Gelişen ticari potansiyel girişimcilere fırsat sunuyor ​Girişim Hareketi ve Medyafors Fuarcılık ev sahipliğinde, “Franchise Girişimciliği ve Global Trendler” konulu seminer ​gelişen ticari potansiyeli girişimcilere ve markalara bir çok fırsat sunuyor.

Girişim Hareketi ve Medyafors Fuarcılık’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Franchise Girişimciliği ve Global Trendler” konulu seminer, eOfis Blackout Şişli’de İsmail Haznedar moderatörlüğünde gerçekleşti.



Türkiye’de bu konuda neler oluyor sorularının yanıt bulduğu girişimcilik ve franchise sistemine dair bilgilerin aktarıldığı, geçmiş fuarlarda kazanılan deneyimlerin de paylaşıldığı seminere birbirinden değerli markaların üst düzey yöneticileri ve girişimci adayları katıldı.



Günümüzde, birçok kişi kendi işine sahip olmak istemektedir. Gelişmekte olan bir ekonomi, coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, yeni gelişmelere açık, kıtalar arası oluşturduğu köprü görevi, ve global trendler nedeniyle Türkiye şu an girişimcilerin yer almak istediği pazarlardan birisi.



Gelişen ticari potansiyel girişimcilere birçok fırsat sunuyor



Franchise sistemi ise günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyada en çok kullanılan girişimcilik uygulamalarından biri. Franchise’da girişimcilik, alanında kanıtlanmış bir iş modeli ile girişime hızlı başlama ve bunun yanında pek çok fırsatlar sunmaktadır. Markaların başlangıç ve gelişim süreci, müşterilerin talepleri global ve yerelde trendleri izleyerek franchise girişimciliği alanını şekillendirmektedir.



Girişim Hareketi Kurucusu ve Ülke Direktörü, Stratejist İsmail Haznedar, franchise sistemi ile girişimcinin hızlı bir başlangıç yapmakta olduğunu belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda bir girişimin hayata geçmesi ortalama 6 ay. Daha öncesinde hiçbir girişimin şirket sürecine gelmesi mümkün değil. İkincisi rehberlik ve destek olduğunu görüyoruz. Çünkü marka zaten tecrübe ile deneyimlenmiş. Yeni bir girişimcinin alabileceği en büyük destek mentörlük. Franchise sisteminde bunun var olduğunu görüyoruz. Marka bilinirliği önemli bir değer. Örneğin Bayim Olur musun Fuar’ının bu yıl 17.si düzenlenecek. Fuar adım adım marka oldu” diye konuştu



JCI olarak kendilerinin de aynı süreçten geçtiklerini ifade eden Haznedar, “Marka ve bir ağ oluşturmak ciddi bir emek ve efor. Düşük risk bu modelde başarılı olmanızı sağlayan en önemli nedenlerden bir tanesi. Melek yatırımcılar Ağı istatistiklerine göre 10 girişimin bir tanesi başarılı oluyor. Çünkü ispatlanmış bir model değil. Bu noktada ispatlanmış bir modelle işe girmek düşük risk getirisi demek. Bir diğeri büyüme potansiyeli. Bu konu fuarla yakından ilgili. Markanızla şubeleşerek yurt içinde ve yurt dışında büyüyebiliyorsunuz” dedi. Franchise sistemiyle iş kurmanın avantajlarına değinen Haznedar sözlerine söyle devam etti.



”Global trendler dönemlere göre değişebilir. İki konu üzerinde önemle durulmalıdır. Birincisi Değişen sosyo demografik yapı. Yeni nesil, bakış açısı, günümüzde artan hız ,global düşünme ve paylaşımcı yapı markaları ve iş modellerini etkileyen önemli sosyo demografik yapının alt segmentleridir. Diğeri ise Sektörel değişim. Ürün, fikir proje ya da markanın, çevreye duyarlı, sağlıklı, kişisel olması ve teknolojiyi takip edebilmesi. Değişime ve yeniliğe açık olmalıyız. 2019 yılında inovasyonu odağına alan trendleşme karşımıza çıkmakta. Sektörde 100 marka, 2019 yılsonuna kadar toplam 2 bin 273 franchise şube açmaya hazırlanıyor. Ortalama marka başına 22 şube. Bu yıl 250 yeni marka sektöre giriş yapacak. Yeni markalar ve Global büyüme üzerine odaklandık.”



“Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik fuarının markalara katkısı nedir, girişimci adayı maksimum fayda nasıl sağlar, markalar ve girişimci adayları için fuarlar neden önemli?” başlıklı seminerde konuşan MedyaFors Fuarcılık A.Ş Proje&Satış Müdürü Arzu Şimşek ise Franchise’ın markaların her açıdan gelişimini sağladığını kaydetti. Sistem sayesinde markanın hedeflediği büyümeyi daha kısa sürede gerçekleştirdiğini ve pazar payını arttırıdığına dikkat çeken Arzu Şimşek, “Ekonominin en son trendi franchise iş modeli, her geçen yıl sektörel anlamda daha da zenginleşir durumda. Üstelik Gıda ,cafe konseptlerinin yanı sıra kozmetik, gayrimenkul, hizmet, züccaciye, bilişim-yazılım ve otomotiv sektörleri de girişimcilerin yeni fırsat kapısı oldu. Girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Girişimcilerin, üretimiyle, mağaza konseptiyle, personel eğitimiyle, teknik desteğiyle yüksek kalitede hizmet verebilecek firmaları tercih etmeleri yararlarına olacaktır. Burada önemli olan hedefi doğrultusunda doğru stratejiyi oluşturabilmek” şeklinde konuştu.



Bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenleyecekleri fuar öncesinde yapılan seminerde markaları büyüme yolunda doğru bilgi ve argümanla desteklemek ve girişimci adayının daha fazla bilgiye sahip olmasına destek vererek onları bu yolculukta doğru yönlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Arzu Şimşek sözlerine şöyle devam etti;



“Markaları büyüme yolunda doğru bilgi ve argümanla desteklemek ve girişimci adayının daha fazla bilgiye sahip olmasına destek vererek onları bu yolculukta doğru yönlendirmek. Hem markanın hem de girişimcinin avantaj sağlayacağı tüm ihtiyaçları birleştirerek büyük bir projeye imza atmaktan dolayı gururluyuz. Medyafors Fuarcılık olarak franchise almak isteyen girişimcilere, 30 bin yatırımcı datası bulunan ve her geçen gün artan yatırımcısıyla www.bayimolurmusun.com portalını, Bayim Olur musun Dergisi’ni ve fuar dönemi yılda 1 kez çıkan Bayim olur musun Gazetemizi takip etmelerini tavsiye ederim.”