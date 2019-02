GTD içerik gücüyle EMITT 2019’a destek verdi 

Diğer benzer fuarlarda olduğu gibi EMITT 2019’da da aktif bir rol üstlenen Gastronomi Turizmi Derneği, her biri kendi alanında uzman konuşmacılardan oluşan içerik gücü ile fuara katılan hem sektör profesyonelleri hem de ziyaretçiler için farkındalık yaratan ve herkesin ilgisini arttıran, bilgi veren paneli ile dikkat çekti. GTD’den Parlayan Yıldız Gastronomi Turizmi paneli



GTD Başkanı Gürkan Boztepe’nin moderatörlüğünü üstlendiği panelin ilk konuşmacısı gastronomi turizmine gönül vermiş, sosyal medyada marka olmuş bir fenomen Cem Karakuş’tu. Cem Karakuş; Kentlerin markalaşma ve tanıtımı sürecinde sosyal medya ve fenomenler ciddi avantajlar sağlar.



Dijital dünyanın tanıtımda rol oynayan işin püf noktalarını anlattı. Sosyal medyanın markalaşmak isteyen şehirler için çok ciddi avantajlar sağladığını, belediye başkanlarının da bunu idrak ederek konunun uzmanı profesyonellerle işbirliği içinde olmaları gerektiğini belirtti. Trende yer bulunamayacak kadar Kars’ın çok popüler hale gelmesinde rol oynayan sosyal medya fenomenlerinin önemine dikkat çekerek, dünyada da farklı ülkelerin stratejilerinde sosyal medyada öne çıkan kanaat önderlerinin tanıtım sürecinde etkili olarak kullanıldığını ifade etti. Kendisinin de bu kapsamda GTD ile her zaman birlikte olacağını dile getirdi.

Dilara Koçak; Türk mutfağının dünyaya tanıtımı konusunda ne görev verilirse GTD’ye destek vermeye hazırım.



İkinci konuşmacı uzman diyetisyen Dilara Koçak, gastronomi turizminin Türkiye için çok önemli bir konu olduğunu ifade ederek başladığı sözlerine kendisinin bir Anadolu kızı olarak tüm gastronominin her boyutuyla ilgilendiğini dile getirerek devam etti. Doğduğu Tarsus ve Mersin yöresinin tadına doyum olmaz yemekleri ile nasıl fit ve sağlıklı kalınabileceğini anlattı. Türk mutfağının dünyaya tanıtımı konusunda bir misyon olarak kendisine ne görev düşüyorsa GTD’ye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.



Ebru Nurluoğlu; Mutlu olmak için mi yemeli, yerken mi mutlu olmalı?



Mutluluk Okulu’nun kurucusu, dünya gezgini ve en üst seviyede uluslararası koçluk yetkinliğine sahip Ebru Nurluoğlu ise izleyenlere “mutlu olmak için mi yemeli, yerken mi mutlu olmalı” temalı bir konuşma yaptı ve mutlukla gastronomi arasındaki üç temel ilişkiyi anlattı. Bir sosyal ilişki ve iletişim aracı olarak yemek yemenin dolu banka hesabından çok daha önemli olduğuna dikkat çekti.



Ali Akgün; İsraf edilen gıdanın sadece 4/1’i, dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yetiyor.



Panelin son konuşmacısı “Afiyet olsun, israf olmasın” hareketini dernekleştirmesi ile yemek israfına karşı mücadele eden Ali Akgün ise “dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek israf ediliyor. İsraf edilen yemekler yaklaşık olarak 1 trilyon dolarlık bir zarara karşılık geliyor. Sadece Avrupa’da yapılan israf, 200 milyon aç insanı doyurabilecek bir boyuttadır. İsraf edilen gıdanın sadece 4/1’i, dünyada açlık çeken 795 milyon insanı doyurmaya yetiyor” diyerek israfın ne boyutlarda olduğuna dikkat çekti “Yiyiniz, içiniz fakat İsraf etmeyiniz” dedi.



