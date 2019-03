Türkiye’de binlerce franchise veren firma bulunuyor. Bu şirketlere her gün birkaç yenisi ekleniyor. Franchise veren şirketlerinin birçoğu belirli bazı şartlar talep ediyor ancak şirketlerin farklı talepleri de bulunabiliyor. Bu nedenle her firmadan franchise almak aynı değildir. Bu tür şartlar ayrıca sektör durumuna göre sürekl i olarak değişiklik göstermektedir. Franchise almak başarıya ulaşmanın kestirme yoludur. İş kurmak denildiğinde birçok insanın aklına bayilik almak gelir çünkü insanlar bayilik almanın başarıya ulaşmanın kestirme yolu olduğunu düşünür. Franchise almanın avantajları ve dezavantajlarını anlatan bu eğitim ayrıca karar vermenize yardımcı olacak. Bayim Olur musun ,Girişim Hareketi ve Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde, girişimcilik ruhunu öne çıkarmak, franchise süreçleri hakkında bilgi vermek amacını taşıyan “Franchise Nasıl Alınır? ”konulu, eğitim 12-13 Nisan’da Nişantaşı Üniversitesinde saat 10.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek.



Franchise sistemi nedir, avantajları nelerdir, doğru marka nasıl belirlenir, franchise alma süreçleri nelerdir, Türkiye’de bu konuda neler oluyor sorularının yanıt bulacağı, girişimciliğe ve franchise sistemine dair bilgilerin aktarılacağı, geçmiş fuarlarda kazanılan deneyimlerin de paylaşılacağı Eğitime; birbirinden değerli markaların üst düzey yöneticileri, eğitimciler, ve girişimci adayları katılacak. Franchise sistemi günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri. Markaların başlangıç ve gelişim süreci, müşterilerin talepleri global ve yerelde trendleri izleyerek franchise alanını şekillendirmektedir.



Bu destek domino etkisi yaratacak







Franchise sisteminin detayları ve franchise süreçlerinde bilinçli girişimcilerin artmasına yönelik eğitimlerde çalışmalarıyla örnek olan başarılı marka yöneticileri ve konusunda uzman konuşmacılar bir araya gelecek. İş hayatında daha etkin ve başarılı olmaları adına verilecek eğitimlerde girişimci adayları, önemli deneyimlerden faydalanma fırsatını yakalayacak. Eğitimler hem girişimciye hem de markalara yön verecek.



EĞİTİM PROGRAM İÇERİĞİ







Eğitim Konusu: Franchise Nasıl Alınır?



Eğitim Tarihleri: 12 -13 Nisan 10:00-17:00 arasında Katılımcı Sayısı En Az 10 En Çok 25 Mekan: Nişantaşı Üniversitesi



Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Sarıyer-İstanbul



Eğitimciler



İsmail Haznedar



Tolga Sasık



Mete Nacar



Hakan Kazancı



Konuşmacılar



Onur Tüzemen /Coldwell Banker Franchise /Satış Yöneticisi



Dündar Uçar / Wall Street Institute Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı



MedyaFors Fuarcılık Proje &Satış Müdürü Arzu Şimşek



Hedef Kitle:



Girişimci Adayları, Girişimciler, Yeni Bayilik Alma Düşüncesinde Olan Yatırımcılar, Markasını Büyütmek Üzere Franchise Sistemi Modeli İle İlgilenen İşletme Sahipleri ve öğrencileri.



Eğitim İçeriği:

Franchise tanımları ve uygulamaları

Yararlar, riskler, beklentiler

Franchise alanın değerlendirilmesi

Sektör ve pazar potansiyeli araştırması

Franchise vereni ve markayı inceleme

Tüketiciye sunulan ürün ve hizmetler

Yer seçimi ve bölge potansiyeli

Yatırım fizibilitesi çalışması

Franchise sözleşmesi, anlaşma ve pazarlık

Dünyada ve Türkiye de Franchise İş Modeli örnekleri ve sektörler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Franchise almanın yararları, riskleri ve beklentileri odağında çerçeveyi tamamlamış olacaklar.

Sektör, Pazar ve Markayı inceleme, iş modeli ile ilgili fizibilite yapma konusunda bilgi edinecekler.

Anlaşma ile ilgili teorik ve pratik bilgiler ve deneyimlerden ipuçları alacaklar.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen eğitim programının katılımcılarına, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla Nişantaşı Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Bayim Olur Musun Genel Müdürü ve Girişim Hareketi Ülke Direktörü imzası olacak şekilde katılım belgesi verilecektir.Franchise Nasıl Alınır eğitim programı ücreti: 750₺ KDV dahildir. Katılımcılardan ön kayıt ücreti 250₺ Eft ödemesi ile alınır.