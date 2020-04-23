Gümrük vergisi yüzde 30 oldu

Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak yeni ek gümrük vergisi ile birlikte pazarın daha da daralması bekleniyor. Sıfır motosiklet fiyatlarında gerçekleşecek bu artış ile birlikte otomotiv pazarında yaşanan duruma benzer şekilde ikinci elde talebin yükselmesi ve fiyatların normalin üzerinde artması bekleniyor.

TALEP DÜŞECEK

Motosiklet sektöründe bu ek vergiyi fiyatlara yansıtmamanın söz konusu olamayacağını ifade eden Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Fiyatlara yansıtmayacak şekilde kampanyalar ile karşılamamız mümkün görünmüyor. Zaten halihazırda bir çok marka çok düşük kâr marjları ile çalışıyor. Şu anda döviz kurlarındaki değişim de fiyatlara yansımış değil ancak ilerleyen süreçte yansıtmak zorunda kalacağız. Fiyatlar yüzde 30’a kadar artabilir” dedi. Halihazırda pandemi sebebiyle talebin düşüşe geçtiğini vurgulayan Kılıçer, “Fiyatların bu denli yükselmesi ile birlikte talep de düşecektir. Pazarın 75-80 bin seviyelerine düşeceğini öngörüyoruz” dedi. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı ve BMW Motosiklet Marka Yöneticisi Başarı Erbaş da konu ile ilgili, “Daha düne kadar yüzde 15-20 arasında bir gerileme koronavirüs etkisi ile olur ve hızlı toparlanırız diyorduk. Bu beklentimiz yüzde 35 lere düştü. En büyük endişe ise bu vergilerin eylül ayından sonra da kalıcı olması” diye konuştu.

HANGİ MARKALAR ETKİLENECEK?

Gelen ek vergiden Uzakdoğu’dan ithal edilen markalar etkilenecek. Bu markalar arasında Yamaha, Honda, Bajaj, Hero, SYM gibi dünya devleri yer alıyor. Avrupalı markalar da Uzakdoğu’da üretimi gerçekleşen modelleri ile bu vergi dilimine girecekler. Asyalı markaların Avrupa’da üretilen, Forza 250, XMAX 250 ve 400 gibi modelleri ise bu vergiden muaf olacak.

MOTOR HACMİNE GÖRE KATLANIYOR

MOTED Başkanı Başarı Erbaş’tan aldığımız bilgilere göre 250 cc altındaki bir motosiklette ilave gümrük vergisi yüzde 30’a çıkarken, bu orana yüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5 bin TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8 bin 284 TL’ye geliyor. 250 cc üzerindeki motosikletlerde ise ÖTV yüzde 37 olarak uygulanıyor. Vergisiz fiyatı 5 bin TL olan 250cc üstü bir motosikletin fiyatı 10 bin 508 TL’ye ulaşıyor.