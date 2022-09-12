Fuarcılık Endüstrisinin Bilgesi Deutsche Messe AG 75 Yaşında

Dünya çapında tüm sektörlere ve endüstrilere hizmet eden kapsamlı bir dizi etkinlik düzenleme amacıyla kurulan, Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG, hizmet verdiği 100’e yakın ülkede 1.000’in üzerinde çalışanıyla birlikte kuruluşunun 75’inci yılını kutluyor. 1947 yılında Almanya’nın ilk ihracat fuarı olan Hannover Messe’yi organize eden Deutsche Messe AG, Almanya’da ve dünya genelinde zengin portföye sahip etkinlikler organize ederek, 58 satış ortağından oluşan ağı ile 75 yıldır dünyanın önde gelen üretim ürünleri fuarlarını organize ediyor.

Tüm dünyada ticaret fuarları çeşitlilik, güncellik, pazar bilgisi, müşteri odaklılık ve birinci sınıf hizmet açısından öne çıkarken, Deutsche Messe AG her yıl düzenlediği 150’yi aşkın fuar ile sektör profesyonellerinin hedef pazarlara ulaşmalarını sağlayarak, dünya çapında gelecek vaat eden potansiyel müşteriler ile buluşturuyor.

Hannover Fairs Turkey ile Türkiye’de 10 fuar düzenleniyor

1996 yılından bu yana Deutsche Messe AG’nin Türkiye’deki fuarlarının planlanması, organizasyonu ve uygulamasını sağladıklarını ifade eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Annika Klar, 75 yıllık bu onurlu duruşunun aynı zamanda fuarcılık endüstrisine de güç verdiğini belirterek: “Biz de bu gücün bir parçası olduğumuz ve aynı zamanda bu bilgi birikimini kullanarak Türkiye fuarcılık sektörüne ayrı bir güç kattığımız için çok mutluyuz. Sektörümüz büyüyor, global ticaretimiz gelişiyor, kazanan yine ülkeler oluyor” dedi. İş ortakları ile birlikte Türkiye’de yılda yaklaşık 10 ticari fuar düzenlediklerini anlatan Annika Klar, fuarların büyük bir çoğunluğunun imalat endüstrisi odaklı gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz fuarların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde Deutsche Messe AG fuarlarına Türkiye’den katılımları da organize ediyoruz. Öne çıkan fuarlarımız arasında

WIN EURASIA, ISK-SODEX ISTANBUL, DOMOTEX Turkey, DOMOTEX Istanbul, Automechanika Istanbul, teskon+SODEX, , SODEX ANKARA, Ankiros, ALUEXPO, HPKON” yer alıyor” diye konuştu.