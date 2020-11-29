Gıda sektöründe bu yıl da adres değişmedi

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile gerçekleştirildi. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 4 günde binlerce sektör profesyonelini ağırladı.

Milyarlarca dolarlık iş hacmi yaratıldı

2.500’ü aşkın yabancı satın almacının katıldığı fuar, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yaptı. Binlerce sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda global ticarete de yeni bir boyut kazandırıldı. B2B iş görüşmeleri ile üretici ve alıcının bir araya geldiği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret hacmi sağlandı. Yarattıkları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda yoğun ilgi gördü. Fuarın en dikkat çeken unsurlarından bir tanesi de ülke milli katılımları oldu. Bu yılki fuara Özbekistan, Somali, Çekya, Lübnan, Kamerun ve Ürdün toplam 65 firma ile milli katılım sağladı.

Ambalaj sektörü fuarda ürünlerini tanıttı

CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılan CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümü de katılımcıların dikkatini çekti. Gıda işleme teknolojileri, gıda paketleme makine ve ekipmanları, oluklu mukavva, kâğıt, karton ambalaj üreticileri, plastik ve esnek ambalaj üreticileri, tamamlayıcı ambalaj ürünlerinin sergilendiği özel bölümde, gıda ve içecek üreticileri bir araya geldi. 50’yi aşkın firmanın 100’lerce markasına dair ürünlerin tanıtıldığı özel bölümü, binlerce sektör profesyoneli ziyaret etti.

Bayim Olur Musun? Fuarı girişimcilere yeni fırsatlar sundu

CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilen Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı Bayim Olur Musun? ise, bu yıl 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yaptı. 2.000’i aşkın marka ve 60.000’in üzerinde zincir mağaza ile Türkiye’de yıllık 43 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan franchise sektörü, ham maddecisinden üreticisine, ithalatçısından toptancısına ve organize perakendeciliğe kadar zincirin tüm halkalarıyla fuarda yerini aldı. Franchise ve bayilikle büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, fuarda girişimcilerle bir araya geldi.