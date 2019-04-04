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Gıda ihracatında Latin Amerika atağı

Türkiye’nin gıda ve tarım alanında ihracat gerçekleştiren şirketleri, Latin Amerika’daki ihracat potansiyelini değerlendirmek için atakta. Latin Amerika’nın gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren önemli şirketleri ve dernek temsilcileri İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan organizasyon kapsamında Türkiye’de görüşmeler gerçekleştiriyor.

Gıda ihracatında Latin Amerika atağı
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Paraguay, Panama ve Kolombiya’dan gelen 11 firmanın üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin en aktif birliklerinden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen organizasyonda gıda sektörünün muhtelif sahalarında faaliyet gösteren Türk ihracatçılarla buluşuyor. Yıllık toplam 1 milyar doları geçen ciroya sahip Latin Amerika firmaları, ikili iş görüşmelerinde ülkemizin Latin Amerika’ya olan ihracatının artmasını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paraguay ziyaretinin hemen ertesinde ülkemize atanan ve güven mektubunu önümüzde ay sunacak olan Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, ikili görüşmelerin ilk günü 60’ın üzerinde Türk firması ile görüşme gerçekleştiren heyet için düzenlenen gala yemeğine iştirak etti. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Büyükelçi Valdez; önceliklerinin, Türkiye-Paraguay ilişkileri özelinde Türk-Paraguay ticaret hacmini artırmak olduğunu belirtti. Valdez; “Tüm sektörler bizim için önemli, ancak işlenmiş tarım ürünleri sektörünü oldukça önemsiyoruz” dedi. 

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur; görüşmelerin, gıda ihracatında Türkiye’nin potansiyelinin keşfedilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtti. 2018 yılında Türkiye’den Latin Amerika’ya gerçekleşen sektör ihracatının geçen seneye oranla %50’ye varan oranda arttığını belirten Okutur, iki ülke arasında, işlenmiş gıda ürünleri ve diğer sektörlerde de ticaretin ve ihracat hacminin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini temenni ettiğini ifade etti. Okutur, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, halihazırda önemli pazarlarımızdan olan Latin Amerika ile ilişkilerde ivme kazanmamıza vesile oldu. Biz de ihracatçılar olarak, ticari ilişkilerimizin artması için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi. Şubat ayı itibariyle Türkiye’nin en çok ihracat yapan hububat birliği olduklarını belirten Okutur, yıllık olarak ihracatçı sayımızı da yüzde 20 artırdık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiLatin Amerika
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