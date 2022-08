Gedik Yatırım’ın şube ağı büyüyor

Türkiye'nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, şubeleşmesini hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, 25 Ağustos'ta Bodrumlu yatırımcıları yeni private şubesi ile buluşturdu. Açılışın ardından, Gedik Yatırım'ın mayıs ayından beri devam eden ücretsiz yatırım seminerleri dizisinin Bodrum ayağı da gerçekleştirildi. Yeni dönemde hızlı bir büyüme atağına giren şirket, yatırımcılarla buluştuğu şube sayısını artırmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağladığı eğitimleri de sürdürecek.

"Ücretsiz seminerler ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyoruz"

18 Mayıs'ta Karadeniz Ereğlisi'nde başlayan yatırımcı seminerlerinin, ücretsiz ve herkese açık olduğunu belirten Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, "Gedik Yatırım en önemli hedeflerimizden biri, yatırım bilincinin ve finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak. Eğitim seminerlerimizi, yatırımcıların sağlıklı ve doğru yatırım kararları alabilmesine rehberlik etmek ve finans piyasasının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenliyoruz" dedi. Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyoruz ki finansal okuryazarlık sadece bugünün şartlarını iyileştirmeyi değil, emeklilik ve gelecek için de doğru planlama yapabilmeyi sağlayan bir kazanımdır. Finansal okuryazarlık, bireylere sağladığı faydanın yanında, ülke ekonomisine sağladığı katkı ile de önemli bir yere sahiptir. Mayıs ayından bu yana birçok ilimizde düzenlediğimiz ücretsiz yatırımcı seminerleri ile çok sayıda yatırımcıya ulaştık. Bodrum private şube açılışımızın ardından düzenlenen seminerimize katılımın yüksek olması bizleri çok memnun etti. Doğru yatırım ve finansal bilincin gelişmesine katkı sağlamak adına seminerlerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Konsolide kârını yüzde 63,5 artırdı

1991 yılında kurulan Gedik Yatırım, halihazırda 160 binden fazla yatırımcının 17,7 milyar TL'nin üzerindeki finansal varlığına ev sahipliği yapıyor. 31 yıl önce 45 bin TL özsermaye ile kurulan şirket, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde konsolide kârını 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 63,5 artırdı. Gedik Yatırım'ın 2022 yılı ilk altı aylık dönemindeki konsolide özkaynakları, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 49,5 arttı. Konsolide aktifleri ise 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 73 artış sağladı. 2022 yılında Gedik Yatırım'ın çalışan sayısı, 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 7 artarak 444'e yükseldi.

En iyi 5 işverenden biri

Geçtiğimiz günlerde "Best Workplaces for Millennials Türkiye 2022" ödülü almaya hak kazanan Gedik Yatırım, yerel ve küresel 33 şirketin yer aldığı listenin "250-499 Çalışan Kategorisi"nde en iyi 5 işverenden biri olarak "Great Place to Work" sertifikasını aldı. Sertifika, Great Place to Work Enstitüsü tarafından global standartlarda gerçekleştirilen değerlendirmeler ve analizler sonucunda, pozitif çalışan deneyimi ve yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayan firmalara veriliyor.