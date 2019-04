Franchise sistemi ile girişimci hızlı bir başlangıç yapıyor

Girişim Hareketi ve Medyafors Fuarcılık ev sahipliğinde, girişimcilik ruhunu öne çıkarmak, franchise edilebilir projelere yol göstermek amacını taşıyan seminerler önemli konuk ve konuşmacılarıyla rehber olmaya devam ediyor. “Gayrimenkulde Franchise Sisteminin Avantajları” konulu, ERA Türkiye Genel Müdürü Can

Özatay tarafından sunulan seminer dün 19.00-21.30 saatleri arasında Maslak Sun Plaza’da düzenlendi.



Franchise sistemi nedir, avantajları nedir, globalleşmenin getirisi nedir, Türkiye’de bu konuda neler oluyor sorularının yanıt bulduğu, girişimciliğe ve franchise sistemine dair bilgilerin aktarıldığı, geçmiş fuarlarda kazanılan deneyimlerin de paylaşıldığı seminere birbirinden değerli markaların üst düzey yöneticileri ve girişimci adayları katıldı. Franchise sistemi günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri. Markaların başlangıç ve gelişim süreci, müşterilerin talepleri global ve yerelde trendleri izleyerek franchise alanını şekillendirmektedir.



“Franchise sistemi ile girişimci hızlı bir başlangıç yapmaktadır”



Girişim Hareketi Kurucusu ve Ülke Direktörü, Stratejist İsmail Haznedar açılışını yaptığı seminerde; “Franchise sistemi ile başlamanın önemli nedenlerine değinecek olursak; yaptığımız araştırmalarda bir girişimin hayata geçmesi ortalama 6 ay. Daha öncesinde hiçbir girişimin şirket sürecine gelmesi mümkün değil. Franchise sistemi ile ise girişimci hızlı bir başlangıç yapmaktadır. Bu işte rehberlik ve destek olması da önemli bir faktör. Çünkü marka zaten tecrübe ile deneyimlenmiş. Yeni bir girişimcinin alabileceği en büyük destek mentörlük. Franchise sisteminde bunun var olduğunu görüyoruz. Marka bilinirliği önemli bir değer. Sistem ile bi rlikte daha geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Melek yatırımcılar Ağı istatistiklerine göre 10 girişimin bir tanesi başarılı oluyor. Çünkü ispatlanmış bir model değil. Bu noktada ispatlanmış bir modelle işe girmek düşük risk getirisi demek. Bir diğeri büyüme potansiyeli. Bu konu fuarla yakından ilgili. Markanızla şubeleşerek yurt içinde ve yurt dışında büyüyebiliyorsunuz. “dedi.



“Franchise alan eğer sistemi anlatıldığı gibi doğru uygularsa herhangi bir yatırım riski yok”



“Gayrimenkulde Franchise Sisteminin Avantajları ”konu başlıklı semineri ile konuşma yapan ERA Türkiye Genel Müdürü Can Özatay; “Bayim Olur musun fuarının başarısı beni çok gururlandırıyor. Bundan 17 sene önce Bayim Olur musun fuar’ının başlangıcıydı. EREM-Medyafors grubuna yeni başlamıştım. O dönem 6-7 adet fuar organize ediliyordu. Yeni fuarlar bulmak ve geliştirmek için araştırmalar yapıyorduk. Araştırırken franchise fuarı ismini duyduk. O yıllarda Türkiye’de franchise bilinen bir kelime değildi. Bu fuar iş geliştirme, satış geliştirme, bayilik geliştirme fuarıydı. O dönemde TV’lerde yayınlanan bazı programlardan esinlenerek fuara herkesin anlayacağı doğru ismi bulduk ve Bayim Olur musun dedik. Fuarın ilkini yaptık sonrasında markalar, ziyaretçiler o kadar memnun kaldı ki bu fuarı yılda 2 kez düzenleyelim diye çok talep aldık ve yıllarca yılda 2 kez düzenledik.



Türkiye’deki pek çok marka franchise ile büyüme yolunda, yolu Bayim Olur musun fuarından geçti ve geçmeye de devam edecek. Fuarın sisteme katkısı oldukça büyük. Franchise bir imtiyaz kullandırmadır. Franchise sistemi müthiş bir hukuki ve ticari platform. Franchise alan eğer sistemi anlatıldığı gibi doğru uygularsa herhangi bir yatırım riski yok. Bunu iddialı bir şekilde altını çizerek söylüyorum. Franchise sisteminin en önemli faydası başkalarının sermayesi ve deneyimiyle edinilmiş tecrübelerle iyi bir markanın temsilcisi olmak. Şuanda ABD’de perakende sektörünün %35’i franchise ile işliyor.1 milyon işletme franchise olarak çalışıyor. Türkiye’de 60 sektör bu sistemde ve 2 binin üzerinde nokta olduğunu varsayıyoruz. Franchise sisteminin Türkiye’ye avantajlarına değinecek olursak; Fuarında etkisiyle Dünyadaki standart iyi yatırımlar Türkiye’ye geliyor. Yerli markalar global markalarla entegre bir şekilde franchise vermeye başladı.



