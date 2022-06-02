Gıda sektörünün devleri İstanbul'da buluşuyor

Türkiye’de, gıda ihracatı her geçen yıl artış gösteriyor. Bu kapsamda, düzenlenen F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı, sektöre yeni bir yön verecek. Fuar, yaratacağı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektördeki katma değerli ihracat yapan, ilk defa yurt dışına ihracat yapacak, zincir marketler ile buluşmak isteyen tüm üretici ve aracı firmalar için önemli bir kanal oluşturacak. Ayrıca; Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarını hedef alan fuar, sektör ilgililerini profesyonel alıcılarla buluşturacak.

TÜRK FİRMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR İŞ HACMİ OLUŞTURACAK

Fuar, Türkiye’de gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşecek tek organizasyon olma özelliğini taşıyor. Yeni ticari bağlantılar kurmaya hizmet edecek fuar; üretici, ihracatçı, toptancı, dağıtıcı ve zincir marketleri buluşturacak. E-Ticaret sitelerinin, zincir marketlerin, gıda ihracatçıları, üreticileri ve distribütörlerinin, toptancıların ve firmaların ziyaret edeceği fuar, gıda sanayinin tüm paydaşlarının katılımına da açık olacak.

40 ÜLKEDEN KATILIMCIYI AĞIRLAYACAK

300’ün üzerinde katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, sektördeki son teknolojiye sahip ürünler yer alacak. Endonezya, Hindistan, Rusya, Belarus, Özbekistan, İran ve Libya ülke katılımları ile yer alırken, Ukrayna, Mısır, Sudan, Kenya, Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 40 ülkenin katılım göstereceği fuara, 6 binin üzerinde profesyonel alıcı bekleniyor.

GIDA SEKTÖRÜ İHRACATIN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ihracat 2022 yılının ilk çeyreğinde önceki yıla kıyasla yüzde 26 artışla kapandı.

2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatta öne çıkan ürünlerde 0,35 milyar dolar ile un ilk sırada gelirken, fındık içi 0,30 milyar dolar ile ikinci, makarna 0,22 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ürünler ise, toplam ihracatın yüzde 13,7’sini oluşturdu.

Açıklanan veriler, 2022 Mart ayında gerçekleştirilen ihracatta 130,7 milyon dolar ile buğday ununun öne çıkan ürünler arasında yer aldığını ortaya koyuyor. Bu sırayı, 89,2 milyon dolar ile makarna, 86,4 milyon dolar ile de dondurulmuş tavuk eti izliyor. Bu ürünlere baktığımızda, toplam ihracatın yüzde 43’ünü oluşturuyor.