credit Acceptance Corporation

60.SAS Institute Inc.

61.Accenture

62.The Goldman Sachs Group, Inc.

63.AbbVie

64.HubSpot

65.Oliver Wyman Group

66.Bright Horizons Family Solutions

67.CHG Healthcare

68.Crowe

69.Zillow Group

70.Atlassian

71.Comcast NBCUniversal

72.Hyland

73.Cadence

74.Perkins Coie, LLP

75.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

76.Progressive Insurance

77.Power Home Remodeling

78.Kronos Incorporated

79.Children's Healthcare of Atlanta

80.Workiva Inc.

81.Nugget Market, Inc.

82.Burns & McDonnell

83.First American Financial Corporation

84.Total Quality Logistics

85.Sheetz, Inc.

86.Custom Ink

87.Atlantic Health System

88.Methodist Le Bonheur Healthcare

89.Four Seasons Hotels & Resorts

90.Novo Nordisk Inc.

91.Farmers Insurance

92.Bank of America

93.Box, Inc.

94.Alliance Data

95.FedEx Corporation

96.Activision Blizzard

97.Delta Air Lines, Inc.

98.Mars, Incorporated

99.OhioHealth

100.Patagonia