GTD Başkanı Boztepe; Lezzet mirasımız, dünyada en rekabetçi olduğumuz tek sektör



Konuşmacılara özel sorular yönelterek paneli yöneten GTD Başkanı Boztepe, Türkiye’nin tarihi derinliği olan lezzet mirası ile tek başına bile Türk mutfağının dünyada marka olabileceğine dikkat çekti. Şu sıralar yıldızı parlayan Peru, Nepal ve Çin mutfaklarının Türk mutfağından dahi iyi olmadıklarını ama Türkiye’nin ciddi tanıtım zaafları olduğunu vurguladı. GTD’nin de bu nedenle kurulduğunu ifade eden Boztepe, “Sahip olduğumuz lezzet mirası, turizmin diğer bileşenleri ile birlikte düşünüldüğünde Türkiye’nin dünyadaki en rekabetçi, en güçlü tek sektörüdür”dedi.



Boztepe; Turizm gelirlerini artıracak etkili tanıtım çalışmalarımızı 2019’da duyacaksınız.



Üstlendikleri misyona da değinen GTD Başkanı Boztepe, “Biz bu eşsiz mutfak kültürümüzün tüm dünyada tanınması için projeler hazırlıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz. Yurt sathında ve dünyanın önemli kentlerindeki yaygın temsilcilik ağımızı kurduk. Devletler düzeyinde anlaşmalara imza atan tek sivil örgütüz. Eş değer sivil örgütlerle kalıcı ilişkiler kuruyor, işbirliği için ciddi adımlar atıyoruz. Nitelikli kadromuzu aramıza katılan yeni üyelerle her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. GTD’nin 2019’da ülkemizin turizm gelirlerini artırmada çok ses getirecek etkili tanıtım çalışmalarını çok yakında duyacaksınız” diyerek panelin son konuşmasını yaptı.

EMITT, 5.602 profesyonel katılımcıyı 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.



Geçtiğimiz gün sona eren dünyanın en büyük dört turizm fuarı arasında yer alan 23. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl 94 ülkeden 1.100 ana firma olmak üzere 5.602 alt katılımcı firmayı ağırladı.



Göbeklitepe ile Şanlıurfa EMITT 2019’un ilgi odağı oldu



Neolitik döneme ait, tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağı konumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 2019’u “Göbeklitepe Yılı” ilan etmesi ile Şanlıurfa sadece ülkemizde değil turizm profesyonellerinin ilgi odağı oldu. Türkiye’nin dünya turizminde daha çok tanınması ve çekim merkezi olması bakımından yakaladığı avantaj nedeniyle EMITT’te yöresel tarihi kalıntıları ve lezzetleri ile katılan kutsal şehir Şanlıurfa sadece profesyonel katılımcıların değil fuara gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stand oldu.



TÜRSAB Başkanı; Türkiye geçtiğimiz yıl dünya turizminin üç katından daha fazla büyüdü



EMITT’te dikkat çekici gelişme TÜRSAB’ın 18 yıl aradan sonra fuara güçlü şekilde katılmasıydı. EMITT’e katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya “Türkiye geçtiğimiz yıl dünya turizminin üç katından daha fazla büyüdü”dedi.



Bakan Ersoy; Turizmde hedef: 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir



Rakamlar ve belirttiği hedeflerle en somut konuşmayı yapan Bakan Ersoy, turizmdeki 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefine değinerek, “Bu verileri gördükten sonra işin 70 milyon kişilik kısmının çok zor olmadığı görülüyor. Bizim için önemli olan kısmı 70 milyar dolar. Bu ne demek? Kişi başı gelirimizi 2023’e kadar yüzde 50 oranında arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için artık niceliki turizmden nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması turiste geçiş yapmamız, bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Çünkü kişi başı gelirde yüzde 50 artışı sadece konaklama gelirini arttırarak sağlamamız mümkün değil. Konaklama dışı geliri hem çeşitlendirmemiz hem de arttırmamız gerekiyor” dedi.