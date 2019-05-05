Gastronomi merkezi  Bursa olmalı

Bursamerkezi olması yolunda hayat bulan örneklemeleri zihne yerleştirdi.Her şeyden önce bir tarım kenti olan muhteşem Uludağ Dağı eteklerinde yer alan ve Uludağ'dan akan suların suladığı bereketli çok verimli topraklar üzerindeki Yeşil Bursa, birçok kimliğe sahip nadir şehirlerimizden biri olarak sanayi kadar, tarih, kültür ve turizm açısından da değerli.Panelin konusuna bakıldığında yerel özün ve küresel mantığın harmanlanması anlamı taşıyor.Yüksek turist kitlesine sahip kent diğer bölgelerinden gelen geleneksel yerel yemeklere uygun olduğu yerlerde, gıda turizmi tarafından kazandırılan yerel-küresel ilişkiyle gastronomi turistlerin bu lokantaları ziyaret etmekle, turist deneyimine dönüştürür ve onu yerel ve küresel, geleneksel ve otantik arasındaki ilişkinin yeni dinamiklere dayanan gastronomik bir görüntüsünü yaratarak yeni turistlere yönlendirir.GTD Yönetim kurul Başkanı’nin moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları Mine Ataman, Turkish Coffe Lady Türk Kahvesi yatırımcısı Gizem Şalcıgil White, Bursa GTD temsilcisi ve Yönetim Kurul üyesi Ramazan Başan, Bilecik’in Kurşunlu köyü Bedriye Berber Engin.Moderatör GTD başkanı Gürkan Boztepe, Etnik vitrinlerden kentsel dönüşüm alanlarındaki Gastronomik yollar, küresel ve yerel arasında sokak deneyimin kentsel bir gastronomik rota temelinde yurtdışında Gastronomi Tırı projesini gerçekleştirmesinin, GTD’in misyonu olan Türk mutfağını yurt dışında tanıtmaya ses getirecek yollardan biri olarak projesini sundu. Dünya Yoğurt Konferansının Bursa’da gerçekleştirmek için yürüttükleri çalışmaları ve Bursa Çocuklara yönelik soru vevap şeklindeki kitapçık projeleri; yoğun çalışan, Gastronomi Turizm Derneğinin misyonundaki hassasiyeti ve ciddiyetinin bir göstergesi olarak oldukça takdir topladı.Gastronomi harcamaların bireysel rakamlarla örnekleyen Boztepe, Turisti çok çeken ülkelere göre rakam frekansların yurt içinde harcanan rakam azlığına dikkat çekerek çok yol katedimesi gerektiğinin altını çizdi.Haklı bulduğumuz sunumdaki konular; Yiyecek ve böylece gastronomi her zaman turizmin bir parçası olmuştur. Dahası, turizm harcamalarının üçte birini temsil ettiği için önemli bir bölümünü oluşturmuştur.Gastronominin varış yerinin imajı üzerindeki önemi, yeterince anlaşılamadığıdır.Gastronominin sadece turist deneyiminin önemli bir parçasını oluşturduğu için değil, aynı zamanda postmodern toplumlarda güçlü bir kimlik kaynağı haline gelir.Sevgiyle yaptığı ekmeğiyle yoluna devam eden, Mine Ataman Bread" kurucusu, yaratıcı içerikler geliştiren, Mine Ataman, Panelde geliştirdiği inovatif projeleri, geleceğin konsept ve ürünleri hakkında bilgiler paylaştı.Ekşi Mayalı ekmek alanında kendi markasını ve unlu mamuller marka danışmanlığı altyapısını oluşturan Mine Ataman, ekmek ve kültürü ekmek israfı konularında çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 10 bin yıllık Anadolu uygarlıklarında yer alan başakdan buğdaydan söz ederek ekmeğin Anadolu’dan Dünyaya yayılmasını hatırlatdı.2012 yılından beri Türk kahvesi kamyonuyla dünyayı şehir şehir dolaşan, lokumu, kahveyi, Türk sohbetliğini dostluğu dünyaya tanıtan Gizem Şalcıgil White, Turkish Coffee Lady, Türk kahvesinin yurtdışında bir markaya dönüşmesinin önemi vurgulandı.Yüzde 100 Arabica çekirdeklerinin haricinde, Columbian ve Guatemala lezzetlerini taşıyan özel harman, Turkish Coffee Lady hakkında kısa bilgiler verdi.Bir grup gönüllü arkadaşı ve Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteği ile 2012 yılında başlattığı kar amacı gütmeyen ‘Gezici Türk Kahvesi Evi (Turkish Coffee Truck) ile Amerika’ya ve diğer ülkelere seyahat gerçekleştiren, adeta kahve elçiliği yapan Gizem Şalcıgil White, Amerika’da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde Türklerin tüm dünyaya kahve kültürünü yaydığını bilinmediğini söyledi.White, son yıllarda gurme kahve trendinin artması ile Turkish Coffee Lady girişimini 2017 yılında başlattığı ve Turkish Coffee Lady, Türk kahvesi sohbetleriyle toplumları birbirine yakınlaştırmayı amaçladığı, bilgileri paylaştı.Turizmin iş ve zenginlik yaratma, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma ve altyapı sağlama potansiyeli düşünüldüğünde; Gastronomi Turizmi Derneği Bursa Temsilcisi Ramazan Başan, seyahat ve turizm, doğrudan ve dolaylı olarak, büyük bir GSYİH yüzdesini ve dünya ekonomisinde büyümeye devam etmesi, çok sayıda iş yaratması, ve turizmin parlayan yıldızı olan gastronominin, Bursa şehrinde istenilen hedeflere gelebilmesi için çalışmalarına soluksuz devam etdiklerini projelerini anlatdı.“Sıra dışı okur” seçilen, üç binden fazla kitap okuduğunu, kitaplardan öğrendiği eko turizme yönelen, Bilecik’in Kurşunlu köyünden Bedriye Berber Engin, tüm engellemelere karşı direndiğini köyde bulunan diğer kadınlarla birlikde, Kurşunlu Köyü’nü bir eko köye çevirdiği süreci anlatdı.Mikro düzeyde gibi gelen bu hikaye bir noktada Anadolu’daki binlerce köye örnek olmasıyla makro düzeyde eko kalkınmanın kaldıraçlarından biri, gastronomi Turizmin dinamik göstergesi.Bize görede, turizm işlerinde özellikle gastronomi turizminde büyük oranda kadın, azınlık ve genç istihdam edilmektedir, çoğunlukla küçük ve orta ölçekli şirketler bulunmaktadır ve iyi eğitim ve aktarılabilirlik sunmaktadırlar.Seyahat ve turizmin çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ve yerel çeşitlilik ve kültürün korunması için bir katalizör görevi gördüğü, sayısız iyi örnekleri var olduğu gerçeğiyle Bu tür fuarların ve buna benzer panellerin önemi inkar edilemez.Panel, Network Fuarcılık Yönetim kurul Başkanı Hasan Eker,Yönetim kurul Başkanı Gürkan Boztepe’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, Boztepe ve panelistlere plaket vermesiyle sonlandı.