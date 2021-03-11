Gastronomide kadının önündeki bariyerlerin çözümü konuşuldu

Etkinlikte Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Harika Güral, Mey Diego Genel Müdürü Levent Kömür, Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

30 yıldır Türk mutfağına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türk şeflerinin gelişimine katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye 2015 yılında hayata geçirdiği Gastronometro Platformu ile ‘Gastronometro Talks’ adı altında buluşmalar düzenlemeye başladı. İlk buluşma Dünya Kadınlar Günü özelinde “Kadın Gücü” temasıyla gerçekleştirildi. Gastronometro’nun YouTube kanalında 9 Mart Salı günü yayınlanan buluşmada; başta Horeca (otel, restoran, catering) sektörü olmak üzere kadınların iş dünyasında karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve ilham veren başarı öyküleri masaya yatırıldı.

Buluşmada Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Harika Güral, Mey Diego Genel Müdürü Levent Kömür, Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Next Academy Kurucusu Levent Erden, Gazeteci Gila Benmayor, Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu ve Accor Hotels Yetenek ve Kültür Müdürü Canan Töre Petekçi gibi önemli isimler; iş dünyasında kadın olma ile ilgili deneyimlerini, görüşlerini ve mevcut sorunlara dair çözüm önerilerini dinleyicilerle paylaştı. Etkinliğin moderatörleri TÜRYİD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Köktürk Koralı ve Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç’tı.

Metro Türkiye kendi sektöründe her türlü desteğe hazır

İş hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamanın sadece kadınların konusu olmaktan çıkarak hep birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Öncelikle toplumda sosyal engellerin kaldırılması, ‘Bu iş bir kadının yapabileceği iş değil’ anlayışının bir an önce son bulması gerekiyor. Kadınların da önlerinde rol model alabilecekleri sayısız örnekler dururken kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ket vuracak olumsuz düşünceler içerisine girmemeleri gerekiyor. Fortune 500 listesinde kadın CEO’ların oranı yüzde 4. Bu rakamlara baktığımızda yapacak daha çok işimiz var. Ancak diğer yandan Dünya Ticaret Örgütü’nün direktörlüğünü ilk kez bir kadın üstleniyor. AB Merkez Bankası’nın başında da bir kadın var. İş dünyasında üst düzey görevleri üstlenen rol modellerimiz var; zihniyetimizi buna göre değiştirerek ilerleyebiliriz. Rol modellerini öne çıkarıp öncelikle bu konudaki bakış açılarını değiştirerek işe başlamalıyız. Bunun için de gençleri özellikle de genç kadınları daha fazla cesaretlendirmemiz gerekiyor. Metro Türkiye olarak kadın istihdamını sadece kendi bünyemizde değil, tüm ekosistemimize yayarak destekliyoruz. Meyve ve sebzeden konserve ürünlerine, şekerleme ve atıştırmalıktan içecek ve mutfak ürünlerine kadar 12 kategoride yaklaşık 40 kadın girişimci ve kadın kooperatifi ile çalışıyoruz. Profesyonel mutfaklarda kadınları üst düzey şef rollerinde görmek en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Kadınlara çocukluk çağından itibaren beri yanlış kodlamalar yapıldığını söyleyen Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Harika Güral ise bu kodlamaları değiştirmeye aileden başlamak gerektiğini söyledi. Eşitsizlik insan türünün en büyük hatalarından, başarısızlıklarından biri diyen Mey Diego Genel Müdürü Levent Kömür ise “Bir sektörün modernleşmesi gerekiyorsa ilk yapılacak şey o sektörde kadınların söz sahibi olmasıdır. Bu anlamda bizim sektörümüz dönüşümü başlatan, bayrağı taşıyan, öncü bir sektördür.” dedi.

“Yerel medya güçlenirse kadın daha da güçlenir”

Buluşmaya konuşmacı olarak katılan bir diğer isim Gazeteci, Yazar Gila Benmayor, iletişim dünyasında ve medya dilinde kadınların nasıl ele alındığına değindi. Son dönemde kadınların yaptıkları üretimlerle ön plana çıktığını, bunun da kendi değerlerimizin öne çıkmasını sağladığını söyleyen Benmayor, yerel medyaya bu anlamda önemli bir rol düştüğünü ve kadın şeflerimizden kadın üreticilerimize, tüm kadınların örnek hikâyelerinin yerel medyada daha fazla yer bulması gerektiğini belirtti. Next Academy Kurucusu Levent Erden ise kadınlara nesillerdir atfedilen roller olduğunu söyleyerek bu rollerin değişmesi için büyük bir kültürel hareket gerektiğini ancak bu topyekûn değişimin biraz daha çaba ve zamanla olacağını kaydetti.

“Dezavantajlı değil avantajlıyız”

Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir ise gastronomi alanında tarladan profesyonel mutfağa kadınların başarılarına vurgu yaparak “Üniversitelerde kız öğrencilerimiz tarafından hep sektörde ne gibi zorluklar yaşadığımız soruluyor. Çünkü sürekli kadın güçsüzdür, dezavantajlıdır deniyor. Oysaki buradan başlarsak, bizden sonraki nesil bunlardan cesaret alamaz. Öncelikle ailelerin kızlarının yanında olması gerekiyor. Bu cesaretsizliği yaratmamak gerekiyor. Kadın hakkını değil insan hakkını konuşmamız gerekiyor. Dezavantajın avantaj olduğunu düşünüyorum. Kendi rol modelim de kendim oldum. Yemeğin lezzeti kadar kadının cesareti de önemli bizim sektörümüzde. Biz her zaman avantajlıyız. Önemli olan bu avantajları daha çok görebilmek ve geriden gelenlere yol açabilmek” diye konuştu.

Gastronominin kadınlar için önemli bir alan haline geldiğini söyleyen Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, kadınların Horeca sektöründe sadece aşçılıkta değil yöneticilik alanında da sıklıkla yer almaya başladıklarına dikkat çekti. Accor Hotels Yetenek ve Kültür Müdürü Canan Töre Petekçi ise eğitimin önemini vurguladı. Bu anlamda stajın da eğitimin bir parçası olduğunu söyleyen Petekçi, gençlere özellikle hizmet sektöründe mümkün olduğunca farklı departmanlarda görev almalarını tavsiye etti.