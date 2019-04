Galataport İstanbul, Mart 2020’de kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başlıyor

Tamamlanmasının ardından yılda mürettabat dahil 1.5 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul’un tek ana limanı Galataport, Seatrade Cruise Global 2019’a bir stant ile katılarak dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerinin rotasını İstanbul’a çevirdi.



Dünyanın en ünlü kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global 2019, 8-11 Nisan tarihleri arasında ABD'nin Miami kentinde gerçekleşti. 113 ülkeden 643 katılımcı ve 11 bin tedarikçi ile satın almacının yer aldığı Seatrade fuarında, Mart 2020’de açılması planlanan Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı ilk kez bir stant ile yer aldı. Galataport, bir başlangıç noktası olması itibariyle önemli bir destinasyon olan İstanbul’u fuarda temsil ederek 2020-2021 sezonu için dünyanın en önemli kruvaziyer şirketlerinin rotalarını İstanbul’a çevirmeyi başardı.







Galataport, İstanbul’un tek ana limanı olarak büyük ilgi gördü



Miami Beach Convention Center’da düzenlenen fuarda, Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’nın teknik detaylarının yanı sıra İstanbul’un ve İstanbul içinde tarihi yarımadanın bir uzantısı olacak yeni bir destinasyon olması hedeflenen Galataport projesinin de tanıtımı yapıldı.İstanbul’a yoğun ilgi gösterilen fuarda Galataport ile ilgili bilgiler paylaşan Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Erdem Tavas, inşaat süreci hızla devam eden projenin tamamlanmasıyla birlikte, tarihi boyunca dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olarak anılan İstanbul’un yeniden bu kimliğine kavuşacağının altını çizdi. Erdem Tavas proje ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Galataport, gerek İstanbul’un tarihi limanı olması gerekse konumu itibariyle bu sektördeki benzer yatırımlardan oldukça ayrışan bir liman. Mart 2020’de açmayı planladığımız yeni terminal, dünyada ilk kez uygulanacak bir proje ile zemin altında kurgulanıyor. Bu planlamaya göre, gümrüklü alan, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bir sistem ile, 3 metrelik özel bir kapak sistemi ile sahanın geri kalanından ayrışıyor. Her türlü kruvaziyer gemisinin ihtiyacı doğrultusunda yaptığımız bu planlama ile İstanbul’un gemi turizm potansiyeline ciddi bir katkıda bulunacağız. Yeni terminalimiz, üstün teknoloji ve yüksek standartlarla 20 bin m2’de kurgulanıyor. Bu kurgu ile, yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan bu eşsiz sahil şeridi de İstanbullular’ın ve kentin ziyaretçilerinin kullanımına açılmış olacak.”



Gemi rezervasyonu 50’yi aştı



Galataport’un devreye girmesi ile birlikte İstanbul’un kruvaziyer turizmde yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, 2020 – 2021 yıllarına ilişkin rezervasyonları almaya başladıklarının altını çizerek şöyle konuştu:







“2020 yılında şu an için elimize ulaşan konfirme gemi rezervasyonu 50’yi aşkın. Bu rezervasyonların büyük çoğunluğunun ana liman rezervasyonu olması; gemi firmalarının Galataport’u ana liman olarak seçtiğini gösteriyor. Bu gelişme, ülkemizin ve İstanbul’un turizmi için büyük önem taşıyor. Rezervasyon yapan gemi firmaları arasında başta dünyanın en büyük 2 gemi firması olan Carnival Corporation ve Royal Caribbean Cruises olmak üzere, Holland America Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Celestyal Cruises, Le Ponant, Silversea Cruises, Fred Olsen Cruises, Marella Cruises, Wind Star Cruises firmaları da bulunuyor.”



3 büyük gemi aynı anda yanaşabilecek, günde 15.000 yolcu ağırlanacak



3 yıl öncesine kadar Akdeniz çanağında gezinen 55 geminin 43’ünün İstanbul’u tercih ettiğini de vurgulayan Figen Ayan, “Her bütçe ve müşteriye hitap edebilen İstanbul destinasyonu, 2020’den itibaren kruvaziyer turizmi için yeniden gözde bir rota olacak” dedi. Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı tamamlandığında, 3 büyük geminin aynı anda limana yanaşabileceğini ve günde ortalama 15.000 kruvaziyer yolcusunun ağırlayabileceğini kaydeden Ayan, “Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı tamamlandığı zaman yıl içerisinde mürettebat dahil 1.5 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.