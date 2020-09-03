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Gıda ve franchise sektöründe dev işbirliği

CNR Holding ve Medya Fors Fuarcılık Türkiye’de bir ilke imza atarak, CNR Food İstanbul ve Bayim Olur Musun? fuarlarında dev bir işbirliği gerçekleştirdi. 25 – 28 Kasım 2020 tarihleri arasında eş zamanlı kapılarını açacak olan her iki fuarın, oluşturulan bu sinerjiyle birlikte 5 milyar doların üzerinde bir iş hacmi yaratması bekleniyor.

Gıda ve franchise sektöründe dev işbirliği

CNR Holding ve Medya Fors arasında yapılan dev işbirliği ile gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olan CNR Food İstanbul ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı olan Bayim Olur Musun?, güçlerini birleştirdi. 25 – 28 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerine eş zamanlı kapılarını açacak olan her iki fuarın, yakalanan bu sinerji sayesinde 5 milyar doların üzerinde bir iş hacmi oluşturması bekleniyor. 2.500’ü aşkın marka ile 100.000 metrekarelik alanda 100 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak olan dev işbirliğinin; katılımcı, ziyaretçi ve iş hacmi açısından yeni rekorlara imza atması hedefleniyor.

20 ülkeden 2.000’i aşkın marka CNR Food İstanbul’da yerini alacak
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. 100’ün üzerinde ülkeden 80 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuar, global ticarete de yeni bir boyut kazandıracak. Yarattıkları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda temsil edilecek. 50 bine yakın işletmenin 600 bine yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek sektörü, fuarın da katkısı ile 10 milyar doların üzerindeki ihracatına yeni pazarlar ekleyecek.

Bayim Olur Musun? fuarı 30 binin üzerinde yatırımcıyı ağırlayacak
Medya Fors organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) desteği ile 17 yıldır düzenlenen Bayim Olur Musun? - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Bayim Olur Musun?; katılımcı sayısı ve metrekare bazında Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı konumunda yer alıyor.

bayimolurmusun.com.tr

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