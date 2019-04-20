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Franchise ’da yükselen değer

Franchise sisteminin lokomotifi olan gıda sektörü her dönem cazibesini koruyor. Karadeniz kültürünün vazgeçilmezi olan pide de Türkiye’de en sık tüketilen yiyeceklerden biri olmaya devam ediyor. 

Franchise ’da yükselen değer
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Franchise ile büyüyerek Türkiye genelinde şubeleşen pide zincirleri, düşük yatırım bedeli ve yüksek kâr marjı ile girişimcilere fırsatlar sunuyor.

Pidenin birçok avantajları var. Pideyi diğer yiyeceklerden ayıran özelliklerin başında her yaştan insanın tercih etmesi geliyor.

Hamur işi olduğu için maliyeti düşük. İçinin malzemesi kolayca değiştirilip sınırsız çeşit yaratılabilir.

Peynirlisi, kuşbaşılısı, kıymalısı, mantarlısı, sebzelisi, sucuklusu, pastırmalısı, yumurtalısı gibi pidenin birçok çeşidi var. 

Kişiye özel ve taze pişirilip servis edilebilir. Paket servise de uygun. Dondurulup yeniden ısıtılabiliyor. Bugün binlerce pide üreticisi restoranın bulunduğu Türkiye’de markalar artık kurumsallaşma yoluna gidiyor.

Franchise ile büyümeyi tercih eden bu markalar şu sıralar Türkiye genelinde yeni şube açma yarışına girmiş durumda.

Ağırlığını yerel markaların oluşturduğu pide sektöründe bu yılsonuna kadar 250’den fazla yeni şube açılışı bekleniyor.

Özellikle kendi yerel lezzetleri ile menülerini zenginleştiren markaların bir sonraki hedefi ise yurt dışına açılmak. İşte son derece dinamik olan bu pazarın önemli markalarının franchise koşulları..

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Bayim Olur MusunPİDEFranchise
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