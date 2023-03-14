GOOINN üniversitelilere kulak verdi

Öğrencilerin, %39’u kurumsal bir şirkette çalışmak isterken, Startup bir şirkette çalışmak isteyen öğrenciler de %38 oranında aynı öneme sahip. Kendi işini yapmak isteyen öğrenciler ise katılımcıların %15’lik bir kesimini oluştururken, STK ve kamuda çalışmak isteyen öğrenciler ise çok az bir oranda.

KURUMSAL ŞİRKET YA DA STARTUP’IN GENÇLER İÇİN ÖNEMİ

Kurumsal bir şirkette çalışmayı, kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha çok tercih ediyor. STK ve KOBİ’de çalışmak isteyenleri sadece kız öğrenciler oluştururken, Kamuda çalışmak isteyenleri ise erkek öğrenciler oluşturuyor. Startup bir şirkette çalışmak isteyen ve kendi işini yapmak isteyen erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha fazla. 4. sınıfta okuyan öğrenciler daha çok kurumsal ve startup şirketlerde çalışmayı tercih ederken, 2. sınıfta okuyan öğrenciler diğer sınıflarda okuyan öğrencilere göre kendi işini yapmayı daha çok istiyor.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ”

Öğrencilerin çalışmak istedikleri şirketlerde olmazsa olmaz olarak baktıkları özelliklerin başında “şirket içerisinde fikirlerin açıkça beyan edilebilmesi ve fikirlerin tartışılabileceği bir ortamın olması” geliyor. Öğrencilerin %44’ü bu özelliğin şart olması gerektiğini belirtirken, %23’ü çalışanların kariyer yolunda ilerlemesinde destek verilmesinin şirketlerde olması gereken en önemli özellik olarak belirtiyorlar.

“TAKIM ÇALIŞMASI YAPILSIN”

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı takım bazlı işletme yapısını tercih etmektedir. İkinci sırada fonksiyonel yapıya sahip olan işletmeleri tercih edilirken, üçüncü sırada birim/departman/hiyerarşik bazlı işletmeleri tercih ediliyor. Öğrencilerin okudukları bölüm kırılımında işletme yapısı tercihleri incelendiğinde ise Mühendislik öğrencilerinin fonksiyonel yapı haricinde diğer tüm yapıları daha fazla tercih ettiği görülüyor. Fonksiyonel yapıyı en fazla tercih eden öğrenciler işletme/iktisat/ekonomi okuyan öğrenciler. Temel bilimlerde okuyanlar ise yatay ve fonksiyonel yapıdaki işletmeleri tercih ediyor.

“İNOVASYON FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLSİN”

Öğrencilerin %45’i bir firmanın inovasyon faaliyetlerine önem vermesinin şirket seçimlerinde önemli bir özellik olduğunu söylüyor. Şirketin inovasyon faaliyetleri öğrencilerin %37’sini çok etkilerken, %16’sının konuyla ilgili bir fikri bulunmuyor.

GENÇLER, BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Öğrencilerin %38’i ilgi duyduğu alan ile ilgili birden fazla organizasyonda çalışmanın kendileri için en uygun çalışma modeli olduğunu belirtiyor. %23’lük bir kesim okuduğu bölüm ile ilgili tek bir organizasyonda çalışmanın (özel şirket, girişim, kamu, STK) onlar için uygun olduğunu ifade ediyor. %21’lik bir öğrenci grubu ise okuduğu bölüm ile ilgili birden fazla organizasyonda eş zamanlı çalışmayı tercih ederken, %19’luk bir orana sahip olan öğrenci grubu ise ilgi duyduğu alan ile ilgili tek bir kurumda çalışmanın en uygun olacağını belirtiyor.