Genel müdür oldu teknolojiyi o dağıtacak

Türkiye’nin en büyük teknoloji ürünleri dağıtıcılarından Arena’nın Genel Müdürü Serkan Çelik oldu. Finans ve teknoloji dünyasının deneyimli isimlerinden Serkan Çelik, 2007 yılından bu yana Arena’da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Paynet Ödeme Hizmetleri’nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Serkan Çelik ile Arena, yeni iş modelleri ve yatırımları ile teknoloji ürün ve hizmetlerinin lider dağıtıcısı olmayı hedefliyor.



Serkan Çelik kimdir?



Harvard Business School General Management Programı ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Serkan Çelik, 1996 – 1998 yıllarında Denge Denetim ve 1998 – 2007 yıllarında PricewaterhouseCoopers bünyesinde vergi, mali hukuk ve muhasebe tekniği konularında danışman olarak görev aldı. Bu süreçte farklı sektörlerde yerli ve yabancı ortaklı 200’den fazla firmaya danışmanlık hizmeti veren Çelik, pek çok şirketin genel yapısı ve mali işler yapılarının kurulması ve geliştirilmesi konularında da danışmanlık yaptı. Arena bünyesinde 2007 yılından bugüne tüm grup şirketlerinin mali işlerinin yönetilmesinden sorumlu olan Çelik, bu görevinin yanı sıra Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin kurucu Genel Müdürlüğü görevini de sürdürüyordu.



Arena hakkında:



Arena, Türkiye teknoloji ürünleri sektörünün en yaygın dağıtım şirketidir. Arena'nın amacı, tedarikçi ve bayilerinin teknoloji ürünlerini etkin ve verimli olarak tüketiciye ulaştırabilecekleri bir hizmet platformu sağlayarak yatırımcı değerini artırmaktır. Arena, teknoloji tedarik ağındaki konumu ve şirketin kurulduğu günden beri süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle Türkiye teknoloji pazarının lider şirketi olarak tanınmıştır. Arena, 400’den fazla dünya markasının ürünlerini 10.000’nin üzerinde aktif satış noktası aracılığıyla tüketiciye ulaştırmaktadır.

