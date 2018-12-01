Franchise yanlız değil artık Araştırma Departmanı var

Erem Media Group şirketlerinden Medyafors Fuarcılık ile Erem Yayın Grubu Türkiye’de bir ilke imza atarak “Franchise Araştırma Departmanı” kurdu. Franchise Araştırma Departmanı franchise ve yeni iş fikirleri alanlarında raporlar hazırlıyor. İlk çalışmanın sonuçları 3 Aralık 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Franchise Araştırma Departmanı’ndaki çalışmalar Erem Yayın Grubu Yayınlar Koordinatörü Ersan Çıplak ve kendi alanlarında uzman bir ekip tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalar hazırlanırken ekonomist, akademisyen ve Türkiye’nin en çok takip edilen girişim uzmanlarından danışmanlık desteği alınıyor. Franchise Araştırma Departmanı rapor ve sektör analizlerinin yanı sıra girişimcilikle ilgili ulusal bir etkinliğin hazırlıklarında görev alacak. Bu etkinlikle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi.



Kaç firmayız?



Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Türkiye’de franchising modelini başarıyla uygulayan sayısız firma var. Sayısız diyoruz çünkü şimdiye kadar söylenen rakamlar genelde bir tahmin üzerine söyleniyordu. Artık daha net rakamlarla konuşacağız. Franchise Araştırma Departmanı’mız bu işin öncülüğünü yapacak” diyor. Departmanı’mız bu ve benzeri rakamları isteyen herkesle paylaşmaya hazır. Bunların yanı sıra Franchise Araştırma Departmanı franchise pazarında öne çıkan alanlarla ilgili pazar analizleri, sektör raporları hazırlayacak. Başarılı girişim örneklerinin yanı sıra başarıya çok yakınken çuvallayan örnek olayları inceleyecek. Neden böyle oldukları, nerede yanlışlar yapıldığını uzman kişilerle birlikte değerlendirecek. Ortaya çıkan sonuçlar bir rapor halinde sunulacak. Tüm bunları yaparken Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenen ve her yıl düzenlediğimiz “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” en önemli bilgi kaynaklarımızdan biri olacak. Bu yıl 300 katılımcı marka, 28 bin toplam ziyaretçi ile Avrupa ve Ortadoğu birincisi olan fuarda bütün marka sahipleriyle tek tek konuştuk. Ayrıca binlerce ziyaretçiyle görüşülerek anketler hazırladık. Bunların değerlendirme çalışmaları tamamlandıkça kamuoyuna açıklanacak.

Piyasalardaki durgunluk zamanları kendi işini kurmayı planlayan küçük ya da orta ölçekli yatırımcıların en istekli oldukları dönemlerdir aslında” diyen Erem, "Büyüme planı yapan şirketler bunu fark ettiler. Bu nedenle fuarımıza ilgi çok fazla. Önümüzdeki yıl 17’incisi düzenleyeceğim fuar için şimdiden rezervasyon çalışmaları başladı bile” diyor. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ’’ 10-13 Ekim 2019’da düzenlenecek.

Medyafors Fuarcılık hakkında:

Konsept fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını bugüne dek organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan Medyafors Fuarcılık, 1988’de kuruldu. Fuar organizasyonlarıyla sektörlerin gelişimine, Türkiye ve dünya ekonomisine katma değer sağlamayı, toplumsal faydayı öncelik olarak görmeyi kendisine görev bilmiştir. Bu yıl 16. kez düzenlediği “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” en önemli etkinliklerimizden biridir.



Erem Yayın Grubu hakkında:



Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Gazetesi ve bayimolurmusun.com.tr bayilik portalı ile yayıncılık faaliyetlerini sürdürüyor. 1988'den bu yana faaliyet gösteren Erem Yayın Grubu Expo Channel TV ile fuar yayıncılığında ihtisaslaşan ilk televizyonu kurmuştu. Triplex, Şarküteri, Kuruyemiş, Elektrik Aydınlatma, PL Magazine, Kobitürk, Oto Yedekparça, Kırtasiye ve Nalburiye, Osmanbey Moda, Otiad News, Cable & Wire News, TÜSEDAD, Yapı Market ve Tedarik Gazetesi önceki yayınlarımızdan bazılarıdır.