Türk ticaretine iş mühendisliği kavramı girdi. Gayrimenkul sektörü de franchise sistemi ile daha da gelişti. 2017-2018 yıllarında sektörü kıyasladığımızda sadece %3’lük bir düşüş oldu bu da sektörü etkileyecek bir rakam değil. Gayrimenkul sektörü zorda ibaresi doğru değil, insanlar bu dönemde de gayrimenkul alıp satıyorlar. Türkiye’de yılda 2 milyon 400 bin tapu işlemi yapılıyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi bizim sektörde de markalı bir zincirin bir parçası olursanız çok büyük bir ailenin birer üyesi olursunuz. Sizin için çalışan, düşünen bir yapı içerisinde yer alıp; eğitimden, pazarlamaya, teknolojiden tanıtıma kadar pek çok desteği alırsınız. Gayrimenkul sektörü önümüzdeki dönem çok kazançlı olacak. Bunu uluslararası bir markayla yapmak çok önemli ve sağlıklı. ERA REAL

ESTATE Türkiye ve Kıbrıs, Amerika’nın en büyük 264 şirketi REALOGY grubunun sahip olduğu ERA markasının Türkiye ve Kıbrıs master franchise şirketi.



Kuruluşu 1900’lü yıllara dayanan bu denli köklü bir grubun bir parçası olarak 1940’ların son döneminde kurulan ERA, halen 38 ülkede 3.000 den fazla ofiste yaklaşık 40.000 gayrimenkul danışmanı ile faaliyette. Bu yapıda müthiş dinamikler var. Biz Türkiye ve Kıbrıs olarak ERA EUROPE ‘un içerisinde bulunuyoruz.



ERA REAL ESTATE Türkiye ve Kıbrıs yaklaşık 10 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor. Franchise sistemi ile bir işletme sahibi olmanın avantajları çok fazla. Başarısı test edilmiş ve onaylanmış bir yapının parçası olarak işe başlamak çok önemli. Çok büyük bir ailenin bir parçası olarak sağlıklı bir alt yapının üstüne kişisel becerileri ekleme fırsatı sağlayan bir düzen franchise sistemi .Gayrimenkul sektörün kurgusunda disiplinli çalışma , eğitim ve motivasyon var. Tüm bunların en iyi birleştirildiği düzende ERA REAL ESTATE Türkiye ve Kıbrıs.



“Bayim Olur musun platformu bildiğiniz birçok markanın çıkış noktası ve franchise vitrinidir!”



Son olarak, Bayim Olur musun fuarının markalara ve girişimci adaylarına katkısı nedir" konu başlıklı semineri ile konuşma yapan MedyaFors Fuarcılık Proje &Satış Müdürü Arzu Şimşek; “Ekonominin en son trendi franchise iş modeli, her geçen yıl sektörel anlamda daha da zenginleşir durumda. Girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz. 10-13 Ekim tarihlerinde 17. kez düzenleyeceğimiz Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ve yurt dışında yetkili acentesi olduğumuz franchising fuarları ile markaların ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına, yeni satış noktaları oluşturmalarına, iş geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. 27.500 m2’de 28 bin ziyaretçisi ve 300 katılımcısı olan bir fuardan bahsediyoruz.



Yönetim Kurulu Başkanımız Özhan Erem’in de dediği gibi Bayim Olur musun fuarıyla, dergisiyle, portalıyla dev bir franchise ve bayilik organizasyonudur. Bu alanda yolu bizden geçmeyen marka yoktur. Bayim Olur musun platformu bildiğiniz birçok markanın çıkış noktası ve franchise vitrinidir.



Fuarda franchise veren markaların dışında tedarikçi firmalarda yer alıyor. Mimariden bilişim-yazılıma, reklamdan gıda-cafe ekipmanlarına kadar pek çok sektörden firmalar yer alıyor. Tedarikçiler ayrıca Bayilik veren katılımcı Markaların üst düzey yöneticileriyle görüşme fırsatı bularak, iş birlikleri oluşturuyorlar.



Markasının, ürünün lansmanını özellikle fuarda gerçekleştiren markalarımız var. Fuarı hem franchise almak isteyenler ziyaret ediyor hem de kendi markasını yaratmak isteyenler ziyaret ediyor. Tedarikçi özel bölümümüzde yeni bir marka oluşturmak isteyen ziyaretçilerin gözdesi. Fuar çok ciddi bir network sağlıyor.



Bayim Olur musun fuarı Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük fuarı konumundadır. Markaların tanınmasında, büyümesinde ve tüm dünyaya yayılmasında çok önemli bir rol sahibi. Sitemiz ise sanal fuar gibidir. Her gün güncellenen 30 bin aktif yatırımcı datasına hakim. Sitemizde markalar bayilik şartlarıyla yer alarak, yatırımcılarla görüşme şansı buluyor. Bayim Olur musun Dergimizi de Para dergisiyle birlikte çıkarıyoruz. Yeni sayımız 7 Nisan’da çıktı. Markaların franchise koşulları araştırıldı. Bu sayı Franchise Rehberi niteliğinde. Direk yatırımcıya ulaşan dergi ve gazetemiz markaların uzun süreli ve çok ciddi bir reklam alanı. “dedi.



Medyafors ve Girişim Hareketi ortak çalışması ve iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliklerde, bilgi, deneyim ve öneriler paylaşılıp, etkileşimli bir ortamda konuşmacılara sorular sorma ve danışma imkanı sunuldu. Girişimci-yatırımcı konusu ve franchise sektörüne dair tüm merak edilenlerin cevap bulduğu, Can Özatay’ın iş hayatı ve tecrübesiyle de değer kattığı seminer programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.



Her ay farklı konular ve franchise sisteminin detaylarının aktarılacağı seminerlerde, çalışmalarıyla örnek olan başarılı girişimciler ve konusunda uzman konuşmacılar bir araya gelerek; hem girişimciye hem de markalara yön verecek.