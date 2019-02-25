GulFood Gıda Fuarı’na Muratbey’den inovasyon imzası Türkiye’nin yerli, milli ve yenilikçi markası Muratbey, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında bulunan GulFood Fuarı’na katıldı. 17 – 21 Şubat tarihlerinde Dubai’de gerçekleşen fuarda Muratbey, 2019’un en yeni ve inovatif ürünlerini dünyaya tanıttı.

İnovasyon çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada peynirin gelişimine yön veren Muratbey, 17 – 21 Şubat 2019 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen “GulFood 2019 Gıda Fuarı”na katılım sağladı. Lezzetli peynirlerini 193 ülkeden gelen katılımcılarla buluşturan Muratbey, fuarda yeni lezzetlerinin tanıtımını da gerçekleştirdi.



‘‘İnovasyonun merkezinde yenilikçi ürünlerimizle yer alıyoruz”

GulFood Fuarı’nda başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Erol, “GulFood Dubai, dünyanın en büyük gıda fuarları arasında ilk sıralarda bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya sofralarının vazgeçilmezi Burgu, Topi, Sürmeli gibi ürünlerimizle GulFood’da yerimizi aldık. Çeşitli ülkelerden katılım sağlayan sektörün önemli oyuncuları ile görüşme fırsatı bulduk. Fuarda yenilikçi yaklaşımımızla üretimini gerçekleştirdiğimiz inovatif ve benzersiz ürünlerimizi de peynir severlerle tanıştırdık” dedi.



“2019 ihracat yılı olacak”

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl ihracat çalışmalarına odaklandıklarını vurgulayan Erol “Amerika, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Balkan ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi dünyanın birçok ülkesini lezzetli peynirlerimizle buluşturuyoruz. Katılım sağladığımız yakın dönem global fuarlar sonucunda Güney Kore’ye de ürünlerimizi göndermeyi başardık. İhracatta büyüme hedeflerimiz doğrultusunda GulFood Fuarı’nda da faydalı bağlantılar kurduk. Bu bağlantılar sayesinde yıl sonuna kadar daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yurt dışı pazarlama faaliyetlerine yönelik dijital çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Hamit Erol “Yurt dışında markalaşma çalışmalarımız ve globalleşme stratejimiz kapsamında uluslararası sosyal medya hesaplarımızdan tüketicilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Sosyal medya yarışmalarıyla tüm dünyadaki Muratbey sevenlerle sürekli etkileşim sağlıyoruz. Türkiye’nin milli bir markası olarak gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarla ihracatımızı artırmayı ve ülkemizin ekonomisine katkımızı yükseltmeyi planlıyoruz” dedi.