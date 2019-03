Franchise Sektörünün Duayen İsmi İlhan Erkan’dan “Franchise Sistemi ve Globalleşme Çabası”

Franchise sistemi nedir, globalleşmenin getirisi nedir, Türkiye’de bu konuda neler oluyor sorularının yanıt bulduğu, girişimciliğe ve franchise sistemine dair bilgilerin aktarıldığı, geçmiş fuarlarda kazanılan deneyimlerin de paylaşıldığı seminere birbirinden değerli markaların üst düzey yöneticileri ve girişimci adayları katıldı. Franchise sistemi günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri. Markaların başlangıç ve gelişim süreci, müşterilerin talepleri global ve yerelde trendleri izleyerek franchise alanını şekillendirmektedir.

Girişim Hareketi Kurucusu ve Ülke Direktörü, Stratejist İsmail Haznedar açılışını yaptığı seminerde; “Franchise sistemi ile başlamanın önemli nedenlerine değinecek olursak; yaptığımız araştırmalarda bir girişimin hayata geçmesi ortalama 6 ay. Daha öncesinde hiçbir girişimin şirket sürecine gelmesi mümkün değil. Franchise sistemi ile ise girişimci hızlı bir başlangıç yapmaktadır. Bu işte rehberlik ve destek olması da önemli bir faktör. Çünkü marka zaten tecrübe ile deneyimlenmiş. Yeni bir girişimcinin alabileceği en büyük destek mentörlük. Franchise sisteminde bunun var olduğunu görüyoruz. Marka bilinirliği önemli bir değer. Sistem ile birlikte daha geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Melek yatırımcılar Ağı istatistiklerine göre 10 girişimin bir tanesi başarılı oluyor. Çünkü ispatlanmış bir model değil. Bu noktada ispatlanmış bir modelle işe girmek düşük risk getirisi demek. Bir diğeri büyüme potansiyeli. Bu konu fuarla yakından ilgili. Markanızla şubeleşerek yurt içinde ve yurt dışında büyüyebiliyorsunuz. “dedi.konu başlıklı semineri ile konuşma yapan; “Franchise sistemini bir klonlama yöntemi olarak tanımlıyorum. Bu sistemde başarılı olabilmek için kuralları net ve doğru koymak gerekiyor. Bu kapsamda, ürettiği hammaddeyi iyi bilen bir ekibe sahip olunması, markaya özel franchise sözleşmeleri, franchise bilgilendirici el kitabı, lojistik ağının ulaşılabilir, tedarikçilerin doğru seçimi, markaya değer katmak için çekici unsurların kullanımı, operasyonu denetleyecek ve bu modeli tanıtacak bir ekibin olması gerekir. Globalleşme çabasında büyüme stratejisinin altını iyi çizmek gerektiğini belirten Erkan, girdiğiniz pazarın dilini bilmelisiniz. O pazarın dilini konuşamıyorsanız başarısızlık kaçınılmaz. Marka ne kadar büyük olursa olsun gireceği pazarı iyi analiz edip ona göre çalışmalarını hazırlamalı, pazarı küçümsememeli. Markanızın konseptine göre hedef kitleyi doğru tanımlamak, dönemin trendlerini iyi bilmek ve ayak uydurmak gerekiyor. Büyüme yolunda ya pazarda olmalıyız, ya da pazar yaratmalıyız. Bu anlayışla TAB Gıda olarak 1170’e yakın restoranımız var. Fast food sektörünün %20 sine hitap ediyoruz. Burger King, Popeyes, Arbys, Sbarro ve Usta Dönerci markalarımız ile büyük bir pazara sahibiz. Marka bilinirliği ve globalleşme adına, markanızın ismini özgün oluşturmalı, ürün gamınızı doğru belirlemelisiniz. Bir diğer önemli nokta da ülkenize değer katmalısınız. Ürünlerimizin %98 ‘i kendi bünyemizde Türkiye’de üretiliyor. Üreticilerimiz başka ülkelere ürün ihraç eder hale geldi. Büyüme hedefinde, yurt dışı planlamamız hep odağımızda. Çin pazarında restoran sayımız 1220 ve pek çok ülkeye ’de atılımlarımız devam edecek. ”dedi.Son olarak, Bayim Olur musun fuarının markalara ve girişimci adaylarına katkısı nedir" konu başlıklı semineri ile konuşma yapan MedyaFors Fuarcılık Proje &Satış Müdürü Arzu Şimşek; “Ekonominin en son trendi franchise iş modeli, her geçen yıl sektörel anlamda daha da zenginleşir durumda. Girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz. 10-13 Ekim tarihlerinde 17. kez düzenleyeceğimiz Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ve yurt dışında yetkili acentesi olduğumuz franchising fuarları ile markaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına, yeni satış noktaları oluşturmalarına, iş geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Yeni projemizden de bahsetmek isterim. MedyaFors olarak sektördeki stratejik konumumuzla, franchise alanındaki yurt içi ve yurt dışı tecrübemizle; fuarıyla, dergisiyle, gazetesiyle ve internet portalıyla yıllardır sağladığımız etkileşimden hareketle, markalarımızı yepyeni bir hizmetle buluşturuyoruz. Her gün yenilenen yaklaşık 30.000 franchise yatırımcı adayı veri tabanımızla gerek bölgesel, gerek ulusal, gerekse yurt dışında markanıza uygun franchisee adaylarını buluyor ve bulmakla kalmayıp satışını da gerçekleştiriyoruz. Fuar öncesi gerçekleştirilecek seminerlerde de hedefimiz, markaları büyüme yolunda doğru bilgi ve argümanla desteklemek ve girişimci adayının daha fazla bilgiye sahip olmasına destek vererek onları bu yolculukta doğru yönlendirmek. Hem markanın hem de girişimcinin avantaj sağlayacağı tüm ihtiyaçları birleştirerek büyük bir projeye imza atmaktan dolayı gururluyuz. “dedi.Medyafors ve Girişim Hareketi ortak çalışması ve iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliklerde, bilgi, deneyim ve öneriler paylaşılıp, etkileşimli bir ortamda konuşmacılara sorular sorma ve danışma imkanı sunuldu. Girişimci-yatırımcı konusu ve franchise sektörüne dair tüm merak edilenlerin cevap bulduğu, İlhan Erkan’ın iş hayatı ve tecrübesiyle de değer kattığı seminer programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.Her ay farklı konular ve franchise sisteminin detaylarının aktarılacağı seminerlerde, çalışmalarıyla örnek olan başarılı girişimciler ve konusunda uzman konuşmacılar bir araya gelerek; hem girişimciye hem de markalara yön verecek.