Gençleri Turizme Hazırlamalıyız

International İstanbul Kulübü, geleneksel aylık toplantısında,SKAL International İstanbul Kulübü aylık geleneksel toplantısını 29 mart 2019 Cuma günü Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen ev sahipliğinde Barceló İstanbul Hotelde gerçekleştirdi.Toplantıya SKAL Dünya geçmiş dönem Başkanı, SKAL Uluslarası SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon geçmiş dönem Başkanı, SKAL İstanbul kulübü Başkanı, SKAL İstanbul Kulübü As BaşkanYönetim Kurulu Başkanı, Eresin Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eresin Hotels Genel Müdürü Müberra Eresin, SKAL yönetim kurul üyeleri,, SKAL İstanbul Kulübü geçen dönem Başkanları Fatma Bahar Birinci, Elıte World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, Vedat Bayrak Başda olmak üzere, SKAL İstanbul Kulübü üyeleri, turizm tüm üst düzey temsilcileri ve turizm dünyasının seçkin isimleri katıldılar.SKAL yönetim kurul üyesi Selma Tatar gündem ve misafirleri sunmasıyla başlayan toplantı, SKAL Yönetim Kurul üyelerin önderliğinde ritüel SKAL Toast’u Türkçesi Başkan Ata Eremsoy ve İspanyolcası Asbaşkan Ayşe Önen Tarafından söylenerek icra edildi.SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy yeni TÜROB Başkanı Müberra Eresin’e Kulüp adına çiçek vererek Tebrik etdi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin aynı zamanda TÜROB üyesi olan kendisine olan inanclarından verdikleri desteklerinden dolayı SKAL Üyelelerine teşekkür etdi.Başkan Eremsoy yaptığı kısa konuşması sonrasında Barceló Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen’e SKAL İstanbul Kulibün geleneksel aylık toplantısına katkılardan dolayı teşekkür plaketini takdim etdi.SKAL Uluslarası SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon geçmiş dönem Başkanı Faik Alsaç, 16 mart 2019 tarihinde İzmir Hilton Hotelde yapılan Genel Kurulda Başkanlığını, Savaş Çolakoğlu’na devretdiğini ve Genel Kurul seçimi ve yeni yönetimi hakkında bilgiler verdi.SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy yeni üyelerin töreni esnasında yaptığı konuşmada 238 üyeleri olduğunu hatırlatarak Young SKAL üyelerin yetiştirilmesinin, turizme kazandırılmasının, çalıştırılmasın önemine dikkat çekdi. Dinamik gençlerin kişisel ve turizm mesleki gelişimlerini sağlamak, yetişmiş, başarılı turizmci olmalarına katkıda bulunmak adına şart olduğunu dile getirdi. Sadece Turizm meslek okullarından ve yüksek okullarından gelenlerin değil farklı üniversitelerden, farklı eğitim alanlarında turizm mesleğini seçtiklerini vurguladı. Kendi oteli The Marmara İstanbul Hotelinde uyguladıkları on call çalışma yöntemi önerdi.Başkan Ata Eremsoy’un önerisine katılyoruz. Teknolojik yenilikler, gelişen sosyal ve ekonomik koşullar ile çalışma hayatını büyük ölçüde etkileyen, sosyo-ekonomik yaşamda, esneklik sağlayan düzenlemeler yapılmasının temelinde, işçinin varlık ve refahın sağlanmasıyla paralel olarak işletmeninde veriminin güvence altına alınmasıyla doğrudan ilgili olduğudur.Verimli etkili çalışma sistemi olan on call çalışma yöntemi uygun bir çalışma ortamında, dikkatler daha uyanık tutularak amaçlar belirlenir, planlı çalışılırsa, zaman verimli kullanılır hizmet kalitesi daha da artar.Zaman dilimi içerisinde işi verimli yaptığı kadar, işi sevdirir, heyecanla yapılmasını çalışırken mutlu olmayı sağlar, işe severek gelen Mutlu ayaklar oluşturur.Başkan Eremsoy turizmin en hızlı büyüyen sekör olduğunu, yüzde 10 luk büyümeyi beklediklerini sözlerine ilave ederek. Yeni üyelerin giriş rituelini gerçekleştirdi. Merlin Entertainments Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner’inde aralarında olduğu üyelere rozet takıldı. SKAL flamaları verildi.Tören sonrası Hotel ilgililer tarafından gezdirildi. Yönetim çalışmalarına devam etdi.