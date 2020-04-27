Gayrimenkul satışlarını online’a taşıdılar

Yatırımcılar, satış görevlilerinin mihmandarlığında,projeleri maket üzerinden tüm detaylarıyla inceleyebiliyor. Yatırımcılara her proje için esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Akkuş Gayrimenkul’ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat’ın, İstanbul’un en hızlı gelişim gösteren bölgelerinden biri olan Beylikdüzü ile iş dünyasının kalbinin attığı Levent’te hayata geçirdiği Alya markalı projeleri, online ortamda da yatırımcılar tarafından ciddi talep görüyor. Her biri farklı konsept ve donanıma sahip olan projeler, yatırımcılara sunduğu yüksek katma değer ile de tüm beklentileri aynı anda karşılıyor. Koronavirüs nedeniyle yatırımcı taleplerinin online ortamda karşılandığı projeler için esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor.

Yatırımcı talepleri online satışı doğurdu

Akkuş Gayrimenkul olarak, 3 yıl önce Lübnanlı El Khatip Group ortaklığıyla kurdukları BOSS4Gayrimenkul’ün markalaşma sürecini kısa sürede tamamlayarak, yatırımcı gözünde yüksek bir güven oluşturduklarını vurgulayan Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş,“Koronavirüs karşısında satış ofislerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürürken eş zamanlı online satışa da başladık. Bu kararı yatırımcı talepleri doğrultusunda aldık ve uygulamaya koyduk” dedi.

Virüse rağmen talep, aynı şekilde ilerliyor

Online satış faaliyetlerinin satış ofisinin ortamını yansıtan bir şekilde, kusursuz olarak sürdürüldüğünü kaydeden Akkuş, konuyu şu sözlerle anlattı:

“Son derece büyük bir titizlikle yaklaşarak, uygun hijyen şartlarını sağladığımız satış ofislerimizde devam eden faaliyetlerimiz, online ortamda da aynı şekilde sürüyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyen yatırımcılarımız ise taleplerini erteleme yolunu seçebiliyordu. Ertelenen talebi de karşılamak üzere yeni bir uygulama başlattık. Satış temsilcilerimiz, video konferans uygulamaları ile yatırımcılarımızla bir araya geliyor. Talep ettikleri projelerin maketleri üzerinden, satış ofislerimizde olduğu gibi detaylı sunumlar yapılıyor. Yatırımcılarımıza projede satın almak istedikleri daireleri, online ortamda inceleyebilme fırsatı da sunuyoruz. Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan yavaşlamaya rağmen, yatırımcılarımızdan gelen taleplerin hız kesmemesi, şirketimize ve sektörümüze duyulan güvenin bir göstergesini oluşturuyor. Projelerimizin her birine gelen talepler aynı seviyede ilerliyor. Bu da projelerimizin konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle ne kadar doğru planlanmış olduklarını kanıtlıyor.”

