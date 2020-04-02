Gıda tedarik zincirinin kırılması salgın kadar zarar verir

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin destek verdiği ‘Kanal Ekonomi’ instagram kanalında canlı yayına katılan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Türkiye şu an hiçbir tarım ürününde sıkıntı yaşamıyor. Marketler, pazarlar sağlıklı ve kaliteli ürünlerle dolu. Ancak, bunun sürdürülebilmesi için acil olarak tarımın desteklenmesi gerekiyor. Açıklanan ‘Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi’nde çiftçi yer almadı. Ama, Hazine ve Maliye Bakanımızın tarım kesimine özel bir destek paketi açıklayacağına inanıyoruz. Zira, bu süreçte en zor şartlarda üretmeye devam eden sektörlerden biri tarım ve hayvancılık” dedi.

EGD Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın sorularını yanıtlayan Başkan Doğru, Çukurova’da bir taraftan bazı ürünlerin hasat, bazı ürünlerin ise ekim döneminin başladığını belirtti. Mevsimlik işçilerin şehirlerarası seyahati, sağlık kontrolleri ve barınmaları konularında sıkıntıların yaşanmaya başladığını ancak, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım alanındaki STK yöneticilerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirten Doğru, “Ovada tarımsal üretimi aksatmadan sürdürebilmek için önlemlerimizi alıyor, önerilerimizi Valimizle paylaşıp sorunları çözüyoruz. Bu zor sürecin dayanışma ve üretimle üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

TARIMSAL ÜRÜNLERİN FİYAT ARTIŞI

Gazeteci Uluğtürkan’ın, ‘Limon başta olmak üzere bazı tarım ürünlerindeki fahiş fiyat artış nedeni ne?’ sorusunu yanıtlayan Doğru, “Buradaki sıkıntı üreticiden çok tüccar ve nihai satıcıda. Ancak, ben böylesi bir süreçte sebze meyve fiyatlarıyla birlikte tarımsal girdilerin fiyat artışlarının da sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Gübre fiyatları son dönemde yüzde 25’e varan oranda zamlandı. Gübre ithalatçılarına, üreticilerine ‘Ne oldu da fiyatlar yüzde 25 arttı?’ diye sorulması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Ekonomi yönetiminin vakit kaybetmeden tarım kesimine özel destek paketi açıklamasını beklediklerini anlatan Doğru, “Şu an çiftçinin nakit sıkışıklığı var. Çiftçinin mevsimlik işçilere ödeme yapması, tohum, ilaç, gübre satın alması için nakit ihtiyacı var. Öncelikli 2019 yılı prim ödemelerimizin bu dönemde geciktirilmeden ödenmesini bekliyoruz. ‘Mücbir sebep’ kapsamına tarım kesiminin de alınarak Kredi Garanti Fonu’ndan çiftçinin de yararlandırılması gerekir. Öte yandan başta Ziraat Bankası olma üzere çiftçinin finans kuruluşlarına olan kredi ödemelerinin en az 6 ay ertelenmesi, faizi Hazine tarafından sübvanse edilecek yeni kredi imkanlarının sağlanmasını bekliyoruz. Ben taleplerimize en geç gelecek hafta cevap verileceğini düşünüyorum” dedi.

İNGİLTERE’NİN ‘KIRSALA GİDİN’ ÇAĞRISI

ABD, İspanya, Fransa ve İtalya gibi önemli tarım ülkelerinde gıda üretiminin sekteye uğradığını anlatan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “İngiltere vatandaşına çağrı yaptı. ‘Kırsala gidin çiftçiye yardım edin. Yakın zamanda gıda sıkıntısı yaşayabiliriz’ dendi. Çünkü Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerden İngiltere’ye tarımda çalışmaya gidenler ülkesine döndü. Bizim durumu bu aşamaya getirmeden çiftçiye destek verme, gıda tedarik zincirini koparmama zorunluluğumuz var. Türkiye tarımsal üretimde kendine yeter, destek verilirse bugün salgın sıkıntısını en derin yaşayan Avrupa’nın sebze meyve ihtiyacını sağlayabiliriz” dedi. Refleks/Mehmet Uluğtürkan