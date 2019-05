Gastronometro, genç şeflerin yarışmasına ev sahipliği yaptı!

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu, birbirinden yetenekli genç şeflerin yarıştığı Jeunes Chefs Rôtisseurs Yarışması’na (Ulusal Genç Şefler Yarışması) ev sahipliği yaptı.



Chaine Des Rôtisseurs Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Ulusal Genç Şefler Yarışması’na Türkiye’nin farklı illerindeki önde gelen restoran ve otellerde çalışan 10 genç şef katıldı.







Metro Türkiye’nin 2016’dan bu yana ürün sponsoru olduğu yarışmada şeflere her yıl olduğu gibi çeşitli malzemelerle dolu siyah bir kutu verildi ve bu malzemelerle başlangıç - ana yemek - tatlıdan oluşan üçlü bir menü oluşturmaları için yarım saat süre tanındı. Kutuda; Ege otları (Cibes, ısırgan), siyah sarımsak, Kars gravyeri, keklik, İskenderun karidesi, Seyit domatesi, tatlı patates, Malta eriği, maş fasulyesi, ve kuzu göbeği mantarı yer aldı. Erzincan tulumu, Ödemiş patatesi ve Aydın inciri ise siyah kutudaki coğrafi işaretli ürünler olarak sıralandı.



Yarışmanın birincisi İstanbul’dan



Menülerin belirlenmesinin ardından Gastronometro’nun ileri teknoloji ve en kaliteli ekipmanlar ile donatılan istasyonlarının başına geçen şefler, dört kişilik menülerini hazırladı. Üç buçuk saat süren maratonun kazananı Four Seasons Hotel Sultanahmet’ten Metin Yavuz olurken Four Seasons Hotel Bosphorus’tan Baran Çimen ikinciliği, Fairmont Quasar Istanbul’dan Mert Karakuş ise üçüncülüğü elde etti.