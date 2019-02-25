Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa mersin Mesut Balta
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu
TESK'ten çağrı
TESK'ten çağrı
Yerli stent yolda
Yerli stent yolda

GulFood Gıda Fuarı’na Muratbey’den inovasyon imzası

Türkiye’nin yerli, milli ve yenilikçi markası Muratbey, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında bulunan GulFood Fuarı’na katıldı. 17 – 21 Şubat tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen fuarda Muratbey, 2019’un en yeni ve inovatif ürünlerini dünyaya tanıttı.

GulFood Gıda Fuarı’na Muratbey’den inovasyon imzası
banner17
İnovasyon çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada peynirin gelişimine yön veren Muratbey, 17 – 21 Şubat 2019 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen “GulFood 2019 Gıda Fuarı”na katılım sağladı. Lezzetli peynirlerini 193 ülkeden gelen katılımcılarla buluşturan Muratbey, fuarda yeni lezzetlerinin tanıtımını da gerçekleştirdi. 

‘‘İnovasyonun merkezinde yenilikçi ürünlerimizle yer alıyoruz”
GulFood Fuarı’nda başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Erol, “GulFood Dubai, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında ilk sıralarda bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya sofralarının vazgeçilmezi Burgu, Topi, Sürmeli gibi ürünlerimizle GulFood’da yerimizi aldık. Çeşitli ülkelerden katılım sağlayan sektörün önemli oyuncuları ile görüşme fırsatı bulduk. Fuarda yenilikçi yaklaşımımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz inovatif ve benzersiz ürünlerimizi de peynir severlerle tanıştırdık” dedi.

“2019 ihracat yılı olacak”
Geçtiğimiz yıl ve bu yıl ihracat çalışmalarına odaklandıklarını vurgulayan Erol “Amerika, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Balkan ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi dünyanın birçok ülkesini lezzetli peynirlerimizle buluşturuyoruz. Katılım sağladığımız yakın dönem global fuarlar sonucunda Güney Kore’ye de ürünlerimizi göndermeyi başardık. İhracatta büyüme hedeflerimiz doğrultusunda GulFood Fuarı’nda da faydalı bağlantılar kurduk. Bu bağlantılar sayesinde yıl sonuna kadar daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
Yurt dışı pazarlama faaliyetlerine yönelik dijital çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Hamit Erol “Yurt dışında markalaşma çalışmalarımız ve globalleşme stratejimiz kapsamında uluslararası sosyal medya hesaplarımızdan tüketicilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Sosyal medya yarışmalarıyla tüm dünyadaki Muratbey sevenlerle sürekli etkileşim sağlıyoruz. Türkiye’nin milli bir markası olarak gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarla ihracatımızı artırmayı ve ülkemizin ekonomisine katkımızı yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5