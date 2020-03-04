Gıdada yalnızca zarara değil, faydaya da odaklanmalıyız!

Gıdanın yalnızca zarar vermemesine değil, sağladığı faydalara da odaklanılması gerektiğine dikkat çeken Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Muratbey olarak tüketicilerimizi güvenilir ve sağlıklı gıdayla buluşturmak üzere inovatif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle son yıllarda risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliğine çözüm sunmak amacıyla dünyada bir ilke imza atarak ürettiğimiz D vitamini ile zenginleştirilmiş ürünler ile halk sağlığına verdiğimiz önemi bir kez daha ortaya koyduk” dedi.





Tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefleyen Türkiye’nin milli peynir markası Muratbey, çeşitli platformlarda gıda güvenliğinin önemine dikkat çekiyor. Marka bu kapsamda son olarak, Güvenilir Ürün Platformu’nun gıdada bilgi kirliliğini önlemek için başlattığı, “Ne Yiyelim Ne İçelim, Güveniliri Nasıl Seçelim” başlıklı toplantıların ilkine katıldı.