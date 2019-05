Gastronomimizde, “Le Cordon Blue”

Yılmaz Parlar yazıyor...Gastronomi turizmi, bölgeye özgü yemeklerin sunulmasıyla o bölgeye ait kültürel kimliği ve mirası yansıtmakta ve böylece yerel destinasyonlar için rekabet avantajı sağlamada etkili bir araç durumdadır. Bu bağlamda gastronominin gıda biliminin önemi ve eğitimi bir kez daha gerekli olduğu aşikardır.



Türkiye’de Özyeğin Üniversitesi ile işbirliği içinde eğitim veren, dünyadaki en ünlü ve saygın mutfak ekolü, Le Cordon Bleu’nün gastronomik vizyonumuzda etkisi önemli ölçüde yüksek seviyelerdedir.







1895 yılında Paris'te kurulan, bugün dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet göstermekte olan, mutfak sanatları yönetimi programlarında yıllık yaklaşık 20 binden fazla öğrenciyi mezun eden, Le Cordon Bleu’nün Özyeğin Üniversitesi Mükemmellik Merkezi’nde, 17 Mayıs 2019, Cuma günü, Le Cordon Bleu Eğitmen Şefleri, katılımcılara Fransız Mutfağından lezzetler sundu.



Fransa'daki mutfak geleneği ve profesyonel saygısıyla dünya çapında popülerliğe sahip olan Le Cordon Blue, ayrıca ticari bir bağlamda, ticari şeflerin eğitimleri için, özellikle mesleklerinin üst seviyelerinde gelişimi konusunda çok yüksek seviyeli öğretim programları ile eşanlamlı hale gelmiş durumdadır.

Mutfak, Pastacılık ve Ekmekçilik sertifika eğitimleri veren, dünya’nın en prestijli mutfak sanatları ekolü kabul edilen, Le Cordon Bleu’nün 29 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 7 hafta sürecek Le Cordon Bleu sertifikası için, uluslararası eğitmen şeflerden eğitim alacak olan öğrencilerin katılacağı kurs hakkında Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, katılımcıları bilgilendirdi.







Yurt dışı eğitimlerinde ve çeşitli gastronominin alanlarında tecrübeli otoriter isim olan Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, Özyeğin Üniversite, Le Cordon Blue, Mükemmellik Merkezi hakkında bilgiler paylaştı. Mutfak ufkunu zenginleştirmek için seçenek sunan kurslar hakkında bilgiler verdi.



Prestij taşıyan, Le Cordon Bleu Uzun Süreli Programlar, Profesyonel Mutfak Programı, Profesyonel Pâtisserie Programı, Haftasonu Mutfağı Programı, Yoğun Fırıncılık Programı, Kısa Süreli Gurme Kursları, Kişiye Özel Kurslar gibi Özyeğün Üniversite Mükemmellik merkezde sadece yemek kursları veren Le Cordon Blue ufkunuzu açmaktadır. Kurs sonrası mutfak sürecini anlamayı, ürünlerle etkileşmeyi ve aşçılık dilini yorumlamayı öğrenmekle birlikde, alınan teknikle kendi yemek kültürünü ifade etme yeteneklerini geliştirebilirdiniz.



Geleneksel tariflerden en gelişmiş eserlerden çok çeşitli mutfak deneyimleri yaşamaya davet eden, okul her seviye ve eğitim ihtiyacına yönelik alternatifler içeren geniş bir program ve kurs yelpazesi sunuyor.







Türkiye’nin haute mutfak dünyasında profesyonel olarak büyümesindeki rolü büyük.



Özyeğin Üniversite Mükemmellik Merkezi’nde, katılımcılara Fransız Mutfağından lezzetler sunan, master Şef Arnaud Declercq; “Portakallı ördek” ve master Şef Paul Métay; “Kırmızı şaraplı çikolata soslu baharatlı Dacquoise” reçetelerinin yapımını, keyifli sunumunu detayları ile anlatarak püf noktalarını paylaştılar. Yapılan yemekler etkinlik sonunda tadıldı ve sunulan tatlar katılımcıların büyük takdirini topladı.



Turizm pastası büyüdükçe gelişme seviyesinden bağımsız olarak her ülke bu pastadan aldığı payı arttırmaya çalışmaktadır. Türkiye turizmi için önemli potansiyelli ekonomik ve sosyal olarak beraberinde birçok avantajı da getiren gastronomi turizmi, turizmde oynadığı rolü, genel olarak gıda endüstrisi hakkında daha fazla farkındalık yaratıyor hızla gelişen bir endüstri haline geliyor. Bu bağlamda yeteneklerini geliştirmek, gastronomi veya turizm alanında kariyer yapmak isteyen pek çok insan var.



Seyahat, yemek, toplum ve kültür tutkusunu resmi bir nitelik haline getiren gastronomi, becerilerini geliştirmek ve yemek geçmişi, yemek turizmi, pazarlama, yemek teknolojisi ya da yemek yazma gibi alanlardaki bilgilerini geliştirmek isteyenlere hitap eden bütünsel gastronomik deneyimler için eğitim ve bu kurslar çok önemlidir.



Geleceğe taşınan mevcut yiyecek deneyimlerinin derinliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. Bu yenilikçi program, turizm eğitimini yeniden şekillendirir ve öğrencileri yerel gıda fikirleri ve girişimleri, bölgesel gıda kültürlerini canlandırma ve inşa etme becerileri, turizmin ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin içgörü anlayışı ve daha bilinçli bir yaklaşım benimsemeye yönelik bir anlayış oluşturma konusunda eğiterek endüstriyi zenginleştirir.



Hem dünya’da hem de Türkiye’de turizm sektörünün büyüme hızı küreselleşmeye paralel olarak gerçekleşmektedir. Turizm sektörünün dünya istihdamına katkısı açısından bakıldığında tüm dünyada turizm sektöründe istihdam edilen insan sayısı 300 milyona yaklaşmış bulunmaktadır. Bu rakam, dünya istihdamında her 11 kişiden birinin turizm sektöründe çalıştığı anlamına gelmektedir. Ayrıca dünya GSMH’nın %10’u turizm sektöründen oluşmaktadır. Turizm sektörünün dünyadaki geliri Türkiye ekonomisinin 9 katıdır. Bu sektörün yarattığı istihdam Türkiye nüfusunun 4 katı kadardır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre turizm sektörü 2023 yılında mevcut büyüklüğünün 2 katına ulaşmış olacak ve otomotiv sektörünün 6 katı, kimya sanayinin 5 katı ve madencilik sektörünün 4 katı istihdam sağlayacağı öngörülmektedir.



Böylelikle gastronominin önemi ve bilimsel olarak olarak uygulamada eğitimin rolü ortaya çıkıyor.

