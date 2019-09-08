Gıda sektörü CNR’da rekora koştu

Dünya gıda sektörünün ilgi ile takip ettiği CNR Food İstanbul, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde CNR Ambalaj İstanbul – Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık’ın düzenlediği; Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ile KOSGEB tarafından da desteklenen CNR Food İstanbul’un yabancı katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi. 4 gün süren fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan katılımcı firmaların, yaptıkları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi sağladıkları ifade ediliyor. Çekya’nın partner ülke olduğu CNR Food İstanbul Fuarı aralarında İngiltere, Norveç, Sri Lanka, Arjantin, Bangladeş, Gambiya, Maldivler, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Zimbabve, Burkina Faso ve Benin’in de bulunduğu 117 ülkeden ziyaretçileri ağırladı.



Çekya, Hindistan, İran ve Belarus milli katılım sağladı



Resmi açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis’in birlikte gerçekleştirdikleri CNR Food İstanbul’da 109’u yabancı 2.000’den fazla markanın 10 bini aşkın ürünü sergilendi. Bu yıl Çekya, Hindistan, İran ve Belarus milli katılım sağladığı CNR Food İstanbul’a Ürdün, Tunus, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Özbekistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Vietnam ile birlikte 17 ülkeden firmalar katıldı.







BIA ile yabancı ziyaretçi sayısı % 70 arttı



Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Fuarımızda geçen yıla oranla, katılımcı ve ziyaretçi anlamında, büyük bir gelişme yaşadık. Fuarımızın tüm paydaşlarının mutlu olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Özellikle yeni pazarların ve iş modellerinin keşfedildiği fuarımızda kurulan iş bağlantılarıyla global ticarete katkı sunmuş olmamız, bizler için gurur kaynağıdır” dedi. Düzenledikleri fuarlarda yabancı alıcı sayısını artırarak, doğru ürünü doğru alıcı ile buluşturmak amacıyla Business Intelligence Agency-BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemini kullandıklarını açıklayan Ceyda Erem, “BIA 5 kıtada 186 ülkede yerli ve yabancı 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip bir sistem. 2 yıldır kullandığımız BIA big data yönetim sistemi sayesinde fuarlarımıza katılan yabancı profesyonel alıcı sayısını ikiye katladık. CNR Food İstanbul’da da BIA sayesinde yabancı katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70’in üzerinde arttırmayı başardık” diye konuştu.







Yenilebilir heykeller ziyaretçileri büyüledi



Fuarın ilgili çeken kısmını yenilebilir sanat sergisi oluşturdu. Kendine has dokunuşlarıyla farklı tatlardan yeni lezzetler tasarlayıp yenilebilir sanata katkı sunan usta şefler pastadan heykel, çikolatadan kule yaparak ziyaretçileri büyülediler. Fuar kapsamında ayrıca CNR Holding ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından organize edilen "7 bölgenin 7 hünerli eli ile Anadolu Lezzetleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Selçuklulardan günümüze zengin Anadolu mutfak kültürünün en lezzetli örnekleri özel bir şölen ile ziyaretçilere sunuldu. Usta şefler ayrıca 7 bölgenin özelliklerini taşıyan noktalarda gün boyunca hazırladıkları Anadolu lezzetlerini tattırıp, keyifli workshoplarla bu özel reçetelerin püf noktalarını ziyaretçilerle paylaştılar.