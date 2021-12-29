Geri dönüştürülmüş pet şişelerden etiket üretti

Pet şişelerin geri dönüşüm süreciyle yeniden kullanımı uzun yıllardır kullanılan bir teknoloji. Ancak bu şişelerin üzerinde yer alan etiketlerin, yeniden kazanılmasını sağlayacak pet malzeme kullanımı günümüz teknolojisinde henüz yaygın değil. Özgörkey Holding şirketlerinden Etapak Ambalaj, bu etiketleri de geri dönüşüme kazandırmak üzere geliştirdiği “Geri Dönüştürülmüş PET ile Üretilmiş Sarmal Etiket” projesi ile Dünya Ambalaj Örgütü tarafından düzenlenen ve 37 ülkeden 440 projenin başvurduğu “WorldStar 2022” yarışmasında ödüle layık görüldü.

Etiket ve pet şişe birlikte dönüştürülebiliyor

Coca-Cola İçecek fikir önderliği ve Meltem Kimya iş birliği ile Etapak Ambalaj Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen proje kapsamında, geri dönüşümden toplanan pet şişeler, etiket formunda dönüştürülerek şişe üzerinde kullanılabiliyor. Bu şişeler tüketicinin kullanımından sonra yeniden geri dönüşüm döngüsüne giriyor. Üstelik etiketler de pet malzemeden üretildiğinden, geri dönüşüm esnasında pet şişe ile birlikte yeniden kazanılabilir forma dönüşüyor. Etapak Ambalaj’a WorldStar 2022’de ödül getiren projede de etiketin yüzde 20’si geri dönüştürülmüş pet şişeden elde edildi.

“Sorumlu üretim ve tüketimi odağımıza alıyoruz”

Geri dönüştürülmüş pet şişeden etiket üreten Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı şirketlerden biri olduklarını söyleyen Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Armağan Özgörkey, “Günlük hayatımızın bir parçası olan pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılması, tıpkı diğer geri dönüştürülebilir ürünler gibi iklim krizinin eşiğinde olan dünyamızı korumak adına çok önemli bir süreç. Ancak bu şişelerdeki etiketlerin geri dönüştürülememesi nedeniyle hem ayrıştırma işlemi yapılması gerekiyor hem de geri dönüşüm oranı azalıyor. Biz de faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’ hedefi odağında sürdüren bir şirket olarak bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Başarıyla tamamladığımız bu projenin, sektörümüzün uluslararası arenadaki en prestijli etkinliğinde takdir edilmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Yaratıcılığın ve yeniliğin peşinde koşuyoruz”

Ar-Ge çalışmalarında çevreci ve geri dönüştürülebilir ürün geliştirmeye odaklandıklarını ifade eden Özgörkey şöyle devam etti; “Bu alanda bizi çok heyecanlandıran iki projemizi daha 2022 yılı içerisinde açıklamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde de Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırım yaparak, işimize, insanımıza ve çevremize özen olarak tarif ettiğimiz kurum kültürümüzün gereği olarak gezegenimizin sürdürülebilirliğine katkı sunmaya, yaratıcılığın ve yeniliğin peşinde koşmaya devam edeceğiz.”

Etapak Ambalaj’ın 2021 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attığını hatırlatan Özgörkey, sürdürülebilirlik stratejilerini faaliyetlerindeki tüm süreçlere entegre ederek, “İşimize, İnsanımıza ve Çevremize Özen” ilkesini benimseyerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.